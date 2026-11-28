Pada sneg, zavejao je breg, a i stadion "Dragan Džajić" u Ubu. Obilne padavine od ranog jutra u Srbiji utiču i na fudbal, konkretno Mozzart Bet Superligu Srbije.

Utakmica 17. kola Mozzart Bet Superlige Srbije između Zemuna i Radničkog iz Kragujevca i zvanično je odložena zbog snega.