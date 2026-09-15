Evroliga menja pravila: Nova podela tehničkih, drugačije tumačenje šuta i kraj za nesportski faul

DRUGAČIJE TUMAČENJE AKCIJE ŠUTA

Jedna od promena koju će sudije i igrači verovatno najčešće osećati odnosi se na trenutak u kojem počinje akcija šuta. Kod šuta iz skoka ili drugog šuta izvedenog iz kretanja, smatraće se da je akcija šuta počela kada igrač pokrene ramena i loptu nagore, prema košu. Da bi se takav kontakt tretirao kao faul pri šutu, igrač istovremeno mora da bude u prednjem polju.

Prodor prema košu tretiraće se nešto drugačije. U toj situaciji akcija šuta uglavnom počinje u prostoru između linije za tri poena i koša, kada napadač prikupi loptu i bez prekida nastavi pokret ka izbačaju. Evroliga je dodatno precizirala nekoliko situacija koje su poslednjih godina često bile predmet različitih tumačenja.

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Kontakt prilikom takozvanog „rip-through“ pokreta, kada napadač loptom i rukama ide bočno pokušavajući da iznudi kontakt sa defanzivcem, uvek će biti tretiran kao običan faul, odnosno neće donositi slobodna bacanja kao prekršaj napravljen u akciji šuta.

Promena postoji i kod kontakta sa rukom šutera posle izbačaja. Blagi kontakt sa šakom u završetku pokreta može da bude dozvoljen ukoliko se dogodi čisto nakon što je lopta napustila ruku. Međutim, kontakt sa bočnom stranom šake, zglobom, rukom ili telom šutera i dalje predstavlja faul.

Posebno je regulisana zaštita prostora za doskok. Ukoliko defanzivac uđe u prostor u koji šuter treba da doskoči i njegovom krivicom šuter stopalom završi na stopalu odbrambenog igrača, takav kontakt biće kažnjen kao "flagrant (namerni)" prekršaj.

DVE VRSTE GREŠAKA

Još veća promena odnosi se na tehničke greške, koje će od sada biti podeljene u dve kategorije. Tehnička greška kategorije "1" računaće se prilikom eventualnog isključenja igrača. U tu grupu spadaju neprimerena ili omalovažavajuća komunikacija, provociranje protivnika, ometanje njegovog vidnog polja, kao i simuliranje prekršaja.

Kategorija "2" neće ulaziti u zbir koji vodi ka diskvalifikaciji. U nju spadaju odugovlačenje igre, zadržavanje na obruču nakon zakucavanja i nedozvoljeno diranje lopte od strane odbrane prilikom poslednjeg slobodnog bacanja.

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Igrač će biti isključen ukoliko dobije dve tehničke greške kategorije "1", dva namerna prekršaja ili po jedan prekršaj iz svake od te dve kategorije. Za trenere važe nešto drugačija pravila. Glavni trener biće diskvalifikovan posle dve lične tehničke greške kategorije "1", odnosno nakon tri takve tehničke greške povezane sa ponašanjem klupe, bez obzira na to da li su sve upisane klupi ili je jedna pripisana direktno treneru.

NESPORTSKA GREŠKA ODLAZI U PROŠLOST

Verovatno najzvučnija promena jeste ukidanje dosadašnje kategorije nesportske lične greške. Ona će biti zamenjena sa dva različita prekršaja – remetilački (disruptive) i namernim (flagrant) faulom.

Prva kategorija odnosi se na kontakt kojim se namerno remeti tok utakmice i protivnik dovodi u nepovoljan položaj, ali bez dovoljno ozbiljnog, opasnog ili grubog kontakta da bi faul bio proglašen namernim. Tipični primeri biće namerni faul kojim se prekida kontranapad ili prekršaj napravljen sa namerom da se zaustavi sat u završnici četvrtine.

Sa druge strane, namerni faul će obuhvatati kontakte koji ne predstavljaju legitiman košarkaški potez, kao i one koji su neoprezni, nasilni ili opasni. Kazna za obe vrste prekršaja biće ista kao što je do sada bila kazna za nesportsku ličnu grešku. Ključna razlika je u tome što će samo "flagrant" ulaziti u zbir prekršaja koji može da dovede do isključenja igrača.

