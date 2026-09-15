Klop eksperimentiše protiv Srbije: Tresoldi, Jelč, El Mala, Pejčinović...

Nemačka s velikim nestrpljenjem iščekuje prvi spisak Jirgena Klopa. A išekujemo ga i mi, imajući u vidu da se radi o jednom od rivala Srbije u novom izdanju Lige nacija, pored Holandije i Grčke.

Kako je najavljeno iz DFB-a, novi selektor će u četvrtak (oko 10 časova) izaći u javnost sa popisom igrača na koje računa za prve četiri utakmice. Ono što je zanimljivo i o čemu pišu nemački mediji već dva dana, jeste insajderska informacija da će Klop odabrati mnogo više igrača nego što je dozvoljeno da se nađe u protokolu. Konkretno, priča se o cifri od 27 imena, ili čak 30, tako da će dobar njih na svakom meču morati da sedi na tribinama. Očekuje se konstantna rotacija, pred svaki duel.