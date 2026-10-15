Ajeti kaznio Gudeljovu grešku, odgovorio Elšnik (VIDEO)

Dosta dobro, stabilno, izgledala je Crvena zvezda u prvih 20-ak minuta meča u Luganu, a onda je pala iz sopstvene greške.

Igrao se 25. minut kada se mladi Stefan Gudelj zapetljao s loptom. Hteo je da je vrati nazad golmanu, a ispalo je da je predao Švajcarcima ispred svog šesnaesterca.