Klop se provukao na debiju, Holandija silna 45 minuta (VIDEO)

Utisak je da Holanđani mogu da budu zadovoljniji i bodom i svojim ukupnim izdanjem. Manšaft jeste bio bolji u prvom delu, Lale u drugom, s tim što period dominacije domaćina bio izražen kroz značajno veći broj prilika i dobrih akcija. Falila je bolja završnica, možda i malo sreće, no jasno je da Ćavi neće imati puno toga da zameri svojim izabranicima.

Provuče se Jirgen Klop na debiju... Imali su Nemci pobedu u džepu na uvek vrućem terenu u Amsterdamu, protiv uvek naoštrenog rivala, međutim Holandija je naplatila daleko kvalitetnije izdanje u drugom poluvremenu i zasluženo došla do boda - 1:1 (0:1).

Ono što može da brine španskog stručnjaka i takođe debitanta na klupi jeste povreda Brajana Brobija, prvog napadača Holandije, koji je bio u velikoj formi. Ostao je centarfor Sanderlenda da leži na travi neposredno pošto su Nemci poveli, uhvatio se za ložu i menu. Veliko je pitanje da li će moći da pomogne saigračima u Beogradu kroz tri dana... Dva ključna detalja treba izdvojiti iz prvih 45 minuta. Prvi je pogibeljan start Kvintena Timbera na Kaija Haverca, zbog kojeg je zvezda Arsenala nedugo zatim morala da napusti igru (vezista domaćina dobio samo žuti karton, mada je sudija Alehandro Ernandez komotno mogao i da isključi), a drugi neverovatan promašaj Karima Adejemija u 39. minutu, kada je novi igrač Barselone dobio loptu kao na tacni od Natanijela Brauna i sa pet-šest metara uspeo da prebaci prazan gol. Veliko je pitanje kako bi se sve odvijalo u nastavku da je Holandija ostala s čovekom manje, ili da je Adejemi povećao na 2:0...

Nemačka je do prednosti došla zahvaljujući pogotku Feliksa Nmeče u 32. minutu. Veliki deo posla u toj akciji odradili su pasom u šesnaesterac Jozua Kimih, dobrim ubacivanjem Filip Troj i na kraju asistent Adejemi. Dosta nesigurnosti u tom delu igre pokazao je Klopov prvi izbor za golmana Mark Andre Ter Štegen. Izvukao se iskusni čuvar mreže u 12. minutu, kada mu je Virdžil Van Dajk skočio u petercu i pogodio mrežu, međutim ispostavilo se da je Brobi nešto ranije napravio prekršaj u građenju pozicije. Pre i posle toga imao je čuvar mreže Ajaksa dva-tri jako nesigurna pasa, bukvalno predajući loptu u noge Holanđanima... Za zaključke o uspešnosti implementacije Klopovih ideja i sistema još je rano, ali zato možemo da konstatujemo da je Kevin Šade pokazao da i te kako može da bude koristan u udućnosti, da Nmeča definitivno izrasta u vezistu top klase, te da je kompatibilan sa Kimihom, ali da štoperski par Džonatan Ta - Niko Šloterbek ne uliva naročito poverenje. Makar ne u formaciji sa četvoricom pozadi. Ono što je problem - pitanje je da li Nemačka ima bolje centralne defanzivce. Nije samo do njih dvojice, ali evidentno je bilo da su u drugom poluvremenu malo toga Ta i Šloterbek uspeli da iskontrolišu. Šetali su se Holanđani po Ter Štegenovom šesnaestercu kao po svom dvorištu, nizali šanse, promašivali... Uspeo je u nekoliko navrata nemački čuvar mreže da iskupi za slabo izdanje u prvom delu.