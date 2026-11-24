Sesk Fabregas je na jezero Komo doneo pobednički mentalitet i u prethodne tri godine uspeo je da ga ukoreni na Sinigalji toliko da ga prenese i u evropske razmere. Jedini poraz u Ligi šampiona protiv Fajenorda bio je kombinacija nesrećnih sticaja okolnosti, povreda ključnih igrača i pogrešnih izbora samog trenera Larijana.

Pred meč sa Grcima Fabregas je javno obećao da neće odustati od ideja i stila igre čak i po cenu poraza. Katalonski stručnjak je uzeo kao svetao primer trenera Frozinonea Masimilijana Alvinija. I pored toga što mu je tim bio oslabljen, on je došao da se nadigrava sa Milanom na San Siru i primio je pet golova iz kontranapada, nešto što se nikada nije dogodilo na Meaci.

Broj povređenih fudbalera Koma se smanjio, na tribinama će biti samo Kakere, Dijao i Ken, tako da će Fabregas moći da napravi nekoliko rotacija imajući u vidu da sledećeg vikenda Komo igra protiv Juventusa.

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U ušima i očima trenera grčkog tima Marka Nikolića, ali i igrača AEK-a, odzvanja kao veliko upozorenje devet golova Koma protiv Lensa i dokaz da su Larijani nemilosrdni.

Gosti su došli bez Arijage (povređen) i Koite (kartoni), dok bi u startnoj postavi trebalo da vidimo Luku Jovića i Mijata Gaćinovića. Inače, osim Jovića, koji je u Seriji A nosio dres Fiorentine i Milana, u redovima grčkog kluba ima nekoliko poznatih likova na ovim prostorima: od bivšeg golmana Lacija Strakoše i njegove rezerve Brinjolija, preko Likojanisa do Žoaa Marija, koga je Inter pre deset godina platio čak 43.000.000 evra.

Kvota da Komo neće dati gol AEK-u je čak 12,00

U Ligi šampiona samo je PSŽ dao više golova od Koma. Nije slučajno da se na klupama dva tima nalaze dva trenera koji su proizvod Barselonine fudbalske filozofije, ili još bolje rečeno, Johana Krojfa.

Večerašnji duel će imati i specifičnu težinu za Tasosa Duvikasa – šest golova na četiri meča u Ligi šampiona – inače rođenog Atinjanina i jednog od retkih grčkih fudbalera koji je stigao do najvažnijih fudbalskih pozornica, a da prethodno nije prošao kroz Olimpijakos, Panatinaikos ili AEK.

U timu Koma ne bi trebalo da bude iznenađenja. Sa povređenim Dijaom i Rodrigezom, koji još nije sto odsto fit, Fabregas ima nameru da nastavi sa Da Kunjom kao desnim spoljnim, pored Nika Pasa i iza leđa Duvikasa.

KOMO 4-2-3-1:Bute – Kouto, Ramon, Kempf, Vajel – Perone, Milja – Da Kunja, Niko Pas, Baturina – Duvikas.

AEK 4-4-2: Strakoša – Rota, Mokudi, Relvas, Pilios – Majer, Vitalis, Marin, Gaćinović – Jović, Varga.

DE BRUJNE NA MESTU TRIJUMFA I „ZLOČINA“

De Brujne (Reuters)

Kevin De Brujne će biti na izlaznim vratima Napolija u januaru. Ako je bilo kakvih nedoumica do juče, one su sa konferencijom za novinare Maksa Alegrija i kapitena reprezentacije Belgije raspršene. De Brujne je na konkretno pitanje o ostanku u Napoliju odgovorio da ne zna i da o budućnosti ne razmišlja, ali da u dresu Napolija daje 200 odsto. Izjava koja u prevodu sa fudbalskog diplomatskog rečnika znači potvrdu da je razvod pred kapijom u Kastel Volturnu.

De Brujne i Napoli, i Napulj ako hoćete, nisu uspeli da pronađu zajednički jezik i pored pokušaja da se isprovocira varnica „ljubavi“ između dve strane pred početak sezone i spektakularno predstavljanje tima u avgustu ispod zidina „Anžujske kule“. De Brujneova prva briga je bila da olakša svojoj supruzi poslednje nedelje u Napulju, optužujući novinare da su maliciozno interpretirali njene reči, dovodeći nju i celu porodicu u nelagodnu poziciju objavljivanjem fotografija mesta gde živi porodica De Brujne.

