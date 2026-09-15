Čavrić eksplodirao u azijskoj Ligi šampiona: Het-trik za 42 minuta

Čavrić je pet minuta kasnije duplirao prednost, ovog puta posle direktne asistencije Micumure , da bi kasnije 32-godišnjak pogodio i za 5:0. Taj pogodak je postigao u 42. minutu.

Posle toga je bilo jasno da će Kašima osvojiti sva tri boda i tako na savršen način započeti takmičenje u ligaškoj fazi elitnog takmičenja, pa je Toru Oniki rešio da nagradi dvojicu najboljih igrača odmorom. I Čavrića i Micumuru je ostavio u svlačionici na poluvremenu.

20.15: (1,03) Al Hilal (13,0) Al Garafa (30,0)

I bez njih Antlersi su uspeli da dodatno povećaju prednost, ali i da prime gol posle šuta Patrika Vuda u finišu meča.

Čavrić je član Kašime od januara 2024. godine, a sa njom je prošle godine osvojio titulu u Japanu. Odigrao je ukupno 90 mečeva za Antlerse, uz učinak od 24 pogotka i devet asistencija.

Tokom karijere je Čavrić nastupao još za Banat, Genk i Orhus, dok je najveeći trag ostavio u Slovanu iz Bratislave. Sa njim je osvojio čak šest titula i četiri Kupa Slovačke.

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AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Utorak

Tedžon – Kjoto 1:0 (0:0)

/Bobsin 78/

Gamba Osaka - Cong An Hanoj 4:1 (1:0

/Usami 29, 67, Tošida 58, Sumi 90+3 – Perea 79/

Kašima Antlers – Njukasl Džets 7:1 (5:0)

/Čavrić 11, 16, 42, Delanov 19ag, Tokuda 40, 56, Tagava 73 – Vud 79/

Račaburi – Šangaj Port 4:6 (0:3)

/Rakotoharimalala 71, 84, 90+5, Panja 90+6 – Ampem 31, 36, 45+1, Vu Lej 51, Grau 86, Leonardo 90+7/

14.15: (1,43) Peking Guan (4,30) Pohang (6,75) - MR

14.15: (1,48) Džohor DT (4,10) Buriram (6,25) - MR

18.00: (4,00) Al Ain (3,60) Al Nasr (1,80)

20.15: (1,03) Al Hilal (13,0) Al Garafa (30,0)

Sreda

12.00: (3,20) Čonbuk (3,30) Kašiva Rejsol (2,15)

14.15: (4,80) Port (3,50) Visel Kobe (1,70)

***Kvote su podložne promenama