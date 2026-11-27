Sportski sektor engleskog kluba se na ovaj korak odlučio nakon što su pregovori o novom, dugoročnijem ugovoru privremeno pauzirani, jer su obe strane procenile da je trenutno najvažnije fokusirati se na popravljanje rezultata na terenu. Time su iz Junajteda skinuliogroman pritisak sa sebe i smanjili neizvesnost pred zimski prelazni rok. Jer da klauzula nije aktivirana, Fernandes bi već od 1. januara imao pravo da slobodno pregovara sa stranim klubovima i potpiše predugovor kako bi narednog leta otišao bez obeštećenja. Sada ne moraju da strahuju da će 32-godišnjak otići za džabe po završetku sezone.

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Ipak, Atletik naglašava da produžetak saradnje do 2028. godine ne znači nužno da će Fernandes ostati u Mančesteru do kraja tog roka, niti isključuje njegov odlazak već na leto naredne godine. Glavna razlika je u tome što će Junajted sada biti u poziciji da za njega traži i naplati ozbiljno obeštećenje ukoliko do rastanka dođe. Za tridesetdvogodišnjeg Portugalca i dalje postoji veliko interesovanje kako iz evropskih klubova, tako i iz Saudijske Arabije.

Upravo zbog mogućnosti da se saradnja završi narednog leta, klub sa Old Traforda već ima spremnu listu potencijalnih zamena, a jedno od najzvučnijih imena koje uprava izuzetno ceni jeste plejmejker Koma - Niko Pas. Mladi argentinski reprezentativac skrenuo je pažnju sjajnim partijama u Seriji A i Ligi šampiona i mada su španski mediji pisali kako je Real Madrid spreman da iskoristi povrantu klauzulu i vrati ga na Santijago Bernabeu za 80.000.000 evra, Atletik piše da 22-godišnjak nije preterano zagrejan za povratak u špansku prestonicu.

Pas je navodno otvoren za prelazak u Mančester junajted, ali bi njegov dolazak zavisio isključivo od toga da li će Fernandes napustiti klub, dok bi odluka o Brunovoj budućnosti bila doneta nezavisno od spiska potencijalnih pojačanja.

Fernandesova budućnost u klubu bila je pod velikim znakom pitanja u proteklom periodu, naročito nakon što ga je tadašnji trener Majkl Kerik izostavio iz tima u porazu od Bornmuta (3:0), pošto je kapiten javno kritikovao taktiku posle ubedljivog poraza od Koma (4:1) u Ligi šampiona. Ubrzo je vraćen u sastav pre nego što je Kerik smenjen, a kapitensku traku zadržao je i kod novog menadžera Maurisija Poketina, što je opravdao sa dva gola u remiju protiv svog bivšeg kluba Sportinga (2:2).

Koliko je Portugalac važan za Junajted svedoči i činjenica da je prošle sezone oborio rekord Premijer lige po broju asistencija (21), zbog čega je poneo nagrade za najboljeg igrača godine u izboru udruženja novinara i profesionalnih fudbalera.