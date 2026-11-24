Naime, prošlog vikenda, u Istanbulu i okolini vladala je prava fama oko potrage za navodno izgubljenim lavom. TV stanice izveštavale su kako su infracrvene toplotne kamere otkrile životinju nalik lavu, u oblasti Sarijer, severno od Istanbula.

Zavladala je prava panika, smatralo se da je reč lavici, ali je gradonačelnik Istanbula posle detaljne pretrage iz vazduha dronovima sa toplotnim kamerama, poručio da nema dokaza da je u pitanju lav i da stanovništvo nema razloga za brigu.

"Nema konkretnih dokaza o prisustvu lava, to je utvrđeno posle detaljnih operacija na terenu. Životinja na snimku niti je lav niti je iz porodice velikih mačaka", poručeno je iz kancelarije gradonačelnika.

18.45: (2,85) Galatasaraj (3,80) Aston Vila (2,25)

Da li će se ostrvski lav ipak naći u čeljusti onog sa Bosfora, to ćemo videti ove večeri. Ono što je evidentno je da je danima vladala prava enigma oko toga da li će teren biti u adekvatnom stanju za odigravanje utakmice u Ligi šampiona.

Naime, teren stadiona u Istanbulu bio je prethodnih nedelja u veoma lošem stanju, pa su domaćini učinili sve da promene podlogu i spreme teren baš za ovaj susret. I prema poslednjim snimcima, deluje da su u tome uspeli u potpunosti.

Ipak, menadžer Aston Vile Unaj Emeri je zamerio domaćinima što ekipi nije bilo dozvoljeno da trenira na samom stadionu.

"Naše rutine uoči meča nisu se promenile. Put je dug, a značajna je i vremenska razlika. Prošle godine na stadionu Fenerbahčea smo trenirali pred meč. Želeli smo da tako bude i sada. Ipak, stanje terena je veoma važno, tako da nam to neće poslužiti kao opravdanje. Fokusirani smo na utakmicu i analizirali smo protivnika. Nadam se samo da će teren biti u najboljem mogućem stanju. naš cilj je da igramo dobar fudbal, zato je važno da i teren bude u dobrom stanju, ali to neće promeniti naš pristup i stil igre", rekao je Emeri.

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Strateg Aston Vile kaže da je svestan težine zadatka sa kojim se suočava njegov tim, koji ima tri pobede i poraz u protekla četiri kola u ligaškoj fazi.

"Galatasaraj ima igrače koji su u stanju da prave razliku. U pitanju je visok individualni nivo. Najvažnije ja kako deluju kao tim i taktika kojom se služe. U svakom slučaju, imaju vrlo dobre igrače, kako u napadu tako i u odbrani. Možda neki neće igrati, ali imaju dobre zamene u napadu. Uz podršku sa tribina, moramo svaki detalj da uzmemo u obzir", oprezan je Emeri.

Menadžer ekipe iz Birmingema uveren je da njegov tim ima dobre izglede da završi među osam najboljih timova i time izbegnje igranje plej-of nokaut runde.

"Svaki meč daje nam mnogo informacija. Broj osvojenih bodova daje nam platformu da nastavimo, ali svakom susretu prilazimo različito. Mislim da možemo u top 8. Nismo favoriti zbog ovog novog formata Lige šampiona, koji je počeo pre dve godine. Pravite greške, ali opet imate šansu da budete među osam. Veoma je teško predvideti ko će se tu naći. Stvari će biti sasvim drugačije posle ove utakmice. Trenutno, u dobroj smo poziciji da sanjamo o tome", dodao je Emeri.