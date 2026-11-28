Maurisio Poketino čini se da ide po receptu Aleksa Fergusona, koji je bio majstor da igrače motiviše po sistemu, "ceo svet je protiv nas", hajde da im odgovorimo. Videćemo s kakvim uspehom.

Biće ovo prvi put da Poketino vodi tim Junajteda u jednom meču na Old Trafordu i trebalo bi očekivati zaista paklenu atmosferu u kojoj njegov tim ima zadatak da zabeleži prvu pobedu u ligi posle tri meseca.

Nezavidna 19. pozicija na beli samo jednom pobedom u 11 utakmica, učinila je da mnogi već proglase da je ekipa u borbi za očuvanje statusa u Premijer ligi, ali Poketino i njegovi saradnici veruju da je još moguće napraviti preokret i vratiti Junajted na mesto u gornju polovinu tabele.

16.00: (2,35) Mančester Junajted (3,70) Brentford (2,75) MOZZART RELAX

Naravno, to je lakše reći nego ostvariti, ali ono što je u Lisabonu bilo evidentno je da ekipa konačno počela da prikazuje ono što Poketino traži. Naravno, tek je početak zajedničkog rada, ali na Alveladeu je svakako bilo znakova koji upućuju da je tim na putu oporavka.

Poketino je u razgovoru sa novinarima želeo naglasi jednu stvar. On je poredio termine "nice" i "good" kojim ga opisuju, uz opasku da tu postoji velika razlika.

"Ponekad nas zbunjuju te reči koje su skoro sličnog značenja, fin i dobar. Ja nisam fin, ali moramo da budemo dobri. To je različito. Nisam fin, ali se trudim da budem dobar. Budite oprezni sa tim. Jer, znamo kada treba da pritisnemo, kada bi trebalo da budemo čvrsti i kada je potrebno da popravimo atmosferu u odnosima i svemu. To su dve reči koje su potpuni ekstremi", kaže Poketino.

Jasno je da Argentinac pokušava na ovaj način da pokaže kako osim što ume da potapše, zagrli igrače i stane u njihovu odbranu, ima i onu tvrdu, strogu stranu ličnosti, u kojoj neće biti popusta za one koji ne ispunjavaju ono što od njih traži.

Za Junajted je sada najvažnije da počne da ostvaruje pobede. Sreda je bila primer kako tim može da odigra dobro, ali ne pobedi, što se mnogo puta dešavalo ove sezone.

"Nama je bilo lako doći ovde sa mnogo energije i pozitive u pokušaju da izgradimo to poverenje koje je potrebno. Za igrače je teško jer ne možemo da pobegnemo od sve te buke koja okružuje klub. To nije samo u ovom klubu kad ne postiže rezultate, već u svakom drugom gde se očekuju rezultati. zato je igračima teško. Moramo da razumemo da će oni igrati sad, pa da ide sledeći meč, pa još jedan...Važno je kako radite sa igračima na tom ličnom nivou, dakle individualno i kolektivno, u smislu da vratimo samopouzdanje, veru, poverenje. Bili smo u raznim situacijama sa drugim klubovima i trudimo se da pomognemo na sve načine kako bi igrači igrali dobro i mislili samo na to. Dobra igra će nas približiti pobeđivanju", uveren je Argentinac.

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Problem za Junajted je to što najverovatnije neće igrati kapiten Bruno Fernandes, koji je pokupio virus u Lisabonu, pa nije trenirao u petak.

"Zakačio je neki virus u Portugaliji. Završio je meč uz određeni problem, ali nije trenirao od tada. Videćemo kakav će biti do početka utakmice. Nećemo rizikovati, obratićemo pažnju na njega, ali još nismo ništa odlučili", neodređen je Poketino.

Da sve bude gore po Junajted, u poslednje vreme na njihovu štetu učinjen je niz sudijskih grešaka. Leniju Joru je na kraju izbrisan crveni karton sa derbija sa Liverpulom, pa će on moći da igra ovog popodneva, dok je sudija iz Poljske Šimon Marčinjak poništio dva gola Junajtedu na meču sa Sportingom i uskratio ih za pobedu.

