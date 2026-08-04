Depaj stiže na najluđe pregovore: VIP mesta, rent-a-stadion i bonusi od 20% i za pehare koje neće dizati

A, svejedno je, otkako je septembra 2024. i stigao u Sao Paulo, od kluba naplatio oko 18.500.000 evra. Nešto od plate (oko 5.000.000 evra godišnje), nešto od marketinga, a nešto od drugih, sasvim ludih klauzula, koje su uključivale i smeštaj u hotelu vredan 40.000 evra mesečno (plus je imao ličnog kuvara, batlera, blindirani auto sa vozačem, 24 povratne avionske karte za Evropu).

To je bilo nekad, a sada? Sada su Depajevi zastupnici odbili dva prva Korintijansova predloga. I izneli na sto nove zahteve. Prvi se tiče povišice od 10 odsto u odnosu na ugovor koji je prethodno već bio dogovoren. Taj se deo tiče plata, marketinških prava i slično. Obrazloženje fudbalera je da će tih 10 odsto ići njegovom menadžeru.

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Za drugu je stvar kriv sam klub. Jer iako Depaj jeste “zaradio” onih 18.500.000 evra, klub mu još nije isplatio dobar deo toga, kratak je tačno 7.681.500 evra. Sa kamatama i kaznama taj bi dug u slučaju tužbe vrlo lako mogao da naraste na čak 13.150.000 evra ako Depaj ne prihvati dogovor. Tu je razuman, izgleda da hoće, i to u četiri polugodišnje rate. Ali ako bi Korintijans opet kasnio sa isplatama, dug bi se vratio na tih 13.150.000 evra.

Što se tiče plate, ona bi sada iznosila 70.000.000 brazilskih reala, što je 12.000.000 evra za ugovor na dve godine. Dakle, 6.000.000 po sezoni. I ako se kasni, kamata od 1,5 odsto mesečno, uz kaznu od 10 odsto. To je opet razumljivo, kad su već Brazilci kasnili igrač želi da se zaštiti.

Još 14.000.000 reala, odnosno oko 2.400.000 evra, Depaj bi trebalo da dobije od marketinga. Nebitno da li će klub uspeti da zaradi toliko, on svoj deo hoće uz garancije.

To sve i nekako, ali idemo sada na veće probleme. Prvi se tiče Klupskog svetskog prvenstva 2029, iako se Korintijans tu nije ni plasirao i veliko je pitanje hoće li. A, Depajevi menadžeri traže da Memfis dobije bonus za eventualno osvajanje prestižnog turnira, iako Holanđanin tada uopšte neće biti u klubu?! Depajevi agenti smatraju ipak da će on i te kako doprineti tom eventualnom uspehu time što je bio važan deo procesa rekonstrukcije ekipe. Vrlo maštovito. Ovaj je deo klub odbio, ali igrač ne odustaje.