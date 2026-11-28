Nova muljaža argentinskog Tonija Soprana: Predsednik Saveza prebacivao pare sam sebi
Vreme čitanja: 3min | sub. 28.11.26. | 10:05
Još jedna otpužnica podignuta protiv Čikija Tapije
Nema kraja optužbama protiv Klaudija Tapije, predsednika Fudbalskog saveza Argentine. Krajem marta ove godine, podignuta je optužnica protiv popularnog Čikija, pošto njegov blagajnik i on (navodno) od marta 2024. do septembra 2025. godine nisu platili porez i to u visini od 11.800.000 evra. Cela država okrenula se protiv predsednika Saveza - koji je na čelu AFA od 2017. godine - s obzirom da je dobro naplaćivao sve što ima veze sa Lionelom Mesijem. Koristio je njegov lik i delo da napuni svoje džepove, šta sve nije radio kako bi se obogatio i jednog dana će i njemu morati da dođe kraj.
Samo se ređaju optužnice za neke neverovatne stvari koje radi skoro čitavu deceniju, gde ide muljaža za muljažom u njegovoj reži. Sada evo nove tužbe, ovog puta od glavnog državnog tužioca. Tužilaštvo je zatražilo istragu o transferu od 160.000 dolara (oko 145.000 evra) koji je Fudbalski savez Argentine uplatio Tapiji, što znači da je u prevodu uplatio novac sam sebi.
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Tužilac Herardo Poličita tražio je da se otvori istraga u okviru postupka koji se vodi zbog sumnje na nezakonito bogaćenje, pošto je Čiki ovog puta prevazišao sam sebe. Transakcija je obavljena 6. juna 2023. godine, ali se ne pojavljuje ni u finansijskim evidencijama čelnika saveza ni u njegovim imovinskim kartonima, upozorio je tužilac u dokumentu do kojeg je došla agencija EFE. Znači u prevodu, uzeo je novac i sa računa Saveza prebacio sam sebi, bez ikakvih dokumenata i potvrda zašto je to uradio. Nije se ni potrudio.
Tužilac je zatražio od AFA da dostavi nalog za isplatu, svrhu transakcije, kao i odluku na osnovu koje je ona odobrena, uz ostale detalje o ovoj operaciji. Zahtev je upućen sudiji Arijelu Lihu, koji vodi istragu i treba da odluči da li će ona biti proširena. I to nije sve.
Pored toga, zatražio je proveru još 74 transfera koje je AFA obavila u periodu od 2020. do 2026. godine, u ukupnoj vrednosti od 6.400 dolara (5.700 evra), kao i svih isplata u korist Tapije između 2016. i 2026. godine. Cilj tužilaštva je da se "utvrdi struktura njegove imovine", kao i način na koji je stečena, ulaganja u nekretnine i njihova stvarna vrednost.
Nije samo predsednik Saveza, ujedno je i funkcioner Koordinacije za ekologiju metropolitanske oblasti (CEAMSE), javno-privatnog tela zaduženog za upravljanje otpadom u Buenos Ajresu. Podseća na zanimanje koje stoji u zvaničnim spisima za Tonija Soprana u jednoj od najboljih televizijskih serija ikada napravljena, pa zaključak izvucite sami... Upravo zbog te funkcije protiv njega se vodi postupak zbog sumnje na nezakonito bogaćenje, krivično delo koje se odnosi isključivo na javne funkcionere.
Istraga je pokrenuta prošlog aprila, posle prijave biznismena Giljerma Tofonija, koji je imao poslovnu saradnju sa Fudbalskim savezom Argentine do marta 2023. godine. U međuvremenu, i AFA i njen predsednik našli su se pod finansijskim embargom, a protiv njih je 30. marta pokrenut sudski postupak, što smo napomenuli na početku teksta.
Ako se iz svega ovoga izvuče... Biće pravo čudo.