Inače, početak problema za De Brujnea u Napulju dogodio se upravo na meču u Mančesteru protiv Sitija, kada ga je Konte izveo iz igre u prvom poluvremenu iz taktičkih razloga s obzirom na to da je Di Lorenco prethodno dobio crveni karton. Konte je hteo da pokaže da u timu nema zvezda i nedodirljivih, a De Brujne je taj potez doživeo kao ponižavanje i to pred publikom koja ga je deset godina dizala u nebesa i kojoj je podario čak 19 trofeja, od Premijer lige do Lige šampiona.

Ruku na srce, postoji i drugi problem, a to je stil igre i malo ko bi mogao da posle Gvardiolinog fudbala u kratkom vremenskom periodu pređe na Konteov ili Alegrijev.

„Možda igram bolje u reprezentaciji jer Belgija igra na način na koji sam se navikao tokom karijere pre nego što sam došao u Napoli“, bio je više iskren nego diplomata De Brujne.

U svakom slučaju, De Brujne će sa Mektominijem biti glavna uzdanica Napolija protiv Sitija večeras, tim pre što Hojlund još nije postigao gol u ovom izdanju Lige šampiona.

Napoli daje makar gol u prvom poluvremenu, kvota 1,90

Problem Maksa Alegrija su povrede. Čak osmorica igrača su ostala u Napulju iz zdravstvenih razloga (Bonđorno, Di Lorenco, Meret, Vergara, Lobotka, Badijašil, Alison, Favazuli), a njima treba dodati i Marinučija (nije na listi UEFA) i Marina (kartoni). Praktično, Alegri će na klupi imati, pored golmana, samo četvoricu napadača (Lang, Luka, Žovane i Neres) i 18-godišnjeg vezistu Kjumarijela.

Siti jeste u rezultatskoj krizi. Posle sedam uzastopnih pobeda na startu, stigla su tri poraza i remi u Premijer ligi, ali ostaje moćan tim, tim pre što Mareski nedostaje samo Semenjo.

Erling Haland juri rekord Kristijana Ronalda, jedinog fudbalera koji je vezao pet utakmica na kojima je zatresao mrežu u Ligi šampiona. U prethodna četiri meča Norvežanin se redovno upisivao u listu strelaca u LŠ i večeras će biti peti put ako matira Vanju Milinkovića Savića na golu Napolija.

Maks Alegri je pokušao da relaksira situaciju podsećajući da je Napoliju dovoljno devet bodova u sledeće četiri utakmice da bi obezbedio prolaz u sledeću rundu LŠ i da nije odlučujući večerašnji duel, već sledeći sa Brižom, jer u poslednja dva kola Azuri igraju sa Sabahom i Vikingom.

MANČESTER SITI 4-2-3-1: Donaruma – Mateus, Dias, Gehi, Gvardiol – Fernandez, Anderson – Foden, Šerki, Doku – Haland.

NAPOLI 3-5-1-1:Milinković – Beukema, Rahmani, Olivera – Politano, Angisa, Gilmur, Mektomini, Spinacola – De Brujne – Hojlund.

LIGA ŠAMPIONA, 5. KOLO

Utorak

18.45: (2,85) Galatasaraj (3,80) Aston Vila (2,25)

18.45: (1,50) Bode Glimt (5,10) LASK (5,20) MOZZART RELAX

21.00: (1,50) Arsenal (4,50) Borusija Dortmund (6,00) MOZZART RELAX

21.00: (1,33) Mančester Siti (6,25) Napoli (7,00)

21.00: (1,35) Lajpcig (6,00) Lans (6,50)

21.00: (2,90) Fajenord (3,70) Porto (2,25)

21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) PSV (16,0) MOZZART RELAX

21.00: (10,0) Slovan Bratislava (6,25) Betis (1,25) MOZZART RELAX

21.00: (1,259 Komo (6,50) AEK (10,0)

Sreda

18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)

18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10)

21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)

21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60)

21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)

21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80)

21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)

21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0)

21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)

*** kvote su podložne promenama