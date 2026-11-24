Evroliga pokreće Letnju ligu po uzoru na NBA
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 12:17
Premijerno izdanje planirano za 2027. godinu, uz učešće šest ekipa
Planovi Evrolige za budućnost definitivno ne podrazumevaju samo proširenje takmičenja na 24 kluba i dolazak novih franšiza. Ove jeseni lansiran je Superkup Evrolige, a elitno evropsko klupsko takmičenje namerava da već narednog leta pokrene sopstvenu Letnju ligu, po uzoru na onu koju NBA tradicionalno organizuje u Las Vegasu!
Kako prenosi grčki Eurohoops, kompletan plan novog projekta trebalo bi da bude predstavljen na sastanku Upravnog odbora Evrolige zakazanom za 30. novembar, dok još nije doneta odluka o gradu domaćinu premijernog izdanja.
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Termin održavanja bio bi između završetka nacionalnih prvenstava u Evropi i početka NBA Letnje lige u Las Vegasu. Za prvo izdanje predviđeno je učešće šest ekipa, uz ideju da se format takmičenja vremenom proširuje. Čitav događaj trajao bi desetak dana, od čega bi sedam bilo rezervisano za utakmice. Posebno je zanimljivo što Evroliga namerava da okupi igrače i trenere klubova iz Evrolige i Evrokupa, ali i američkih univerziteta, odnosno košarkaških programa iz Afrike i Azije.
Prema informacijama sajta Eurohoops, ideja je da evropska Letnja liga postane mesto okupljanja košarkaških profesionalaca iz različitih delova sveta, da igračima pruži priliku da se nametnu klubovima, a trenerima i skautima omogući neposredan uvid u kvalitet potencijalnih pojačanja. Važan segment projekta bila bi i razmena znanja između stručnjaka iz različitih košarkaških sredina.
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Kako se navodi, dugoročni cilj čelnika Evrolige jeste da Letnja liga postane redovna stanica u međunarodnom košarkaškom kalendaru.