Sneg odložio utakmicu u Ubu
Vreme čitanja: 4min | sub. 28.11.26. | 10:08
Ništa od duela Zemuna i Radničkog iz Kragujevca zbog obilnih padavina
Pada sneg, zavejao je breg, a i stadion "Dragan Džajić" u Ubu. Obilne padavine od ranog jutra u Srbiji utiču i na fudbal, konkretno Mozzart Bet Superligu Srbije.
Utakmica 17. kola Mozzart Bet Superlige Srbije između Zemuna i Radničkog iz Kragujevca i zvanično je odložena zbog snega.
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Zemun i kragujevački Radnički moraće da sačekaju novi termin odigravanja utakmice, koja je bila zakazana za subotu od 14.00 u Ubu. Kao što je navedeno, s obzirom da sneg baš pada i da zbog obilnih padavina teško da će biti pristojni uslovi za igru, odlučeno je da se utakmica odloži.
Odluku o odlaganju meča saopštio je Radnički na društvenim mrežama.
"Usled obilnih snežnih padavina koje su zahvatile Srbiju, a koje su otežale uslove za odigravanje utakmice u Ubu, današnji susret je odložen. O novom terminu odigravanja utakmice javnost će biti blagovremeno obaveštena", navodi se.
Pitanje je da li će još neka utakmica domaćeg šampionata biti odložena. Sastaju se još Radnik i Vojvodina u Surdulici, Čukarički i Mladost na Banovom Brdu, kao i Partizan i Radnički iz Niša u Humskoj.
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tijendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
14.00 (4.00) Radnik Surdulica (3.90) Vojvodina (1.80) MOZZART RELAX
Zemun - Radnički Kragujevac, ODLOŽENO
16.00 (1.55) Čukarički (4.30) Mladost Lučani (5.60) MOZZART RELAX
18.30 (1.42) Partizan (5.20) Radnički Niš (6.25) MOZZART RELAX
Nedelja
15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX
17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama