Evroliga oborila sve digitalne rekorde: Stiže platforma koja će objediniti evropsku klupsku košarku
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 13:12
Ambiciozni projekat elitnog takmičenja
Evroliga nastavlja da pomera granice i van terena. Kako je saopšteno iz centrale elitnog klupskog takmičenja, sezona 2025/26 bila je najuspešnija u istoriji kada je reč o digitalnim platformama, uz rekordnu gledanost, rast broja pretplatnika i značajno veći angažman navijača širom sveta.
Najveći iskorak ostvaren je na društvenim mrežama, gde je sadržaj Evrolige zabeležio čak 2.270.000.000 pregleda video-snimaka, što predstavlja rast od 49 odsto u odnosu na prethodnu sezonu. Istovremeno, ukupan broj prikaza sadržaja dostigao je 4.510.000.000, odnosno 51 procenat više nego godinu ranije, dok je ostvareno više od 118.500.000 interakcija korisnika.
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Rekorde je oborila i platforma EuroLeague.TV, koja je zabeležila najveći broj aktivnih pretplatnika od osnivanja, uz rast od 23 odsto u odnosu na sezonu 2024/25. Tokom godine uvedeni su novi sadržaji, uključujući prenose pojedinih utakmica na lokalnim jezicima, dodatne košarkaške prenose i ekskluzivno praćenje specijalnih događaja, što je dodatno povećalo interesovanje navijača.
Rast je zabeležio i zvanični sajt Evrolige, koji je tokom sezone imao 12.300.000 aktivnih korisnika i čak 377.400.000 pregleda stranica, zahvaljujući unapređenoj navigaciji, personalizovanom sadržaju i boljem korisničkom iskustvu.
Kao naredni veliki korak u digitalnom razvoju, Evroliga je najavila pokretanje platforme Euroleague Basketball+, koja će zaživeti tokom sezone 2026/27. Nova platforma trebalo bi da objedini sva takmičenja, video sadržaj, statistiku i digitalne usluge na jednom mestu, sa ciljem da postane centralna destinacija za ljubitelje evropske klupske košarke.
Iz Evrolige poručuju da će projekat dodatno povezati navijače, klubove i partnere, uz još bogatiji sadržaj i modernije digitalno iskustvo, nastavljajući strategiju kojom evropska elita želi da učvrsti svoju poziciju među vodećim sportskim organizacijama i van granica samog terena.