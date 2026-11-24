Planovi Evrolige za budućnost definitivno ne podrazumevaju samo proširenje takmičenja na 24 kluba i dolazak novih franšiza. Ove jeseni lansiran je Superkup Evrolige, a elitno evropsko klupsko takmičenje namerava da već narednog leta pokrene sopstvenu Letnju ligu, po uzoru na onu koju NBA tradicionalno organizuje u Las Vegasu!

Kako prenosi grčki Eurohoops, kompletan plan novog projekta trebalo bi da bude predstavljen na sastanku Upravnog odbora Evrolige zakazanom za 30. novembar, dok još nije doneta odluka o gradu domaćinu premijernog izdanja.