Derek Vilis dobro prošao, čeka ga kraća pauza

Tek nešto više od jednog minuta potrajao je takmičarski debi Dereka Vilisa u dresu Partizan Mozzart Beta, pre nego što je morao da izađe sa parketa. Probao je još jednom, sredinom druge deonice, ali nije mogao više i to je stavio do znanja medicinskom timu. Srećom, kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, povreda nije ozbiljnije prirode i radi se o lakšoj distorziji skočnog zgloba leve noge.

Prema prvim procenama, oporavak će trajati nekoliko dana. Doduše, videćemo da li će krilni centar crno-belih biti spreman za duplo kolo i gostovanje Parizu u utorak, odnosno Bajernu u petak. Moguće je da će ga Đoan Penjaroja odmoriti kako ne bi rizikovali dalje komplikacije.