"Problem je što zaboravljamo šta se dešavalo u prošlosti jer uvek živimo u sadašnjem trenutku i budućnosti. Tren sadašnjosti brzo nestane i kada se dese ovakve situacije, uvek mislite, 'sve ide protiv nas'. Ali to nije tačno. Sve je pomalo retorički. Takve stvari se dešavaju. Velika greška sudije protiv Liverpula? Ne dešava se to samo nama, bilo je toga pre, biće i ubuduće. Isto tako greške u sredu, moramo to da prihvatimo. Šta da radimo, da plačemo? Ne. Moramo da budemo jaki, da verujemo, da nastavimo. U ova dva meča video sam mnogo toga pozitivnog. Možda nismo pobedili, ali počinjemo nešto da gradimo. Mogu da pričam na osnovu ovih osam ili devet dana, naišli smo na grupu igrača i ljudi koja želi da je tu i da pomogne da počnemo da pobeđujemo. Zato ne mogu da menjam viziju, ne mogu da kažem nešto što nije istina. Ne mogu da sudim o prošlosti, jer ko sam ja da to radim? Kada sam bio u Sinsinatiju ili Atlanti, mogao sam reći, potrebno je promeniti to ili uraditi ovo, ali tada sam bio van kluba. Potrebno je da začepim usta i ne kažem ništa. Sve počinje od sada. Kada sam prihvatio da dođem u Mančester Junajted i počnem sa radom u ovim okolnostima, začepio sam usta i radio po 12 sati dnevno da bih popravio to stanje emocija i izgradio novi mentalitet i veru u ono što radimo. Ova grupa igrača to zaslužuje", zaključio je Poketino.

Argentinac takođe neće moći da računa na Markusa Rašforda, Manuela Ugartea i Karlosa Balebu.

S druge strane, Brentford nije uspeo da pobedi Junajted na Teatru snova od sezone 1936/37, dakle na poslednjih osam mečeva, domaćin je stalno pobeđivao. Gosti sada stižu odmorni i rasterećeni, posle pobede nad Evertonom (4:0) nalaze se na visokoj šestoj poziciji.

Menadžer Kit Endrjuz neće moći da računa na suspendovanog napadača Igora Tijaga, dok su van stroja zbog povreda Aron Hiki, Nejtan Kolins, Kaje Furo i Riko Henri. Očekuje se da uskoro zaigraju Džoš Dasilva i Antoni Milambo, ali ne i današnjem meču.

"Igra se na Old Trafordu, u pitanju je Mančester Junajted, prvi meč Maurisija Polketina tamo. On je izuzetan menadžer, mnogo toga je postigao. Očekujemo Junajted na najboljem nivou. Ako budemo igrali u skladu sa svojim nivoom, uveren sam da možemo da uradimo ono što želimo, mada očekujem žestoku utakmicu", priznao je Endrjuz.

Gosti kao i Junajted nemaju pobedu na strani u ovoj sezoni, upisali su poraz i četiri remija.

PREMIJER LIGA – 12. KOLO

Petak

Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)

/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/

Subota

16.00: (1,57) Lids (4,30) Koventri (5,30) MOZZART RELAX

16.00: (2,35) Mančester Junajted (3,70) Brentford (2,75) MOZZART RELAX

16.00: (3,10) Ipsvič (3,90) Aston Vila (2,10) MOZZART RELAX

Nedelja

13.00: (4,10) Everton (3,90) Liverpul (1,80) MOZZART RELAX

15.05: (1,95) Kristal Palas (3,70) Hal (3,60) MOZZART RELAX

15.05: (1,65) Brajton (4,30) Njukasl (4,60) MOZZART RELAX

15.05: (2,65) Fulam (3,50) Bornmut (2,55) MOZZART RELAX

15.05: (3,50) Sanderlend (3,50) Totenhem (2,05) MOZZART RELAX

17.30: (2,05) Arsenal (3,70) Mančester Siti (3,30) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama