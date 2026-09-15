Čavrić eksplodirao u azijskoj Ligi šampiona: Het-trik za 42 minuta
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 13:51
Srbin vodio Kašimu Antlerse do ubedljive pobede nad australijskim Njukasl Džetsima sa 7:1 (5:0)
Sjajno igra Aleksandar Čavrić ove sezone. Iako je u japanskom prvenstvu uglavnom ulazio sa klupe u prvih sedam kola je postigao četiri gola, a ovog utorka je eksplodirao na prvoj utakmici u azijskoj Ligi šampiona. Njegova Kašima Antlers je deklasirala Njukasl Džetse sa 7:1 (5:0), najviše zaslugom nekadašnjeg fudbalera OFK Beograda koji je postigao het-trik u prvom poluvremenu.
Upravo je Čavrić “načeo” australijskog predstavnika, veoma lepim golom u 11. minutu. Loše su Australijanci izneli loptu, presekao je dodavanje Juta Micumura. Potom je Homare Tokuda ostavio iz prve loptu srpskom ofanzivcu, koji se namestio sjajno pogodio sa dvadesetak metara. Bila je to akcija kao na treningu.
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Čavrić je pet minuta kasnije duplirao prednost, ovog puta posle direktne asistencije Micumure, da bi kasnije 32-godišnjak pogodio i za 5:0. Taj pogodak je postigao u 42. minutu.
Posle toga je bilo jasno da će Kašima osvojiti sva tri boda i tako na savršen način započeti takmičenje u ligaškoj fazi elitnog takmičenja, pa je Toru Oniki rešio da nagradi dvojicu najboljih igrača odmorom. I Čavrića i Micumuru je ostavio u svlačionici na poluvremenu.
20.15: (1,03) Al Hilal (13,0) Al Garafa (30,0)
I bez njih Antlersi su uspeli da dodatno povećaju prednost, ali i da prime gol posle šuta Patrika Vuda u finišu meča.
Čavrić je član Kašime od januara 2024. godine, a sa njom je prošle godine osvojio titulu u Japanu. Odigrao je ukupno 90 mečeva za Antlerse, uz učinak od 24 pogotka i devet asistencija.
Tokom karijere je Čavrić nastupao još za Banat, Genk i Orhus, dok je najveeći trag ostavio u Slovanu iz Bratislave. Sa njim je osvojio čak šest titula i četiri Kupa Slovačke.
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AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
Tedžon – Kjoto 1:0 (0:0)
/Bobsin 78/
Gamba Osaka - Cong An Hanoj 4:1 (1:0
/Usami 29, 67, Tošida 58, Sumi 90+3 – Perea 79/
Kašima Antlers – Njukasl Džets 7:1 (5:0)
/Čavrić 11, 16, 42, Delanov 19ag, Tokuda 40, 56, Tagava 73 – Vud 79/
Račaburi – Šangaj Port 4:6 (0:3)
/Rakotoharimalala 71, 84, 90+5, Panja 90+6 – Ampem 31, 36, 45+1, Vu Lej 51, Grau 86, Leonardo 90+7/
14.15: (1,43) Peking Guan (4,30) Pohang (6,75) - MR
14.15: (1,48) Džohor DT (4,10) Buriram (6,25) - MR
18.00: (4,00) Al Ain (3,60) Al Nasr (1,80)
20.15: (1,03) Al Hilal (13,0) Al Garafa (30,0)
Sreda
12.00: (3,20) Čonbuk (3,30) Kašiva Rejsol (2,15)
14.15: (4,80) Port (3,50) Visel Kobe (1,70)
***Kvote su podložne promenama