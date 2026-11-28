Novopazarac ovako nastavlja sa sjajnim partijama na koledžu jer je na proseku od 19,5 poena i prva napadačka opcija u redovima prestižnog univerziteta.

Nije Đulović bio jedini naš predstavnik tokom protekle noći. Uvek je zanimljivo pratiti šta radi Ilinois, a razlog je svakako Andrej Stojaković. Naravno, nadamo se da će on na kraju odabrati da igra za naš nacionalni tim, ali ono što je trenutna realnost jeste da ga zasada gledamo samo u univerzitetskom dresu. Njegova ekipa savladala je kod kuće Vester Kentaki - 116:76, dok je sin legendarnog Peđe Stojakovića ponovo imao zapažen učinak. Mladi bek je postigao 18 poena, iako ga šut nije služio. Stojaković je imao šut iz igre 4/11, ali je na to dodao osam poena i četiri asistencije.

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Na parketu je bio prestižni UCLA. Univerzitet čije boje brane Nikola Kusturica i Filip Jović, a na klupi sedi Nemanja Jovanović nastavio je sa sjajnim rezultatima na početku sezone. Istina, upisao je UCLA prvi poraz u prošlom kolu, ali je zato sada ceh platio Džordžtaun koji je nadigran - 75:63.

Domaćin je imao dosta kadrovskih problema jer je na ovaj okršaj izašao sa samo osmoricom igrača. U sastavu UCLA-a je od srpskih predstavnika bio samo Kusturica, a on je utakmicu završio sa osam poena, četiri skoka i tri asistencije.

Kentaki našeg Milana Momčilovića nije uspeo da slavi pred svojim navijačima. Bolja od njega u neizvesnoj završnici bila je Vičita - 73:71. Srbin je meč okončao sa 12 poena i šest skokova, ali uz jako loš procenat šuta iz igre 3/12.