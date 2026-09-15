Janković se vraća iz penzije, potpisuje za Metalac

Upravo zato će Janković imati i neku vrstu mentorske uloge. Pored toga što se očekuje da mnogo pomogne na terenu, trebalo bi nekadašnji MVP ABA lige i da bude primer mladim asovima.

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Janković je u karijeri prošao kroz sve i svašta. Kao junior je igrao za FMP i Crvenu zvezdu, a onda je seniorski put započeo u Belgiji. Nastupao je za Šarlrou, Vervje Pepinster, Megu, Olimpiju iz Ljubljane, Sakariju, Partizan, Podgoricu, Breogan, FMP i Mahram iz Teherana.

Pored toga što je bio MVP ABA lige, u vitrini ima i tri trofeja Kupa Radivoja Koraća, jedan ABA Superkup, a sa Olimpijom je osvojio prvenstvo i kup Slovenije. Takođe je bio MVP tog kupa. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebrnu medalju na U19 Svetskom prvenstvu 2013. godine u Češkoj, sa U20 selekcijom ima bronzu na Evropskom prvenstvu, dok je sa U18 timom osvajao srebrnu (2011) i bronzanu (2012) medalju na Evropskim prvenstvima.

Objavio je kraj karijere 2024. godine, ali se posle dve godine vraća profesionalnoj košarci. Ima 32 godine i i te kako i dalje ima šta da ponudi.