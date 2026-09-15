Klop eksperimentiše protiv Srbije: Tresoldi, Jelč, El Mala, Pejčinović...
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 12:43
Nemci u četvrtak izlaze u javnost sa spiskom, novi selektor ne polaže previše na Ligu nacija
Nemačka s velikim nestrpljenjem iščekuje prvi spisak Jirgena Klopa. A išekujemo ga i mi, imajući u vidu da se radi o jednom od rivala Srbije u novom izdanju Lige nacija, pored Holandije i Grčke.
Kako je najavljeno iz DFB-a, novi selektor će u četvrtak (oko 10 časova) izaći u javnost sa popisom igrača na koje računa za prve četiri utakmice. Ono što je zanimljivo i o čemu pišu nemački mediji već dva dana, jeste insajderska informacija da će Klop odabrati mnogo više igrača nego što je dozvoljeno da se nađe u protokolu. Konkretno, priča se o cifri od 27 imena, ili čak 30, tako da će dobar njih na svakom meču morati da sedi na tribinama. Očekuje se konstantna rotacija, pred svaki duel.
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Kako se navodi, iskusni stručnjak ne želi da preoptereti igrače, raspored je prilično zgusnut, a i voleo bi da proba što veći broj kandidata. Ono što je takođe interesantno, Klop u takmičarskom smislu ne pridaje naročit značaj Ligi nacija, zbog čega ne treba očekivati najjači sastav Nemačke.
Šuška se kako bi priliku za dokazivanje trebalo da dobiju mlađi igrači poput Saida El Male, Nikola Tresoldija, Fina Jelča, Dženana Pejčinovića, Elijasa Bauma, Toma Bišofa, Lenarta Karla, Morisa Kratenmahera, Patrisa Brunera...
Navodno, Klop planira ponovnu integraciju Marka Andre Ter Štegena u nacionalni tim, dok će se Oliveru Baumanu zahvaliti.
Nemačka prvu utakmicu u predstojećem 'prozoru' igra 24. septembra protiv Holandije u gostima, tri dana kasnije dolazi joj Grčka, a onda 1. oktobra i Srbija.