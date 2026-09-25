Karlik Džons: Nadam se da smo poslali poruku, ovo je samo jedna utakmica
Vreme čitanja: 3min | pet. 25.09.26. | 23:39
"Ovo je samo mali nagoveštaj onoga na čemu sam radio ovog leta"
“MVP, MVP, MVP...“, odjekivalo je Beogradskom arenom, dok je Partizan Mozzart Bet na krilima Karlika Džonsa potpisivao presudu milanskoj Olimpiji (92:76).
Plejmejker Partizan Mozzart Beta završio je utakmicu bez izgubljene lopte, uz 20 poena, 10 asistencija i četiri pogođene trojke iz šest pokušaja, potvrdivši već na startu da ono o čemu je govorio tokom leta nije ostalo samo na rečima.
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Na pitanje kako je doživeo vrhunsku partiju na otvaranju Evrolige, koja će mu izvesno doneti epitet MVP kola, Džons je odgovorio:
“Osećao sam se sjajno. Prva je utakmica u sezoni i teško je da ne budeš motivisan, uzbuđen i pun energije. Mnogo sam radio tokom leta. Radio sam na svakom delu svoje igre i pretpostavljam da je ovo samo mali nagoveštaj onoga na čemu sam radio ovog leta. Blagosloven sam što sam danas odigrao ovakvu utakmicu. Ali, kao što sam rekao, mnogo sam radio tokom leta i ovo je samo potvrda toga koliko sam naporno radio”.
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Dobar početak odmah je otvorio i pitanje da li je Partizan poslao poruku onima koji su ga možda potcenili pred sezonu.
“Nadam se. Iskreno, nadam se. Ali ovo je samo jedna utakmica. Moram ovako da odigram i sledeće nedelje, pa nedelje posle toga, pa i one naredne. Ne mogu da dozvolim da se sve završi na ovoj jednoj utakmici. Kao što sam rekao, pokušaću da ostanem skroman i da svakoj utakmici pristupam kao što to radim svakog dana. Pokušaću da nastavim da pružam ovakve partije. Biće mnogo uspona, ali i mnogo padova. Moj način razmišljanja je da ostanem stabilan kroz sve to i, kao što sam već rekao, da iz meseca u mesec pokušavam da budem sve bolji”.
Pobeda nad Armanijem bila je posebno važna i zbog činjenice da Partizan prethodnih sezona nije uspevao da otvori Evroligu trijumfom.
“Dobar je osećaj, posebno zato što prethodnih godina nismo uspevali da pobedimo u prvoj utakmici. Znam da u moje prve dve godine nismo pobeđivali na otvaranju. Tako da je ovo dobar početak sezone. Dobar je osećaj i, kao što sam rekao, mislim da je ovo dobar pravac. Pokušaćemo da gradimo na ovome i da nastavimo da napredujemo. Drago mi je što smo na neki način ispisali mali deo istorije. Ali ovo je dobra pobeda za nas i moramo samo da nastavimo da idemo napred”.
Kada mu je predočeno da je ovo prva Partizanova pobeda na otvaranju Evrolige još od 2007. godine, Džons se nasmejao:
“Da, što je neverovatno. Drago mi je što smo uspeli, da tako kažem, da skinemo tu kletvu”.
Na kraju se osvrnuo i na razliku između ove ekipe i prethodnih Partizanovih timova.
“Iskreno, još ne znam. Još je prilično rano. Ali svi su srećni, svi donose odličnu energiju. Svako zna svoju ulogu i svako pokušava da izvuče maksimum iz nje. Kada je tako, teško je da ne napraviš rezultat. Radimo naporno jedni za druge i čuvamo leđa jedni drugima. Ne kažem da prethodne ekipe to nisu radile, ali na neki način ovo jeste dobar znak, jer te dve ekipe nisu uspele da pobede u prvoj utakmici. To što smo mi izašli na teren i dobili prvi meč mnogo znači. Dopadaju mi se naša hemija i sve ono što se za sada dešava u ekipi”.
Sledeći meč crno-beli igraju u utorak u Parizu, dok tri dana kasnije gostuje Bajernu u Minhenu.