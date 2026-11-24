Marokanci su u dopisu naveli da zadržavaju pravo da pokrenu dodatne pravne postupke, što ostavlja mogućnost da se čitava saga nastavi čak i posle odluke koja bi trebalo da bude saopštena ovog utorka.

Sud za sportsku arbitražu nije se konkretno izjasnio o optužbama, već je kratkim saopštenjem stavio do znanja da do objavljivanja presude neće biti dodatnih informacija "Sud za sportsku arbitražu obustavlja svaku komunikaciju sa medijima u vezi sa ovom odlukom do njenog zvaničnog saopštavanja“ , poručili su iz Lozane.

Sa druge strane, nekoliko izvora bliskih rukovodstvu Fudbalskog saveza Senegala u razgovoru za RMC Sport kategorički je negiralo da je do pomenutog telefonskog razgovora uopšte došlo. Zasad nema nezavisne potvrde marokanskih navoda, niti se zna kakva je bila sadržina eventualne komunikacije.

Podsetimo, Senegal je u januaru na terenu osvojio titulu prvaka Afrike, ali je Maroko dva meseca kasnije do trofeja stigao za zelenim stolom. Jedno od najkontroverznijih finala u istoriji reprezentativnog fudbala obeležio je potez selektora Senegala Papa Tijava, koji je povukao svoje fudbalere u svlačionicu u znak protesta zbog jedanaesterca dosuđenog domaćinu u samoj završnici regularnog dela utakmice.

Senegalci su se posle petnaestak minuta vratili na teren, Braim Dijaz je neuspešno pokušao da izvede panenku, a u produžetku je Pape Gej postigao pogodak kojim je Senegal slavio 1:0.

Maroko je naknadno uložio žalbu Afričkoj fudbalskoj konfederaciji (CAF), pozivajući se na propise prema kojima napuštanje terena predstavlja osnov za gubitak utakmice službenim rezultatom. Žalbeno telo CAF-a je 17. marta prihvatilo argumentaciju Marokanaca, registrovalo finale rezultatom 3:0 u njihovu korist i proglasilo ih šampionima Afrike.

Senegalci su potom pravdu potražili pred najvišom sportskom sudskom instancom, čija bi odluka trebalo da bude saopštena danas, 24. novembra. Tako je Kup afričkih nacija sa oznakom 2025. dočekao gotovo kraj 2026. godine bez definitivno razrešenog pitanja šampiona. A sudeći prema poslednjem potezu Marokanaca, ni presuda iz Lozane ne mora nužno da predstavlja poslednje poglavlje jedne od najvećih pravnih sapunica u istoriji afričkog fudbala.