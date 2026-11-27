Bosna i Hercegovina bez Muse dočekuje Litvaniju
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 17:39
Savez nema para da plati za osiguranje beka Dubaija
Nadala se reprezentacija Bosna i Hercegovine da će imati Džana Musu za utakmicu kvalifikacija za Mundobasket protiv Litvanije (nedelja, 18.00), ali od toga nema ništa.
Bez obzira na to što je sam bek Dubai imao ogromnu želju da igra za nacionalni tim, uprkos velikoj potrošnji zbog klupskih obaveza, to neće biti moguće. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju tamošnjeg košarkaškog saveza na njihovu adresu stigao je dopis FIBA o potraživanju 36.000 konvertibilnih maraka kao kompenzacija za osiguranje Džanana Muse.
"Pre dva dana je stigao zahtev FIBA, koji nas je prilično zatekao. Reč je o 36.000 KM za osiguranje Džanana Muse. U obrazloženju se navodi da je takav iznos određen zbog specifične zdravstvene prošlosti igrača i visine njegovog ugovora u Dubaiju. Mi to zaista ne možemo platiti jer smo imali ogromne troškove u ovom mesecu za pripreme ženske i muške seniorske reprezentacije. Želja Džanana Muse da nastupi za nacionalni tim nije upitna, to potvrđuje i njegov dolazak u Sarajevo, ali ovo je zaista nepremostiva prepreka za nas u aktuelnim okolnostima", rekao je generalni sekretar saveza Dževad Alihodžić.
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Ovo je veliki udarac za selekciju Bosne i Hercegovine koja je računala na ogromnu pomoć u ligu nekadašnjeg člana madridskog Reala. Jeste Bosna poslednja na tabeli J grupe, praktično samo teorijski ima šansu za plasman, ali sigurno da je bitno ostvariti svaku pobedu.
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Litvaniji će ovako biti mnogo lakše da slavi u Zetri i dođe do šestog trijumfa, koliko trenutno imaju Srbija i Italija.
Kada je reč o Džananu Musi, on je u ciklusu kvalifikacija za Mundobasket samo jednom bio na raspolaganju Dariju Đerđi. Bilo je to na gostovanju protiv Švajcarske, kada je bio fenomenalan sa 25 poena.