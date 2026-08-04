Evroliga oborila sve digitalne rekorde: Stiže platforma koja će objediniti evropsku klupsku košarku

Četvrtak, 04.00: (2,55) Plateros de Fresniljo (14,5) Panteras de Agvaskalijentes (1,60)

Rekorde je oborila i platforma EuroLeague.TV, koja je zabeležila najveći broj aktivnih pretplatnika od osnivanja, uz rast od 23 odsto u odnosu na sezonu 2024/25. Tokom godine uvedeni su novi sadržaji, uključujući prenose pojedinih utakmica na lokalnim jezicima, dodatne košarkaške prenose i ekskluzivno praćenje specijalnih događaja, što je dodatno povećalo interesovanje navijača.

Rast je zabeležio i zvanični sajt Evrolige, koji je tokom sezone imao 12.300.000 aktivnih korisnika i čak 377.400.000 pregleda stranica, zahvaljujući unapređenoj navigaciji, personalizovanom sadržaju i boljem korisničkom iskustvu.

Kao naredni veliki korak u digitalnom razvoju, Evroliga je najavila pokretanje platforme Euroleague Basketball+, koja će zaživeti tokom sezone 2026/27. Nova platforma trebalo bi da objedini sva takmičenja, video sadržaj, statistiku i digitalne usluge na jednom mestu, sa ciljem da postane centralna destinacija za ljubitelje evropske klupske košarke.

Iz Evrolige poručuju da će projekat dodatno povezati navijače, klubove i partnere, uz još bogatiji sadržaj i modernije digitalno iskustvo, nastavljajući strategiju kojom evropska elita želi da učvrsti svoju poziciju među vodećim sportskim organizacijama i van granica samog terena.