Ajeti kaznio Gudeljovu grešku, odgovorio Elšnik (VIDEO)
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Vreme čitanja: 4min | čet. 15.10.26. | 19:24
Lugano poveo posle kiksa odbrane Crvene zvezde, izjednačenje režirao Gaštarov
Dosta dobro, stabilno, izgledala je Crvena zvezda u prvih 20-ak minuta meča u Luganu, a onda je pala iz sopstvene greške.
Igrao se 25. minut kada se mladi Stefan Gudelj zapetljao s loptom. Hteo je da je vrati nazad golmanu, a ispalo je da je predao Švajcarcima ispred svog šesnaesterca.
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Usledila je munjevita akcija domaćina, Ajeti je pobegao Gudelju, pa iako nije najsrećnije zahvatio loptu kod šuta, ona je prošla pored Mateusa i završila u mreži Crvene zvezde.
Radost Lugana nije dugo trajala. Odgovor je stigao u 32. minutu. Lepa akcija Crvene zvezde, pas za Gaštarova na stranu, koji je sa desnog beka centrirao u srce šesnaesterca švajcarskog tima, a tamo je Timi Maks Elšnik bio precizan za 1:1.
Još dug put je čekao crveno-bele do kraja, ali lakše se disalo posle Elšnikovog pogotka...