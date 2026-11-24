Misterija izgubljenog lava, Galatasaraj spreman da proguta Aston Vilu
Vreme čitanja: 5min | uto. 24.11.26. | 12:38
Novi lav dolazi...
To je moto iz poslednjeg video priloga, svojevrsne najave na Iks profilu Galatasaraja, kojim je najavljen večerašnji meč sa Aston Vilom u Ligi šampiona (18.45).
Zaista, ovo je meč u simbolici kralja životinjskog carstva. Galatasaraj ima nadimak Lavovi, dok Aston Vila u svom grbu ima lava, pa je ovakav opis videa zaista bio prikladan. Ali ima tu još nešto...
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Naime, prošlog vikenda, u Istanbulu i okolini vladala je prava fama oko potrage za navodno izgubljenim lavom. TV stanice izveštavale su kako su infracrvene toplotne kamere otkrile životinju nalik lavu, u oblasti Sarijer, severno od Istanbula.
Zavladala je prava panika, smatralo se da je reč lavici, ali je gradonačelnik Istanbula posle detaljne pretrage iz vazduha dronovima sa toplotnim kamerama, poručio da nema dokaza da je u pitanju lav i da stanovništvo nema razloga za brigu.
"Nema konkretnih dokaza o prisustvu lava, to je utvrđeno posle detaljnih operacija na terenu. Životinja na snimku niti je lav niti je iz porodice velikih mačaka", poručeno je iz kancelarije gradonačelnika.
18.45: (2,85) Galatasaraj (3,80) Aston Vila (2,25)
Da li će se ostrvski lav ipak naći u čeljusti onog sa Bosfora, to ćemo videti ove večeri. Ono što je evidentno je da je danima vladala prava enigma oko toga da li će teren biti u adekvatnom stanju za odigravanje utakmice u Ligi šampiona.
Naime, teren stadiona u Istanbulu bio je prethodnih nedelja u veoma lošem stanju, pa su domaćini učinili sve da promene podlogu i spreme teren baš za ovaj susret. I prema poslednjim snimcima, deluje da su u tome uspeli u potpunosti.
Ipak, menadžer Aston Vile Unaj Emeri je zamerio domaćinima što ekipi nije bilo dozvoljeno da trenira na samom stadionu.
"Naše rutine uoči meča nisu se promenile. Put je dug, a značajna je i vremenska razlika. Prošle godine na stadionu Fenerbahčea smo trenirali pred meč. Želeli smo da tako bude i sada. Ipak, stanje terena je veoma važno, tako da nam to neće poslužiti kao opravdanje. Fokusirani smo na utakmicu i analizirali smo protivnika. Nadam se samo da će teren biti u najboljem mogućem stanju. naš cilj je da igramo dobar fudbal, zato je važno da i teren bude u dobrom stanju, ali to neće promeniti naš pristup i stil igre", rekao je Emeri.
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Strateg Aston Vile kaže da je svestan težine zadatka sa kojim se suočava njegov tim, koji ima tri pobede i poraz u protekla četiri kola u ligaškoj fazi.
"Galatasaraj ima igrače koji su u stanju da prave razliku. U pitanju je visok individualni nivo. Najvažnije ja kako deluju kao tim i taktika kojom se služe. U svakom slučaju, imaju vrlo dobre igrače, kako u napadu tako i u odbrani. Možda neki neće igrati, ali imaju dobre zamene u napadu. Uz podršku sa tribina, moramo svaki detalj da uzmemo u obzir", oprezan je Emeri.
Menadžer ekipe iz Birmingema uveren je da njegov tim ima dobre izglede da završi među osam najboljih timova i time izbegnje igranje plej-of nokaut runde.
"Svaki meč daje nam mnogo informacija. Broj osvojenih bodova daje nam platformu da nastavimo, ali svakom susretu prilazimo različito. Mislim da možemo u top 8. Nismo favoriti zbog ovog novog formata Lige šampiona, koji je počeo pre dve godine. Pravite greške, ali opet imate šansu da budete među osam. Veoma je teško predvideti ko će se tu naći. Stvari će biti sasvim drugačije posle ove utakmice. Trenutno, u dobroj smo poziciji da sanjamo o tome", dodao je Emeri.
Engleskim klubovima ne prijaju gostovanja Galatasaraju, u proteklih deset utakmica slavili su samo jednom u Istanbulu. Ipak, Aston Vila ne ulazi u taj krug, jer je izgubila samo jedan od osam mečeva sa turskim ekipama, dobivši šest i jednom odigravši nerešeno. Taj jedini poraz viđen je 1994. od Trabzona.
Činjenica je i da Galatasaraj neće biti kompletan. Trener Okan Buruk neće moći da računa na Rafaela Leaoa, Viktora Osimena i Rolanda Šalaija, ali turski šampion ima lepu priliku da ostvari rekord u Ligi šampiona.
Naime, ukoliko pobedi, Galatasaraj će izjednačiti svoj najbolji niz pobeda u Ligi šampiona, tri. To je do sada radio tri puta, ovo je prilika za četvrti.
Ipak, bez Viktora Osimena neće biti tako jednostavno, posebno kada se ima u vidu da posle ovog susreta, Galatasaraju sledi derbi sa Bešiktašem.
"Osimen neće moći da igra, a što se tiče Ismaila Džejkobsa, videćemo na dan utakmice. Ako bude mogao da bude u ekipi, biće to sjajno. Osimen i Šalai će biti praćeni do derbija sa Bešiktašem, ima šest dana između ova dva meča. Jedino Džejkobs za sada ima šanse da igra", priznao je Buruk.
Svestan je strateg Galatasaraja da u Aston Vili ima ozbiljnog protivnika, pa otuda traži veliku podršku sa tribina.
"Suočavamo se sa timom koji raste u svakom pogledu i koji ima dobrog menadžera. Imaju snažan start u takmičenju. Igramo kod kuće i pokušaćemo da to iskoristimo. ovo je važan dan na putu ka ostvarenju naših snova, nadam se da ćemo navijače uspeti da obradujemo pobedom", zaključio je Buruk.
MOGUĆI SASTAVI
GALATASARAJ - ASTON VILA
Početak: 18.45
Stadion: RAMS park
Sudija: Danijel Sibert (Nemačka)
GALATASARAJ (4-2-3-1): Čakir - Singo, Sančez, Bardakči, Elmali - Toreira, Lemina - Akgun, Batrakov, Jilmaz - Gul.
ASTON VILA (4-2-3-1): Suzuki - Bogarde, Harvud Belis, Tores, Matsen - Kamara, Žoao Gomeš - Mekgin, Buendia, Manzambi - Džekson.
LIGA ŠAMPIONA, 5. KOLO
Utorak
18.45: (2,85) Galatasaraj (3,80) Aston Vila (2,25)
18.45: (1,50) Bode Glimt (5,10) LASK (5,20) MOZZART RELAX
21.00: (1,50) Arsenal (4,50) Borusija Dortmund (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (1,33) Mančester Siti (6,25) Napoli (7,00)
21.00: (1,35) Lajpcig (6,00) Lans (6,50)
21.00: (2,90) Fajenord (3,70) Porto (2,25)
21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) PSV (16,0) MOZZART RELAX
21.00: (10,0) Slovan Bratislava (6,25) Betis (1,25) MOZZART RELAX
21.00: (1,259 Komo (6,50) AEK (10,0)
Sreda
18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)
18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10)
21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)
21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60)
21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)
21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80)
21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)
21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0)
21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)
*** kvote su podložne promenama