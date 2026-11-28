Nema kraja optužbama protiv Klaudija Tapije, predsednika Fudbalskog saveza Argentine. Krajem marta ove godine, podignuta je optužnica protiv popularnog Čikija, pošto njegov blagajnik i on (navodno) od marta 2024. do septembra 2025. godine nisu platili porez i to u visini od 11.800.000 evra. Cela država okrenula se protiv predsednika Saveza - koji je na čelu AFA od 2017. godine - s obzirom da je dobro naplaćivao sve što ima veze sa Lionelom Mesijem. Koristio je njegov lik i delo da napuni svoje džepove, šta sve nije radio kako bi se obogatio i jednog dana će i njemu morati da dođe kraj.

Samo se ređaju optužnice za neke neverovatne stvari koje radi skoro čitavu deceniju, gde ide muljaža za muljažom u njegovoj reži. Sada evo nove tužbe, ovog puta od glavnog državnog tužioca. Tužilaštvo je zatražilo istragu o transferu od 160.000 dolara (oko 145.000 evra) koji je Fudbalski savez Argentine uplatio Tapiji, što znači da je u prevodu uplatio novac sam sebi.