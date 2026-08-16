Pet dokaza da Marko Jakšić postaje preozbiljan trener

Možda postoje razlike u nijansama, jer razlikuje se i morfologija prošlogodišnjeg surduličkog tima i aktuelnih Brđana, pa je sasvim razumljivo što je Radnik tada delovao još ekslpozivnije nego Čukarički sada, ali princip je isti. Jakšićev tim ne uživa u posedu, komforniji je kada je lopta u nogama rivala. A onda, sledi visoki presing, vrebanje grešaka u opasnoj zoni i njihovo surovo kažnjavanje najdirektnijom mogućom igrom. Čukarički bukvalno davi protivnika, tako daje golove, ali istovremeno čuva sopstveni. Za 450 minuta fudbala u novoj sezoni, primio je tri pogotka, od čega dva posle kornera. Dakle, samo jedan iz igre na pet utakmica. Naposletku, to potvrđuju i statistički parametri – u pobedi nad niškim Radničkim Čukarički je loptu imao u posedu 30 odsto vremena, nad kragujevačkim 34, a sinoć protiv OFK Beograda – 37!

Stići ćemo i do rezultata, koji su u sportu uvek najbitnija stavka, ali pre svega trener je pravi ako se, ma gde da radi, na terenu vidi njegov rukopis. Možda je jedan klub bio mali uzorak, ali nakon Radnika, Jakšić je, evo, posle sprovedenih letnjih priprema, uspeo da udari svoj pečat i na igru Čukaričkog.

E, tu su onda i rezultati. Jedan korner, jedan minut (u Lučanima, u prethodnom kolu), delio je Marka Jakšića od učinka od četiri uzastopne prvenstvene pobede, što je Čukarički prethodni put ostvario još u proleće 2023. godine, pod Dušanom Kerkezom. Tabela jeste ozbiljno nekompletna, ali sticajem okolnosti prethodnu noć Čukarički je proveo na njenom čelu sa deset bodova iz prethodne četiri utakmice.

Ako uzmemo širi kontekst - učinak i na klupi prethodnog kluba - na 28 poslednjih mečeva u Mozzart Bet Superligi, od početka novembra, Jakšićevi timovi doživeli su ukupno pet poraza! Radnik dva, Čukarički tri. Pritom, Surduličani su početkom kalendarske godine izgubili od Partizana i Železničara, Brđani proletos od Crvene zvezde i Vojvodine – dakle, sve od ekipa koje su izašle u Evropu – pa je tu svojevrsni „uljez“ samo gubitak od IMT-a u prvom kolu tekućeg šampionata.

Treće, ovo je već druga sezona zaredom da najveće igračko otkrovenje na početku prvenstva nastupa za ekipu što je sa klupe predvodi Beograđanin koji je pre nekoliko dana proslavio svoj 43. rođendan. Pa, mora da je bar nešto i do trenera.

Neukusno bi bilo porediti partije Daglasa Ovusua u Surdulici i Crvenoj zvezdi. I fudbalere neuporedivo većeg pedigrea i iskustva progutala je Marakana. Ali, činjenica je da je upravo onakav Radnik pod Markom Jakšićem lansirao u orbitu do tada potpuno neafirmisanog klinca pristiglom iz nekog od nižih rangova fudbala u Gani.

Jakšić i Miladinović (@MNPress)

Već nekoliko sezona unazad, Uroš Miladinović nagoveštavao je ozbiljan potencijal na Banovom brdu, ali tek ove sezone ’zapalio’ je superligašku scenu. Nije to samo što ga je trener pomerio sa krilne na poziciju iza špica, Jakšić je od dolaska u Čukarički nekoliko puta u javnim nastupima podvlačio ime 22-godišnjeg Kruševljanina kao nekoga od koga ima najveće zahteve i ista takva očekivanja. Rezultat: četiri gola i dve asistencije Miladinovića u prethodna četiri kola i centralna rola u sve tri pobede Čukaričkog.

Radnik je sa Ovusuom ostvario rekordan transfer na relaciji dva srpska kluba, ne bi bilo iznenađenje da Čukarički do kraja prelaznog roka napuni kasu prodajom Miladinovića.

I tu dolazimo do četvrte stavke, Jakšić je iz oba superligaška kluba u kojima je do sada radio izvlačio maksimum maksimuma u tom trenutku. Bukvalno je iscedio suvu drenovinu. Rastanak sa Radnikom nije bio prijatan, ali bi najbolje za obe strane bilo kada bi mogli da se sećaju samo lepih stvari, jer koliko je mnogo Jakšić dao klubu, toliko su i Surduličani pružili njemu. Ipak, u onakvoj konkurenciji, kao novajlija u ligi, plasman Radnika u plej-of (Jakšić jeste otišao par kola ranije, ali je doveo ekipu pred vrata doigaravnja gornjeg doma) bio je ravan plasmanu Železničara u Evropu.

Od Čukaričkog se, s druge strane, očekuje da bude u vrhu tabele, ali se, ruku na srce, očekuje i malo veći angažman tokom letnje pijace. Zlatan Šehović jeste pojačanje na poziciji levog beka, napadač Fiorin Durmišaj takav epitet tek treba da zasluži, a majstor fudbala krhkog zdravlja i burnog temperamenta Uroš Nikolić samo što je stigao na Banovo brdo (i već postigao gol na sinoćnjem debiju). Rezultati koje Čukarički postiže prevazilaze širinu rostera kojim trenutno raspolaže.

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Najzad, tu je i poniznost. Čukarički je pre nedelju dana u Lučanima vodio sa 2:0 do 83. minuta i bez dva boda ostao posle kornera u trećem minutu sudijske nadoknade. Samo par trenutaka kasnije, Marko Jakšić je stao pred mikrofon Arene sport i rekao:

„Ovo ide na moju dušu. Ako ćemo realno, kako smo danas izgledali, mi nismo ni zaslužili da pobedimo.“

U moru trenera u srpskom fudbalu koji bi proklinjali lošu sreću, krivili igrače što „nisu ispoštovali dogovor iz svlačionice“ kod defanzivnog prekida, kojima čak i kada njihovi timovi izgube i odigraju slabo smeta što u novinarskom izveštaju nije potenciran broj „ulazaka u završnu trećinu“ ili „progresivnih dodavanja“, ovo je pravi primer preuzimanja odgovornosti.

I vratilo mu se već u sledećem kolu. I sad je, bar do večeras, prvi na tabeli. I slede mu mečevi za uživanje u naredna dva kola: Zvezda, pa Vojvodina.

MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO

Subota

Radnik - Mačva 2:1 (1:0)

/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/

Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)

/Miladinović 19, Nikolić 77/

Nedelja

19.00 (2.25) IMT (3.10) Radnički Niš (3.60)

21.00 (1.65) Partizan (3.90) Radnički Kragujevac (5.00)

21.00 (4.10) Zemun (3.40) Mladost Lučani (1.95)

Ponedeljak

20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)

Odloženo

Železničar - Crvena zvezda

***Kvote su podložne promenama