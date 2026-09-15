Trabzon poslao avion po Tomasa Rajsa
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 13:28
Nemac bi uskoro mogao na klupu Zvezdinog rivala u Ligi konferencije
Ogroman novac uložio je Trabzon u igrački kadar ovog leta, 66.000.000 evra na obeštećenja plus ko zna koliko još "na ruke" slobodnim igračima za potpis, ali ni Mohames Salah, ni Fabinjo, Malinovski, Frankulino, Šimšir i ostatak novajlija, ne pomažu ekipi da drži korak sa Galatom, koja je i ove sezone najbolje započela prvenstvo Turske. Odmakao je i Bešiktaš na tabeli, dok Fenerbahče takođe ima velikih problema na terenu.
U nadi da će se ekipa na vreme probuditi, čelnici Trabzona rešili su da posle igračkog kadra osveže stručni štab. Već su probali posle ispadanja od Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope, kada se Fatih Teke rastao sa klubom. Uskočio je kao privremeno rešenje Husejin Džimšir, međutim, ni on se nije pokazao i potrebno je što pre naći stratega sposobnog da trgne ekipu pred start Lige konferencije. Imaće tamo Trabzon među rivalima i Crvenu zvezdu, u poslednjem kolu ligaške faze na Marakani.
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Pominjalo se da je glavni kandidat da preuzme tim Stefano Pioli, ali je izgleda negde došlo do zastoja, tako da je Italijan trenutno u drugom planu, dok je u prvi iskočio Tomas Rajs. Nemac je od sredine jula na klupi Ludogoreca, ali ni njemu se ne odvija sve po planovima. Tim iz Razgrada je drugi na tabeli posle devet kola, sa dva boda manje od vodećeg Levskog, s kojim se sastaje u nedelju u Sofiji.
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Jako, jako težak ispit predstojećeg vikenda čeka i Trabzon, koji u subotu dočekuje Galatasaraj. Žuri se stoga predsedniku kluba Ertugrulu Doganu, pa je po informacijama poznatog turskog novinara Jagiza Sabunčoglua, prvi čovek kluba sa obale Crnog mora poslao privatan avion u Bugarsku, po nemačkog stratega. Ne želi Dogan da gubi vreme ukoliko njegovi najbliži saradnici uspeju da postignu dogovor sa bivšim strategom Bohuma, Šalkea, Samsona i od nedavno - Ludogoreca. Navodno, mogao bi Rajs da postane trener Trabzona u narednih 24 sata.
U turskom fudbalu je već radio od leta 2024. do februara ove godine, ostvarivši 33 pobede, 18 remija i 21 poraza na klupi Samsuna.