Depaj stiže na najluđe pregovore: VIP mesta, rent-a-stadion i bonusi od 20% i za pehare koje neće dizati
Vreme čitanja: 4min | uto. 04.08.26. | 13:25
Uprava Korintijansa je podeljena po ovom pitanju, ali predsednik Stabile želi Holanđanina u Sao Paulo
Memfis Depaj je seo u avion i krenuo iz Roterdama za Sao Paulo. S idejom da se lično vidi sa upravom Korintijansa kako bi pokušali da raspetljaju čvor koji je blokirao dosadašnje pregovore o produžeku saradnje. Sasvim razumljivo s obzirom da se ovakve klauzulu i ne pominju u drugim ugovorima, a menadžeri holandskog fudbalera nisu baš voljni za kompromis.
Predsednik kluba Osmar Stabile ipak je optimista da će uspeti sve da reši u narednim danima. Pod uslovom da Depaj prođe lekarske preglede kod doktora Rikarda Galotija, koji su prvi uslov. Mučile su ga povrede i na početku brazilske avanture, ali je u kalendarskoj 2026. bio posebno bolećiv, pa je odigrao svega 14 utakmica i postigao jedan gol.
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A, svejedno je, otkako je septembra 2024. i stigao u Sao Paulo, od kluba naplatio oko 18.500.000 evra. Nešto od plate (oko 5.000.000 evra godišnje), nešto od marketinga, a nešto od drugih, sasvim ludih klauzula, koje su uključivale i smeštaj u hotelu vredan 40.000 evra mesečno (plus je imao ličnog kuvara, batlera, blindirani auto sa vozačem, 24 povratne avionske karte za Evropu).
To je bilo nekad, a sada? Sada su Depajevi zastupnici odbili dva prva Korintijansova predloga. I izneli na sto nove zahteve. Prvi se tiče povišice od 10 odsto u odnosu na ugovor koji je prethodno već bio dogovoren. Taj se deo tiče plata, marketinških prava i slično. Obrazloženje fudbalera je da će tih 10 odsto ići njegovom menadžeru.
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Za drugu je stvar kriv sam klub. Jer iako Depaj jeste “zaradio” onih 18.500.000 evra, klub mu još nije isplatio dobar deo toga, kratak je tačno 7.681.500 evra. Sa kamatama i kaznama taj bi dug u slučaju tužbe vrlo lako mogao da naraste na čak 13.150.000 evra ako Depaj ne prihvati dogovor. Tu je razuman, izgleda da hoće, i to u četiri polugodišnje rate. Ali ako bi Korintijans opet kasnio sa isplatama, dug bi se vratio na tih 13.150.000 evra.
Što se tiče plate, ona bi sada iznosila 70.000.000 brazilskih reala, što je 12.000.000 evra za ugovor na dve godine. Dakle, 6.000.000 po sezoni. I ako se kasni, kamata od 1,5 odsto mesečno, uz kaznu od 10 odsto. To je opet razumljivo, kad su već Brazilci kasnili igrač želi da se zaštiti.
Još 14.000.000 reala, odnosno oko 2.400.000 evra, Depaj bi trebalo da dobije od marketinga. Nebitno da li će klub uspeti da zaradi toliko, on svoj deo hoće uz garancije.
To sve i nekako, ali idemo sada na veće probleme. Prvi se tiče Klupskog svetskog prvenstva 2029, iako se Korintijans tu nije ni plasirao i veliko je pitanje hoće li. A, Depajevi menadžeri traže da Memfis dobije bonus za eventualno osvajanje prestižnog turnira, iako Holanđanin tada uopšte neće biti u klubu?! Depajevi agenti smatraju ipak da će on i te kako doprineti tom eventualnom uspehu time što je bio važan deo procesa rekonstrukcije ekipe. Vrlo maštovito. Ovaj je deo klub odbio, ali igrač ne odustaje.
Druga prepreka, verovatno i najveća, jeste zahtev Depaja za bonuse u slučaju osvajanja trofeja. Prethodnim ugovorom za svaki mu je garantovana premija od 800.000 evra. Sada je tražio 20 odsto od finansijske nagrade koju bi klub dobio u slučaju trijumfa. I ovo je klub odbio, iako je poslednji put šampion Brazila bio 2017. Ali Depaj jeste uzeo brazilski Kup 2025, Superkup 2026. i šampionat Paulista 2025. Nema preciznih podataka da li baš svaki pehar upada u ovu jednačinu. Izvršni direktor Korintijansa Marselo Paz odgovorio je ponudom da Depaj može da računa na te bonuse, ali samo ako odigra barem 50 odsto utakmica i na svakoj najmanje 45 minuta. Za ove nepune dve godine već su mu u bonusima – ne samo za titule, već i broj utakmica i golove – u bonusima isplatili oko 4.600.000 evra.
Depajevu pregovaračku poziciju popravila je nedavna povreda Jurija Alberta zbog koje on neko vreme neće igrati, ali uprava je podeljena po ovom pitanju. Mnogi članovi najužeg rukovodstva savetovali su predsednika Stabilea da ne produžava ugovor. Paz, Stabile i trener Fernando Diniz jesu za dogovor. Čak i ako su neki politički saradnici Korintijansa toliko protiv toga da će možda odustati od podrške Stabileu na narednim klupskim izborima krajem ove godine. Njihova je podrška u Brazilu vrlo važna.
Holandskom fudbaleru simpatije svakako nisu doneli ni neke mnogo manje bitni i jeftiniji zahtevi, poput onog da uvek ima VIP ložu na Korintijansovom stadionu. Ili još luđe, da mu se ceo stadion oslobodi na dva dana kako bi on sam mogao da organizuje događaje na kojima bi mogao da dodatno zaradi. Polovina tog profita pripala bi njegovom timu. To je i prihvaćeno. Ali bonusi za trofeje – i posebno onaj “zamišljeni” na Svetskom klupskom prvenstvu – još nisu.