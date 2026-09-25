Karlik Džons: Nadam se da smo poslali poruku, ovo je samo jedna utakmica

Na pitanje kako je doživeo vrhunsku partiju na otvaranju Evrolige, koja će mu izvesno doneti epitet MVP kola, Džons je odgovorio:

“Osećao sam se sjajno. Prva je utakmica u sezoni i teško je da ne budeš motivisan, uzbuđen i pun energije. Mnogo sam radio tokom leta. Radio sam na svakom delu svoje igre i pretpostavljam da je ovo samo mali nagoveštaj onoga na čemu sam radio ovog leta. Blagosloven sam što sam danas odigrao ovakvu utakmicu. Ali, kao što sam rekao, mnogo sam radio tokom leta i ovo je samo potvrda toga koliko sam naporno radio”.

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Dobar početak odmah je otvorio i pitanje da li je Partizan poslao poruku onima koji su ga možda potcenili pred sezonu.

“Nadam se. Iskreno, nadam se. Ali ovo je samo jedna utakmica. Moram ovako da odigram i sledeće nedelje, pa nedelje posle toga, pa i one naredne. Ne mogu da dozvolim da se sve završi na ovoj jednoj utakmici. Kao što sam rekao, pokušaću da ostanem skroman i da svakoj utakmici pristupam kao što to radim svakog dana. Pokušaću da nastavim da pružam ovakve partije. Biće mnogo uspona, ali i mnogo padova. Moj način razmišljanja je da ostanem stabilan kroz sve to i, kao što sam već rekao, da iz meseca u mesec pokušavam da budem sve bolji”.

Pobeda nad Armanijem bila je posebno važna i zbog činjenice da Partizan prethodnih sezona nije uspevao da otvori Evroligu trijumfom.

“Dobar je osećaj, posebno zato što prethodnih godina nismo uspevali da pobedimo u prvoj utakmici. Znam da u moje prve dve godine nismo pobeđivali na otvaranju. Tako da je ovo dobar početak sezone. Dobar je osećaj i, kao što sam rekao, mislim da je ovo dobar pravac. Pokušaćemo da gradimo na ovome i da nastavimo da napredujemo. Drago mi je što smo na neki način ispisali mali deo istorije. Ali ovo je dobra pobeda za nas i moramo samo da nastavimo da idemo napred”.

Kada mu je predočeno da je ovo prva Partizanova pobeda na otvaranju Evrolige još od 2007. godine, Džons se nasmejao:

“Da, što je neverovatno. Drago mi je što smo uspeli, da tako kažem, da skinemo tu kletvu”.