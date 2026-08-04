U Larnu ne odustaju od Evrope i priznaju - Zvezda je bila prejaka

Otuda su igrači Iberije počeli da stižu tek ovog jutra, a trener i stručni tim se očekuju tokom dana. Kako pravila UEFA kažu da gostujući tim mora da bude prisutan u mestu odigravanja najmanje 24 sata pre odigravanja susreta, bilo je najava da bi meč mogao da se pomeri za sredu, što je tražila i uprava kluba iz Tbilisija, ali je UEFA to odbila. Kasnije je iz uprave Larna potvrđeno da će se meč ipak igrati ove večeri od 21.00.

21.00: (3,25) Larn (3,35) Iberija 1999 (2,25)

Ekipa Gerija Haverona, nedavno je bila gost Crvene zvezde, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Posle poraza od 4:0 kod kuće, izgubili su u Beogradu sa 5:0, pa će fudbaleri Larna nastaviti da se bore za plasman u Ligu Evrope.

Svakako Larnu je privlačna mogućnost da u slučaju pobede, u četvrtom kolu igra protiv Rendžersa ili poljske Jagijelonije, pa je i tu jak motiv da se prođe dalje.

Trener Geri Haveron je uoči meča sa Iberijom 1999 poručio da bi posle sjajne sezone, plasman u ligašku fazu nekog od evropskih takmičenja bila velika nagrada za njegove izabranike.

"Mislim da je i ovo što igramo u kvalifikacijama nagrada za sve što smo uradili prošle i na startu ove sezone. Nama je velika stvar bila da zabeležimo prvu pobedu u Ligi šampiona, to smo uspeli. Mislim da smo imali koristi i od ovakvog sistema takmičenja. Protiv Crvene zvezde je trebalo biti realan. Igrali smo protiv ekipe sa godišnjim budžetom od 90.000.000 funti i napadačem kakav je Marko Arnautović, koji se tek vratio sa Svetskog kupa. Ponosni smo što smo i u ovoj poziciji, da igramo protiv ekipe iz Gruzije i što činimo novi korak u istoriji kluba", rekao je Haveron.

Verovatno je preterao kada je reč o budžetu crveno-belih, ali svakako nije pogrešio u oceni jaza između dva kluba, koji je bio evidentan u ostvarenom rezultatu.

Pobeda nad Iberijom ne bi bila važna samo za Larn već i za kompletan fudbal u Severnoj Irskoj.

"Za celu ligu bilo bi jako važno da mi dođemo do grupne faze Lige Evrope. Jako smo blizu da izgubilo četvrtog predstavnika u Evropi, cela divizija će navijati da popravimo koeficijent jer se nalazimo na ivici ispadanja iz Top 50. Voleo bih da čelnici lige rade sa nama na rasporedu mečeva jer bi i njima naš uspeh bio od koristi. Ne mislim da odložimo veliki broj utakmica", poručio je trener Larna.

Što se tiče gostiju, oni su u prethodnom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona doživeli neuspeh u dvoboju sa Slovanom iz Bratislave (0:2 i 1:1). Reč je o ekipi koju sa klupe predvodi Ukrajinac Andrej Demčenko i koja vodi u prvenstvu Gruzije sa 34 boda iz 19 utakmica.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE, 3. KOLO

Utorak

21.00: (3,25) Larn (3,35) Iberija 1999 (2,25)

21.00: (1,95) Šamrok (3,50) Egnatija (3,90)

Sreda

20.15: (1,75) Ferencvaroš (3,60) Gornjik Zabže (4,90)

Četvrtak

17.00: (3,80) KuPS (3,45) Univerzitatea Krajova (2,00)

18.00: (3,10) Jagjelonija (3,40) Rendžers (2,30)

18.00: (5,50) Linkoln Red Imps (4,30) Omonija (1,52)

18.00: (2,00) Makabi TA (3,45) CSKA Sofija (3,80)

19.00: (1,15) Leh Poznanj (8,00) Ki Klaksvik (16,0)

19.00: (1,58) Salcburg (3,70) Pafos (5,60)

19.00: (4,00) Hradec (3,50) Bešiktaš (1,93)

19.45: (1,80) PAOK (3,60) Anderleht (4,60)

20.00: (1,40) Tun (5,00) Vikingur (6,90)

21.00: (1,15) Benfika (8,00) Harts (16,0)

*** kvote su podložne promenama