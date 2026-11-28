Ataman je odlučio da detaljno obrazloži svoj stav i odbaci optužbe za rasizam, a njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

„Ovo je moj odgovor renomiranom francuskom sportskom listu L'Équipe, koji je moju kritiku FIBA pravila o podobnosti igrača okarakterisao kao ‚rasizam‘.

Moja izjava imala je za cilj da skrene pažnju na to da Tariku Biberoviću, koji od detinjstva igra u Turskoj, ima turske korene i oseća pripadnost ovoj zemlji, nije dozvoljeno da predstavlja našu reprezentaciju prema važećem statusu podobnosti.

Upravo iz tog razloga sam ukazao na to kako su druge zemlje imale koristi od sličnih odredbi o podobnosti u uporedivim okolnostima. Izraz ‚crni igrač‘ koji sam upotrebio u svojoj izjavi je izraz koji se uobičajeno koristi u našoj košarkaškoj terminologiji i ne nosi nikakvu rasističku konotaciju.

Kao trener koji je tokom svoje tridesetogodišnje karijere radio sa igračima svih nacionalnosti i jezika i dosledno održavao dobre odnose sa njima, želeo bih da jasno stavim do znanja da kategorički odbacujem ovu namernu optužbu lista L'Équipe.

Kao neko ko se uvek ponosio sopstvenim narodom, ko je i sam povremeno doživljavao rasizam, a ipak se uvek prema svim narodima ophodio sa poštovanjem, nikada ne bih mogao da odobravam rasizam niti da dam izjavu čija je namera da prenese takvo značenje.

S poštovanjem podnosim ovo saopštenje radi obaveštavanja javnosti.

Ergin Ataman.“