PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Inter večeras ne greši
Vreme čitanja: 1min | sub. 28.11.26. | 10:10
Pročitajte nekoliko predloga za 28. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Lacio je sasvim rutinski savladao Leče i nastavio da vodi šampionsku trku. Torino je u prethodna četiri kola osvojio samo bod, zbog čega smo ubeđeni u dvojku, koja zaista sjajno plaća i koja brže dolazi uz Mozzart RELAX, iako su Bikovi minulih sezona umeli da ojade Rimljane. Razmotrite i kombinaciju 2&2-3.
Konačan ishod
Sveci su dobili samo dva od prethodnih šest međusobnih duela, oba na strani (triput je došao X). Pritom, biće umorni od utakmice sa Romom u LŠ (na kojoj su odigrali 2:2). Da li to znači da je kec isključen? Nipošto; Pari Sen Žermen je u dobroj formi, ali on ipak stiže uz GG. Mozzart RELAX vam i ovde pomaže i oko ishoda i oko pogodaka.
Mozzart kombinazzije
Samo su Porto i Benfika uspešniji na gostovanjima od Santa Klare, ali ona, za razliku od Orlova nije doživela poraz. Moreirense kao domaćin ima promenljive rezultate, a nama se čini da vredi tipovati na dvojku - kvota je svakako vredna rizikovanja. Sumnjate li, tu je 0-2.
Konačan ishod
Kažu oni koji se u to razumeju da je Gazijantep gastronomski raj, ali za lokalne ljubitelje “bubamare” u poslednja dva meseca je fudbalski pakao. Iza Ameda su dva poraza, međutim, rivalova kriza je takvih razmera da dvojka ipak izbija u prvi plan. Računamo i na 2-4 pogotka.
Konačan ishod
Sve je moguće na ovoj utakmici a razloga za to je mnogo. Prvo, Kvins Park Rendžers ima samo dva boda više nego protivnik. Drugo, sklon je nerešenim rezultatima (7-7-3). Treće, Šefild Junajted ume da bude veoma nezgodan na strani (3-2-3). Sve u svemu, bolje ih preskočite.
Konačan ishod
Menadžer je novi, a muke su stare. Naravno, niko nije očekivao da Maurisio Poketino preko noći napravi čudo na Old Trafordu, međutim, vrlo ubedljiv poraz na Enfildu bio je debi iz košmara. Brentford na strani ima bilans 0-4-1, pa radije tipujte na GG nego na konačni ishod. Ako do 10. minuta padne jedan pogodak Mozzart RELAX vam zaokružuje GG.
Oba tima daju gol
Bajern je u situaciji na koju nije navikao - ne gleda sa vrha ostatak tabele, nego u Dortmundova leđa. Jasno vam je da Crveni pošto-poto žele da se vrate u zonu komfora i Hamburgeru nema spasa. Eventualno bi i on mogao do pogotka, pa vredi razmisliti i o kombinaciji 2&GG. I ishod i GG brže vam dolaze uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Ovo je još jedan par iz Mozzart RELAX ponude. Inter je odigrao uzbudljivu utakmicu u Bergamu u kojoj je sve vreme vodio (2:0, 3;1, 4:2), ali je na kraju morao da se zadovolji remijem. Đenova je među ekipama koje su trenutno u najboljoj formi, no kec ne bi smeo da izostane, posebno kada se u obzir uzme partija domaćih u LŠ.
Konačan ishod
Real želi desetu uzastopnu pobedu nad Alavesom i mada povremeno nervira armiju svojih pristalica neubedljivim igrama (to, naravno ne važi za meč protiv PSV-a) nekako uvek ostvari zacrtano. Alaves nema šta da izgubi i mogao bi bar do počasnog pogotka, što obećava 1&3+ i 1&GG.
Mozzart kombinazzije