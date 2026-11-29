Posle meča, stao je pred medije.

"Neki su tu dva dana, neki su već duže vreme, ali mislim da je energija bila dobra. Pozitivno je to što su od stručnog štaba pa do svih igrača svi pokazali skromnost i želju, tako da mislim da je to danas bio glavni razlog – želja i ozbiljnost. Rekao bih da smo se za ovu utakmicu spremali kao da nam je poslednja."

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Italija je veliki rival Srbije i umela je ozbiljno da joj pokvari planove

"Pa dobro, mi smo i prethodnu utakmicu dobili, pa smo malo razbili tu karmu, ali jeste, igrati za reprezentaciju je uvek poseban osećaj. Meni pogotovo, kao da prvi put debitujem u ovom dresu. Mislim da smo danas pokazali zrelost, da je svako uzeo svojih nekoliko minuta na terenu i iskoristio ih na najbolji mogući način. Fokus je bio isključivo na pobedi."

Orlovi imaju sve u svojim rukama.

"Iskreno, ja ni ne znam kako stoji tabela. Drago mi je što smo se svi odazvali na ovaj način i što se gradi timska energija. Ipak, i dalje smo u nekom svom zenitu i svi smo gladni uspeha i rezultata. Nadam se da ćemo se okupiti i u februaru i odraditi posao kako treba."