Derek Vilis dobro prošao, čeka ga kraća pauza

Vreme čitanja: 1min | pet. 25.09.26. | 23:02
Nije u pitanju ozbiljna povreda
Tek nešto više od jednog minuta potrajao je takmičarski debi Dereka Vilisa u dresu Partizan Mozzart Beta, pre nego što je morao da izađe sa parketa. Probao je još jednom, sredinom druge deonice, ali nije mogao više i to je stavio do znanja medicinskom timu. Srećom, kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, povreda nije ozbiljnije prirode i radi se o lakšoj distorziji skočnog zgloba leve noge.
Prema prvim procenama, oporavak će trajati nekoliko dana. Doduše, videćemo da li će krilni centar crno-belih biti spreman za duplo kolo i gostovanje Parizu u utorak, odnosno Bajernu u petak. Moguće je da će ga Đoan Penjaroja odmoriti kako ne bi rizikovali dalje komplikacije.
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Crno-beli su fantastično otvorili sezonu, pobedom nad milanskom Olimpijom rezultatom 92:76 uz impresivnih 46 odsto pogođenih šuteva za tri (11/24) i 60,5 procenata realizovanih dvojki. Posebna pobeda, jer je Partizan Mozzart Bet pokazao karakter kojim Penjaroja želi da ekipa igra cele sezone.
Videćemo samo u kom trenutku će se Vilis ponovo priključiti takmičarskim obavezama.