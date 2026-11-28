Real Madrid i Bornmut su timovi u Ligi petica koji imaju najduži pobednički niz u svim takmičenjima - deset vezanih trijumfa. Kraljevići su posle poraza u madridskom derbiju od Atletika u strašnom ritmu, dobili su i Barselonu na Kamp nou (1:2), pa lakše diše Žoze Murinjo.

Jedan od bitnih karika slavnog kluba je Portugalac Bernardo Silva. Nekadašnji kapiten Mančester Sitija stigao je letos kao slobodan igrač, ali dugo mu je trebalo da uhvati formu.

“Bernardo je veoma važan igrač za nas, ali on je još jedan od onih koji vole da ne rade ništa tokom praznika. Dobro mu je mentalno da ne radi ništa u slobodno vreme, tako da je stigao u Real van forme. Mora da se poboljša”, rekao je letos za zemljaka posle prijateljske utakmice protiv Ferencvaroša u Budimpešti.