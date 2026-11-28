Od neradnika do jednog od ključnih Murinjovih šrafova pobedničkog mozaika
Vreme čitanja: 3min | sub. 28.11.26. | 10:37
Bernardo Silva je prošao put u Realu od javnih kritika do nezamenjivog u startnoj postavi. Kraljevići na Bernabeu večeras (21.00) čekaju Alaves koga su dobili devet puta u nizu
Real Madrid i Bornmut su timovi u Ligi petica koji imaju najduži pobednički niz u svim takmičenjima - deset vezanih trijumfa. Kraljevići su posle poraza u madridskom derbiju od Atletika u strašnom ritmu, dobili su i Barselonu na Kamp nou (1:2), pa lakše diše Žoze Murinjo.
Jedan od bitnih karika slavnog kluba je Portugalac Bernardo Silva. Nekadašnji kapiten Mančester Sitija stigao je letos kao slobodan igrač, ali dugo mu je trebalo da uhvati formu.
“Bernardo je veoma važan igrač za nas, ali on je još jedan od onih koji vole da ne rade ništa tokom praznika. Dobro mu je mentalno da ne radi ništa u slobodno vreme, tako da je stigao u Real van forme. Mora da se poboljša”, rekao je letos za zemljaka posle prijateljske utakmice protiv Ferencvaroša u Budimpešti.
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Silva je letos imao ponudu i Barselone i Atletiko Madrida, ali je Murinjo bio taj tas na vagi da se odluči za dolazak na Santijago Bernabeu. Ove reči kao da su probudile iskusnog vezistu, koji se dugo mučio, ali je sad nezamenljivi šraf u Realovoj mašineriji koja igra sjajno u poslednja dva meseca.
21.00: (1,17) Real Madrid (7,75) Alaves (14,0) - MOZZART RELAX
Na početku sezone na sredini terena su prednost imali Valverde i Čuameni. Preokret sezone je nastao kada je Real na neverovatan način, uprkos tome što je imao 1:3 u Rimu na Olimpiku u Ligi šampiona, slavio je sa 4:3.
Posle toga je Silva bio starter protiv Lajpciga kada je postigao i prvenac u dresu novog kluba. Bio je starter i u El Klasiku na Nou Kampu, kada je sa Ardom Gulerom bio ključni igrač na sredini terena. Od tada je Silva postao tihi motor Kraljevića. Kapiten Federiko Valverde je prebačen defanzivnije na poziciju levog beka, dok se Silva ustalio u startnu postavu. Sedam puta na poslednjih osam mečeva je počeo meč u dresu Kraljevića.
18.30: (6,00) Elče (5,00) Atletiko Madrid (1,45) - MOZZART RELAX
Silva bi trebalo i večeras (21.00) protiv Alavesa da bude u startnoj postavi Madriđana. Očekuje se da Murinjo ne kalkuliše, da izvede najjači mogući sastav sa Kilijanom Embapeom, Vinisijusom Žuniorom i Janom Diomandeom, uz Gulera, Belingema i Silvu na sredini terena. Nedostaju dugo povređeni Rodrigo i Asensio, a zbog bolesti van stroja je i engleski reprezentativac Trent Aleksander-Arnold. Neće biti ni Brazilca Endrika koji bi mogao da napusti Bernabeu u januaru, da ode na novu pozajmicu.
Real je dobio devet vezanih duela protiv tima iz Vitorije. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa. Kvota na 4+ je 1,73, a za tip NG (jedan od timova ne daje gol) je 1,83.
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MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli
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PRIMERA – 14. KOLO
Petak
Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)
/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/
Subota
14.00: (1,57) Real Betis (4,50) Rajo Valjekano (5,10) - MOZZART RELAX
16.15: (4,60) Malaga (3,90) Atletik Bilbao (1,72) - MOZZART RELAX
18.30: (6,00) Elče (5,00) Atletiko Madrid (1,45) - MOZZART RELAX
21.00: (1,17) Real Madrid (7,75) Alaves (14,0) - MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,15) Valensija (3,35) Osasuna (3,40) - MOZZART RELAX
16.15: (12,0) Deportivo La Korunja (7,25) Barselona (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,70) Selta (3,50) Viljareal (2,45) - MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,05) Espanjol (3,25) Hetafe (3,80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama