U Larnu ne odustaju od Evrope i priznaju - Zvezda je bila prejaka
Vreme čitanja: 3min | uto. 04.08.26. | 13:33
Klub iz Severne Irske u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope dočekuje Iberiju 1999 iz Tbilisija, koja je imala veliki problem uoči meča
Utakmica između Larna i Iberije 1999 iz Tbilisija, ipak bi trebalo da se odigra ove večeri, iako je postojala bojazan da bi susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope mogao da se odloži.
Razlog je pomalo bizaran - naime, delegacija Iberije je krenula na dalek put privatnim čarter letom i trebalo je da u Severnu Irsku stigne u ponedeljak, ali to nije bio slučaj. Razlog je što su imali komplikovanu proceduru sa dobijanjem britanskih viza, pa kako one nisu bile gotove do ponedeljka, propala je mogućnost da dođu na vreme. Administracija aerodroma u Belfastu uočila je na vreme "papirološke probleme" u vezi s čarter-letom, pa je odbila da izda dozvolu za sletanje.
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Otuda su igrači Iberije počeli da stižu tek ovog jutra, a trener i stručni tim se očekuju tokom dana. Kako pravila UEFA kažu da gostujući tim mora da bude prisutan u mestu odigravanja najmanje 24 sata pre odigravanja susreta, bilo je najava da bi meč mogao da se pomeri za sredu, što je tražila i uprava kluba iz Tbilisija, ali je UEFA to odbila. Kasnije je iz uprave Larna potvrđeno da će se meč ipak igrati ove večeri od 21.00.
21.00: (3,25) Larn (3,35) Iberija 1999 (2,25)
Ekipa Gerija Haverona, nedavno je bila gost Crvene zvezde, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Posle poraza od 4:0 kod kuće, izgubili su u Beogradu sa 5:0, pa će fudbaleri Larna nastaviti da se bore za plasman u Ligu Evrope.
Svakako Larnu je privlačna mogućnost da u slučaju pobede, u četvrtom kolu igra protiv Rendžersa ili poljske Jagijelonije, pa je i tu jak motiv da se prođe dalje.
Trener Geri Haveron je uoči meča sa Iberijom 1999 poručio da bi posle sjajne sezone, plasman u ligašku fazu nekog od evropskih takmičenja bila velika nagrada za njegove izabranike.
"Mislim da je i ovo što igramo u kvalifikacijama nagrada za sve što smo uradili prošle i na startu ove sezone. Nama je velika stvar bila da zabeležimo prvu pobedu u Ligi šampiona, to smo uspeli. Mislim da smo imali koristi i od ovakvog sistema takmičenja. Protiv Crvene zvezde je trebalo biti realan. Igrali smo protiv ekipe sa godišnjim budžetom od 90.000.000 funti i napadačem kakav je Marko Arnautović, koji se tek vratio sa Svetskog kupa. Ponosni smo što smo i u ovoj poziciji, da igramo protiv ekipe iz Gruzije i što činimo novi korak u istoriji kluba", rekao je Haveron.
Verovatno je preterao kada je reč o budžetu crveno-belih, ali svakako nije pogrešio u oceni jaza između dva kluba, koji je bio evidentan u ostvarenom rezultatu.
Pobeda nad Iberijom ne bi bila važna samo za Larn već i za kompletan fudbal u Severnoj Irskoj.
"Za celu ligu bilo bi jako važno da mi dođemo do grupne faze Lige Evrope. Jako smo blizu da izgubilo četvrtog predstavnika u Evropi, cela divizija će navijati da popravimo koeficijent jer se nalazimo na ivici ispadanja iz Top 50. Voleo bih da čelnici lige rade sa nama na rasporedu mečeva jer bi i njima naš uspeh bio od koristi. Ne mislim da odložimo veliki broj utakmica", poručio je trener Larna.
Što se tiče gostiju, oni su u prethodnom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona doživeli neuspeh u dvoboju sa Slovanom iz Bratislave (0:2 i 1:1). Reč je o ekipi koju sa klupe predvodi Ukrajinac Andrej Demčenko i koja vodi u prvenstvu Gruzije sa 34 boda iz 19 utakmica.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE, 3. KOLO
Utorak
21.00: (3,25) Larn (3,35) Iberija 1999 (2,25)
21.00: (1,95) Šamrok (3,50) Egnatija (3,90)
Sreda
20.15: (1,75) Ferencvaroš (3,60) Gornjik Zabže (4,90)
Četvrtak
17.00: (3,80) KuPS (3,45) Univerzitatea Krajova (2,00)
18.00: (3,10) Jagjelonija (3,40) Rendžers (2,30)
18.00: (5,50) Linkoln Red Imps (4,30) Omonija (1,52)
18.00: (2,00) Makabi TA (3,45) CSKA Sofija (3,80)
19.00: (1,15) Leh Poznanj (8,00) Ki Klaksvik (16,0)
19.00: (1,58) Salcburg (3,70) Pafos (5,60)
19.00: (4,00) Hradec (3,50) Bešiktaš (1,93)
19.45: (1,80) PAOK (3,60) Anderleht (4,60)
20.00: (1,40) Tun (5,00) Vikingur (6,90)
21.00: (1,15) Benfika (8,00) Harts (16,0)
*** kvote su podložne promenama