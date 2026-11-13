A, gde je lopta? Istorijska nemoć Orlova, kapitulacija potpisana posle 137 sekundi

Jer, može biti da smo ove večeri prisustvovali najnemoćnijem poluvremenu naše fudbalske reprezentacije u poslednjih nekoliko decenija. Tačno je, popili smo petardu od Engleza na istom mestu pre nešto više od godinu dana, mislili smo da ne može gore posle one kanonade protivničkih šuteva ka našem golu nedavno u Minhenu, kada je semafor debelo slagao prikazujući konačnih 2:0 u korist čete Jirgena Klopa, ali kako je večeras izgledalo prvo poluvreme - bolje i od neke najnadahnutije metafore koju bismo mogli da smislimo reći će odnos u kompletiranim pasovima (476:68) i posedu lopte (78:22) u korist gostiju. U drugom poluvremenu utisak je blago popravljen za, ipak, peti poraz u A2 grupi Lige nacija - 1:3.

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Sve u redu, Nemci su to, kazaće neko. Ali, Nemci koji su već godinama daleko od sjaja dostojnog četvorostrukim svetskim prvacima, Nemci koji pre mesec dana Grcima nisu dali gol u dva meča, Nemci koji se i sami još uvek traže na početku procesa sa novim selektorom. Veljko Paunović - koji zbog žutih kartona nije mogao reprezentaciju da vodi sa klupe - vrlo često u poslednje vreme koristi baš tu reč - “proces”. Ne bi smela da bude jeres ako kažemo da smo, godinu dana nakon što je sa crvenim tepihom satkanim od očekivanja dočekan od fudbalske javnosti, bez obzira na istorijski tanak “materijal” koji ima u rukama, od njegovog rukopisa očekivali mnogo više.

Nije menjao formaciju - 3-4-3-1 - znamo već da nije mogao da računa na maltene kompletnu levu stranu odbrane i trojicu klasičnih defanzivnih veznih (Lukić, Stanković, Maksimović) i čini se da je upravo ova druga stavka bila najbolnija, jer postava koju je izabrao trkački nije mogla ni da primiriše favorizovanom rivalu. Od onog presinga kojim smo dobrano namučili Holanđane u Ajndhovenu nije bilo ni “p”. Nemci su nam sakrili loptu i bilo je ponižavajuće gledati Orlove kako nemoćno trčkaraju u nekom polu srednjem, polu niskom bloku, dok se Mitelštet, Kimih, Pavlović, Šerhant i društvo dodaju do iznemoglosti.

Nije ovo ni vreme ni mesto da izdvajamo pojedince iz opšteg sivila i stavljamo ih na stub srama, jer svetle tačke tu nije bilo, nijedne jedine u prvom poluvremenu, ali to kako je Filip Troj nekoliko puta ostavio Petra Sukačeva u prašini svog trka po desnom krilu napada gostiju, možda je dobra paradigma gde nam se trenutno nalazi klupski fudbal, jer pričamo o momku koji nas iz vikenda u vikend oduševljava na terenima Mozzart Bet Superlige, gde pravi ozbiljnu razliku.

li, nesnađenost Stefana Džodića kod drugog gola Nemaca, kada je Aleksandar Pavlović imao sve vreme ovog sveta da odigra ključni pas ka Havercu, Vanja Milinković Savić je odbranio, ali je na loptu natrčao Florijan Virc i lucidno je ubacio u mrežu. Nije čudilo što je Džodić na poluvremenu ostao na klupi, baš kao i Lazar Samardžić, ali ni pet minuta igre nije prošlo u nastavku, a Brajan Gruda se prošetao kroz našu polovinu terena, kroz sredinu defanzive kao kroz švajcarski sir i povisio na 0:3.

Možda suviše maliciozno zvuči ako kažemo da se nadamo da se nijedno od oko 2.000 dece sa istočne tribine, koja su zbog kazne UEFA jedina mogla da prisustvuju ovoj utakmici, neće posle ovog iskustva ispisati sa fudbala, ali jedine dve situacije kada se čula graja tih mališana tokom prvog poluvremen možda najbolje opisuju kako je Srbija igrala u tih 45 minuta: kad je Cvetkoviću sviran faul u napadu negde na centru dok je vukao Džonatana Taa i kada je živi zid Srbije zaustavio pokušaj Virca iz slobodnog udarca. Bizarno je delovao detalj iz finiša prvog poluvremena, kada je na 0:2 španski sudija odbrojavao sekunde Vanji Milinkoviću Saviću i upozoravao ga da ne okleva sa ubacivanjem lopte u igru.

Jedinu iole konkretnu napadačku akciju u prvom poluvremenu izveli smo iz prekida, kada je Tadić pokušao da podvali loptu za Milenkovića, koji nije stigao ni da je zakači, a upravo iz prekida smo postigli pogodak u 56. minutu. Živković je izveo skraćeni korner, udarac Gudelja glavom odbranio je Ter Štegen, a Babić je ovog puta pogodio pravu mrežu.

Nema dileme da smo u drugom poluvremenu blago popravili utisak. Bila je jedna lepa akcija Sukačeva i Tadića, koju je mogao da iskoristi Cvetković da se nije okliznuo. Bio je i pokušaj glavom Aleksandra Mitrovića samo što je ušao u igru na centaršut Živkovića, koji se Ter Štegen namučio da odbrani. Ali, mogao je i minus da bude ubedljiviji - Kimih je postigao gol, koji nije priznat zbog ofsajd pozicije Haverca, a Šerhant je uzdrmao stativu.

Na kraju, Srbija je poslednjih 15 minuta odigrala sa čovekom manje, jer je Vanja Dragojević dobio direktan crveni karton zbog nehotičnog gaženja Kimiha s leđa. A završnicu i bez Andrije Živkovića, isključenog zbog protesta. Obojice neće biti u ponedeljak na megdanu Grčkoj.

Gotovo da nas je sramota da napišemo da Srbija ni posle ovog poraza nije među dve najlošije poslednjeplasirane selekcije u četiri grupe elitne divizije i da još imamo šansu da se kroz baraž borimo za opstanak tamo gde nam, iskreno, trenutno nije mesto. Za tri dana u Volos idemo mnogo više po makar zrno časti na kraju ovog ciklusa, nego po rezultat za taj baraž.

LIGA NACIJA, 5. KOLO

SRBIJA - NEMAČKA 1:3 (0:2)

/Babić 56 - Babić 3 ag, Virc 14, Gruda 50/

Stadion: Rajko Mitić.

Sudija: Havijer Alberola (Španija).

SRBIJA (3-4-2-1): VMS - Gudelj, Milenković, Babić - Nedeljković, SMS (od 86. Kostov), Džodić (od 46. Dragojević), Sukačev - Samardžić (od 46. Živković), Tadić (od 64. Lučić) - Cvetković (od 71. Mitrović).

NEMAČKA (4-2-3-1): Ter Štegen - Troj (od 73. Baku), Ta, Tšau, Mitelštet - Kimih, Pavlović (od 74. Bišof) - Gruda (od 86. El Mala), Virc (od 81. Nmeča), Šerhant - Haverc (od 74. Filkrug).

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

GRUPA 2

Holandija - Grčka 7:0 (5:0)

/Samervil 6, Rejnders 12, 18, 33, Timber 40, 49, Malen 61/

Srbija - Nmeačka 1:3 (0:2)

/Babić 56 - Babić 3 ag, Virc 14, Gruda 50/