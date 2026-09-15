Trabzon poslao avion po Tomasa Rajsa

Ogroman novac uložio je Trabzon u igrački kadar ovog leta, 66.000.000 evra na obeštećenja plus ko zna koliko još "na ruke" slobodnim igračima za potpis, ali ni Mohames Salah, ni Fabinjo, Malinovski, Frankulino, Šimšir i ostatak novajlija, ne pomažu ekipi da drži korak sa Galatom, koja je i ove sezone najbolje započela prvenstvo Turske. Odmakao je i Bešiktaš na tabeli, dok Fenerbahče takođe ima velikih problema na terenu.

U nadi da će se ekipa na vreme probuditi, čelnici Trabzona rešili su da posle igračkog kadra osveže stručni štab. Već su probali posle ispadanja od Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope, kada se Fatih Teke rastao sa klubom. Uskočio je kao privremeno rešenje Husejin Džimšir, međutim, ni on se nije pokazao i potrebno je što pre naći stratega sposobnog da trgne ekipu pred start Lige konferencije. Imaće tamo Trabzon među rivalima i Crvenu zvezdu, u poslednjem kolu ligaške faze na Marakani.