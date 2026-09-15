Rodri progovorio o Realu: Više mi se dopao Barsin program, Deko i Flik su me ubedili

Odluku o odlasku iz Mančester Sitija doneo je još tokom prošle sezone, ali je izbor kluba gde će nastaviti usledio posle osvajanja Svetskog prvenstva.

"Želo sam miran odmor od dve-tri nedelje, ali je situacija bila potpuno drugačija. Bilo je mnogo toga o čemu sam morao dobro da razmislim i konsultujem se sa porodicom. Kada vas traže dva najveća kluba na svetu onda je pred vam veoma važna odluka. Na kraju, tu odluku sam doneo rukovodeći se sportskim motivima. Dobro sam razmotrio šta me više motiviše, gde bih mogao da osvojim više trofeja i da još napredujem kao igrač. Nije to bila nimalo laka odluka reći 'ne' Real Madridu. Pogotovo jer su se prema meni ophodili izuzetno lepo. Na kraju, ubedili su me Barsin program i ono što su mi predstavili Deko i Hansi Flik".

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Imao je Rodri i direktnu komunikaciju sa Žozeom Murinjom, koji se vratio u Real Madrid iz Benfike.

"Nije prikladno da iznosim detalje privatnog razgovora, ali jasno je da je izrazio želju da dođem i ukazao mi na to šta od mene očekuje da pružim timu. Komunikacija je bila odlična, kada sam doneo konačnu odluku pozvao sam ga da mu se zahvalim na interesovanju i na tome kako se ponašao prema meni. Smatram da je Murinjo odličan trener, što je i pokazao gde god je radio tokom karijere. Biće nam Real Madrid težak protivnik i ove sezone", svestan je novi fudbaler Barselone.

Katalonci su za angažovanje iskusnog veziste izbrojali 60.000.000 evra, a kroz bonuse bi mogli još 15.000.000. Iako je sezona tek počela, po tome kako se uklopio u ekipu Hansija Flika i kako Barselona izgleda na terenu, jasno je da će Rodri biti ogromno pojačanje.

Nadaju se navijači i dovoljno za osvajanje Lige šampiona, međutim, Španac ne želi euforiju.

"Jasno je da smo svi dovedeni zbog toga, ali Ligu šampiona ne osvaja uvek najbolji. To je turnir u kojem je bitno prepoznati pravi momenat i tu uvek ima prostora za napredak. Šanse postoje, naravno da je trofej Lige šampiona dostižan Barseloni, ali ipak mislim da nismo faovrit. Moramo biti svesni šta je potrebno da bi se postalo šampion, a ovom timu je potrebno da unapredi određene stvari. Zbog toga su i dovedeni novi igrači, poput mene", istakao je Rodri.