Time Evroliga praktično pokušava da odvoji taktičke prekršaje, kojima se svesno prekida igra ali bez opasnog kontakta, od faulova koji prelaze granicu prihvatljivog košarkaškog poteza.

BEZ UPOZORENJA ZA FLOPING

Evroliga istovremeno je podsetio na nekoliko svojih specifičnih pravila koja nisu nova za sezonu 2026/27, ali se razlikuju od standardnih FIBA pravila i zato često izazivaju nedoumice. Jedno od njih odnosi se na tehničke greške zbog ponašanja i simuliranja. Sudije više neće prethodno upozoravati igrača pre nego što dosude tehničku zbog takvog ponašanja ili flopinga. Upozorenje ostaje samo kod odugovlačenja utakmice.

Ostaje i specifično pravilo vezano za polukrug ispod koša. Ukoliko sekundarni defanzivac stoji unutar polukruga i ne skoči vertikalno pokušavajući da odigra odbranu, kontakt sa napadačem koji izvan tog prostora dolazi ka košu u vazduhu biće dosuđen kao blokiranje odbrane. Postoje, međutim, izuzeci – između ostalog ako napadač u trenutku kontakta nije bio u vazduhu, ako je loptu primio unutar polukruga ili ako je kontakt napravio izbacivanjem stopala, kolena ili lakta.

TRENERIMA DVA ČELENDŽA, ALI JEDAN MOGU DA IZGUBE

Na snazi ostaje i sistem trenerskih čelendža. Svaki trener ima pravo na dva po utakmici, ali ukoliko prvi ne iskoristi tokom prvih 38 minuta, gubi ga i u poslednja dva minuta ulazi samo sa jednim raspoloživim čelendžom.

Trener može da zatraži pregled bilo koje situacije koja se nalazi na listi događaja dozvoljenih za Instant Replay System, uz jedan važan izuzetak – ne može da traži proveru identiteta igrača kojem je dosuđen faul. Sudije takvu situaciju mogu samostalno da pregledaju ukoliko postoji mogućnost da je greška napravljena prilikom evidentiranja prekršaja. Automatska diskvalifikacija glavnog trenera uslediće i ukoliko on ili bilo ko sa klupe njegove ekipe uđe na teren i omete protivnički kontranapad.

POSEBNA PRAVILA U SLUČAJU TUČE

Evroliga je ponovo precizirala i postupak u slučaju fizičkog sukoba na terenu. Rezervni igrači, isključeni košarkaši i ostali članovi ekipe koji se nalaze na klupi ne smeju da ulaze na teren. Ipak, neće automatski biti diskvalifikovani ukoliko uđu isključivo kako bi pomogli da se situacija smiri, pod uslovom da se pregledom snimka utvrdi da nisu učestvovali u samom sukobu.

Promenjeno pravilo postoji i kada klub želi da utakmicu završi uz zvanični protest. Zapisnik pod protestom može da potpiše isključivo glavni trener i to prilikom prvog prekida igre nakon sporne odluke. Ukoliko je glavni trener već isključen, tu obavezu preuzima njegov pomoćnik.

PODBACIVANJE I NA POČETKU PRODUŽETKA

Utakmica, ali i svaki produžetak, počinjaće podbacivanjem na centru. Nakon početnog podbacivanja ekipa koja nije osvojila prvi posed dobijaće loptu sa strane na početku druge i treće četvrtine, dok će tim koji je osvojio prvi posed utakmice izvoditi loptu na početku poslednje deonice.

Prilikom izvođenja iza osnovne linije igrač može da se kreće duž nje. Klasično podbacivanje između dvojice najbližih protivničkih igrača koristiće se i u nekoliko posebnih situacija, poput obostrane povrede pravila tokom slobodnih bacanja ili kada se posle pregleda snimka poništi odluka o nedozvoljenom diranju lopte, a nijedna ekipa u trenutku prekida nije imala kontrolu nad njom.

Nova pravila prvi test imaće na premijernom izdanju Superkupa Evrolige, a potom će postati deo svakodnevice tokom čitave sezone 2026/27. Najveća promena, međutim, neće biti samo terminološka. Razdvajanjem tehničkih i dosadašnjih nesportskih prekršaja u preciznije kategorije, Evroliga pokušava da jasnije odvoji taktičko zaustavljanje igre od opasnog ili neprimerenog poteza – i istovremeno smanji prostor za različita tumačenja situacija koje često odlučuju utakmice.