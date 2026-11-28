Statistika kaže da Vest Hem u Čempionšipu nije završio sezonu van gornje polovine čak 71 godinu. Teško je verovati da i ove neće biti među 12 najboljih, ali teško je oteti se utisku da su očekivanja o ekspresnom povratku sada sasvim nerealna, osim ako se u nastavku sezone nešto drastično ne promeni.

16.00: (1,70) Vest Hem (4,00) Stouk (4,60)

Golgeter i kapiten Džarod Bouen je po ispadanju iz elitnog ranga rešio da ostane i pomogne ekipi da se vrati u Premijer ligu. Produžio je ugovor, ali sada nije tako siguran da će ostati, ukoliko Vest Hem ne izbori povratak u društvo najboljih.

"Kada smo ispali, nisam želeo da odem. Želeo sam klubu da dam priliku, da se vratimo zajedno u Premijer ligu. Želeo sam da budem nosilac toga. Pogrešno je gledati mnogo unapred u budućnost jer vaša energija mora biti prisutna u ovoj sezoni. Ako se ne desi da se vratimo, sešćemo za sto i razgovarati na kraju sezone. Sada, važno je uložiti svu energiju u ovu sezonu jer postoji zaista nešto posebno što možemo da uradimo", ubeđen je Bouen.

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Skot Parker je ranijih sezona pokazao da je na neki način ekspert za promociju ekipa iz Čempionšipa u najviši rang. U sezoni 2019/20 uradio je to sa Fulamom, potom 2021/22 sa Bornmutom i 2024/25 sa Barnlijem.

"Skot je bio briljantan. On je neko ko dobro razume ovaj klub, igrao je mnogo godina ovde, bio kapiten. On je doneo svežinu otkako je stigao. Radimo tek nekoliko nedelja. Očigledno, rezultati nisu bili kakve smo želeli. neke od naših igara sigurno su zasluživale više. Osećamo da smo još u dobroj poziciji i spremamo se za ono što dolazi", dodao je Bouen.

U utorak, Vest Hem je izgubio u Portsmutu sa 1:0. Kod kuće, Čekićari su u seriji od pet mečeva bez pobede, sa dva remija i tri poraza.

"Ne želimo da se zaglavimo, već da odmah reagujemo i vratimo se u Premijer ligu. Kao što rekoh, to neće biti lako kao što ljudi očekuju i misle. Nikada nije lako vratiti se, to smo tek sad iskusili", zaključio je kapiten Vest Hema.

Na drugoj strani, Stouk je odličan i ima priliku da se posle ovog kola nađe i na čelu tabele, pošto je Midlsbro poražen u petak u Sautemptonu sa 2:0.

Menadžer Mark Robins je poručio da ovaj tim nije dugo zajedno i da je tek u fazi izgradnje.

"Za sada smo u dobroj poziciji. Uživamo u trenutku, ali na okupu smo od septembra. Moramo da nastavimo da ispisujemo ovu sezonu na najbolji način. I dalje imamo cilj da dobijemo svaku utakmicu. Ipak, dovoljno smo realni da znamo da je to gotovo nemoguće u Čempionšipu. Uzbudljivo je, ali treba biti smiren i uživati u svemu", zaključio je Robins.

ČEMPIONŠIP, 18. KOLO

Petak

Sautempton - Midlsbro 2:0 (0:0)

/Mening 59, Azaz 79/

Subota

13.30: (2,00) Blekburn (3,60) Čarlton (3,50)

13.30: (4,209 Preston (4,00) Norič (1,75)

13.30: (6,75) Linkoln (4,60) Vulverhempton (1,45)

16.00: (1,75) VBA (3,80) Bristol Siti (4,40)

16.00: (1,50) Birmingem (4,80) Bolton (5,50)

16.00: (2,30) Reksam (3,20) Portsmut (3,25)

16.00: (1,92) KPR (3,70) Šefild Junajted (3,80)

16.00: (1,70) Vest Hem (4,00) Stouk (4,60)

16.00: (2,25) Derbi (3,45) Votford (3,10)

16.00: (2,15) Milvol (3,70) Barnli (3,05)

Nedelja

13.00: (2,05) Svonsi (4,10) Kardif (3,10)

*** kvote su podložne promenama