Ajaks se kocka sa “nasmejanim” Ivom Bisumom, ali on neće igrati u Splitu

Na papiru Ajaks je pogodio premiju. Dovodi igrača sa 202 nastupa u Premijer ligi i još 47 u francuskoj Ligi 1, odnosno 46 za A reprezentaciju Malija. Takvo pojačanje retko mogu Holanđani da privole u najboljim godinama. Međutim, postoji odličan razlog zašto su ga drugi klubovi zaobišli...

Naime, Bisuma je još 2024. godine suspendovan zato što se snimaio kako udiše gas smejavac (azot-oksid), posle čega je obećao da to više neće raditi. Međutim, početkom ove godine ponovo je uhvaćen kako radi istu stvar, pa je Totenhem definitivno rešio da ga izbaci iz ekipe.

20.00: (1,12) Ajaks (11,0) Vilem drugi (17,0)

Za neupućene, radi se o hemijskom jedinjenju koje je u poslednje vreme postalo veoma popularno među tinejdžerima. Gas smejavac je plin koji se rekreativno konzumira zbog brzog, iako kratkotrajnog osećaja euforije, opuštenosti, smirenosti i osećaja odvojenosti od stvarnosti, a od 2017. godine legalno može da se kupi u pojedinim zemljama. Trovanje ovim plinom zahteva hitnu hospitalizaciju, jer konzument biva na određeno vreme dezorijentisan, a nekada se javljaju halucinacije.

Bisuma je tokom karijere igrao za Real Bamako, Lil, Brajton i pomenuti Totenhem. Sada će mu Holandija biti četvrta različita zemlja u kojoj će da se oproba.

Ako ne bude iznenađenja, njegova zvanična promocija u Ajaksu će biti objavljena posle utakmice koja čeka Kopljanike ovog utorka od 20 časova. Ajaks će na “Johan Krojf areni” ugositi Vilem drugi u zaostaloj utakmici 3. kola Eredivizije.

Bisuma će biti peto zvučno ime koje će holandski velikan dovesti bez obeštećenja ovog leta. Prethodno su po istom principu stigli Julijan Brant, Sofijan Amrabat, Dali Blind i Hofre Torents.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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EREDIVIZIJA – ZAOSTALI MEČ 3. KOLA

Utorak

20.00: (1,12) Ajaks (11,0) Vilem drugi (17,0)

***Kvote su podložne promenama