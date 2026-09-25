Penjaroja posle pobede: Nije dobro početi Evroligu sa 11 igrača, moramo da dovedemo još dvojicu

Upitan je španski stručnjak za Bandžu Sija koji je trenirao sa crno-belima i nagovestio da su potrebna pojačanja. "Bandža Si nam je pomogao mnogo u poslednjih nekoliko nedelja, ali to nije pitanje za mene. Moramo da dodamo jednog ili dvojicu igrača, pogotovo posle večeras i Vilisove povrede. Zabrinut sam, ali sam trener i moram da se takmičim sa igračima kojim imam. Što se tiče odbrane, moramo da vršimo pritisak na loptu, igramo čvrsto u situacijama jedan na jedan i ne dozvoljavamo protivnicima da igraju lako u napadu. Kada to radimo, onda protivnici imaju problem".

Istakao je Penjaroja da igrači nisu blizu maksimuma.

"Nije to iznenađenje, jer možemo da igramo još bolje. Imamo igrače koji mogu da igraju čvrstu odbranu, zaustave prodor i dodavanja, a kada to imamo, onda moramo i da koristimo".

Nije znao Španac da je ovo prvi trijumf Partizana u Evroligi u uvodnom kolu još od 2007.

"Ne znam za taj podatak, ali je ovo samo prva pobeda. Važno nam je, srećni smo, ali moramo da ostanemo mirni. Navijači su pomogli ekipi da drže energiju, ali moramo da zadržimo mirnoću. Dobri brojevi u napadu i odbrani, imali smo problem u trećoj četvrtini u odbrani, ali sam srećan. Rano je još uvek i moramo da napredujemo, jer ako to ne uradimo... Evroliga je neverovatno takmičenje".

Penjaroja je naveo da je raznolikost igrača na bekovskim pozicijama ono što daje snagu crno-belima.

"Trener sam i moj posao je da koristim naše igrače kako mogu. Imam opciju da igram sa trojicom igrača u isto vreme, a ako oni budu igrali sa ovakvim karakterom, željom i ambicijom, onda će biti odlično. Nije lako igrati sa tri beka u odbrani, ali su danas uradili to odlično. Visoki igrači su kontrolisali skok, možemo da igramo u različitim postavkama".

Međutim, deluje da šef struke crno-belih ne dozvoljava euforiju.

"Srećan sam, ali ovo je tek prva utakmica. Najvažnije za mene da su se igrači trudili, dali veliki napor i da nismo imali egoistične situacije. Itanu Tompsonu je ovo prva utakmica u Evroligi i novo iskustvo, ali je igrao dobro. napravio je tri brza faula i mora da nastavi da igra. Podredio se ekipi, nije nastavio da šutira i to je timska igra. Naš cilj je da tim pobedi, a ne da imamo dobre individualne partije".

Za kraj, upitan je Penjroja za situaciju sa Vilisom, kao i to da li će se sada reagovati na tržištu.

"Sa Derekom ćemo videti, imaće testove sutra. Ima problem sa skočnim zglobom, ne znam da li je veliki ili nekoliko dana odsustva. Srećan sam zbog skandiranja i pre i posle utakmice. Igrači su pokazali jako dobar stav da se izgradi ova ekipa i zadovoljan sam što su se igrači držali zajedno i odigrali dobru utakmicu. Odgovorio sam već na pitanje šta tražimo. Imali smo problem sa Derekom, a moje mišljenje se nije promenilo. Potrebni su nam po jedan igrač na trojci i četvorci i to je isti odgovor koji sam dao pre mesec dana. Tržište je teško, danas smo imali samo 11 igrača. Nije dobro početi Evroligu na taj način, čeka nas duplo kolo i za nas nije loše što je odložena ABA. Naš sastav je trenutno kratak", zaključio je Penjaroja.