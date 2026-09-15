BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ELČE – REAL MADRID (tip 2, kvota 1,20) – početak 21.30 MOZZART RELAX

Real Madrid je uspešno odgovorio na izazov zgusnutog rasporeda. Nakon neočekivanog kiksa protiv Betisa, Madriđani su ekspresno podigli formu i demonstrirali silu – prvo su u Ligi šampiona srušili Inter sa 2:1, a potom u domaćem prvenstvu deklasirali Rajo Valjekano rezultatom 4:1. Sa druge strane, domaćin je daleko od prepoznatljive forme, sa učinkom od tek dva remija u poslednjih pet susreta. Sve ukazuje na to da će predstojeći meč provesti u klasičnom „bunkeru”, pokušavajući da se odbrani svim silama.

IPSVIČ – ARSENAL (tip 2, kvota 1,25) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Mikel Arteta i njegov tim večeras mogu računati na znatno rasterećeniji meč, koji bi po intenzitetu mogao da podseća na jači takmičarski trening. Arsenal ulazi u ovaj duel u fantastičnoj formi i sa ogromnim samopouzdanjem, nošen sjajnim rezultatima kako u domaćem prvenstvu, tako i na evropskoj sceni gde su nedavno nadigrali Napoli. S druge strane, Ipsvič Taun ima promenljiv učinak od dve pobede i dva poraza, ali kvalitet njihovog igračkog kadra jednostavno nije na nivou koji bi mogao ozbiljnije da ugrozi ili iznenadi raspoložene Tobdžije.

FJORENTINA – PIZA (tip 1, kvota 1,37) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Gosti iz Pize stižu u solidnoj formi kada je u pitanju Serija B, bez obzira na nedavni kiks protiv Entele, dok im samopouzdanje podiže i ranija senzacija u Kupu kada su na penale eliminisali prvoligaša Empoli. Fjorentina konačno diše lakše nakon trijumfa nad Venecijom (4:2), čime je stavljena tačka na seriju teških poraza od Rome, Frozinonea i Torina. S obzirom na to da tim iz Firence u poslednje vreme igra izuzetno efikasne utakmice, biće zanimljivo videti hoće li se ponoviti scenario iz februara, kada je Fjorentina slavila sa tvrdih 1:0.



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REDING – BRENTFORD (tip 2, kvota 1,22) – početak 21.00

Duel između trećeligaša i člana Premijer lige na papiru ne bi smeo da donese nikakvu neizvesnost. Ipak, Brentford u ovaj meč ulazi nakon serije od tri uzastopna nerešena rezultata, koje je zabeležio u duelima sa Lidsom, Sanderlendom i Bornmutom. S obzirom na to da se ovi rivali nisu sastali već veoma dug period, tradicija i statistika njihovih ranijih međusobnih okršaja potpuno su nebitne za analizu predstojećeg susreta.

AJAKS – VILJEM DRUGI (tip 1, kvota 1,12) – početak 20.00

U ovaj susret rivali ulaze sa potpuno različitih pozicija. Domaćin je odličan peti, a formu je potvrdio petardom protiv Fortune (5:1). Viljem II, s druge strane, preživljava težak povratnički period u eliti i drži 17. mesto sa skromna dva boda. Ipak, njihova igra u petak i nerešen rezultat (1:1) protiv snažnog AZ Alkmara pozivaju na oprez i pokazuju da se gosti neće unapred predati.

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