Salah i Marmuš nedovoljni za Angolu, Vozinja primio tri gola u prvom meču posle Mundijala
Vreme čitanja: 4min | pet. 25.09.26. | 23:23
Moraće Zelenortska Ostrva da se pripaze u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija, jer sada svi očekuju da se plasman tamo podrazumeva
Gledao je svet prošlog leta u Vozinju i nije treptao. Zelenortski golman postao je jedan od najpopularnijih fudbalera na svetu u roku od nekoliko dana i na krilima njegovih odbrana malena država od svega 500.000 stanovnika uspela je da izbori prolaz grupe na Svetskom prvenstvu i mesto među 32 najbolje selekcije na planeti. Četrdestogodišnji čuvar mreže je u međuvremenu potpisao za čileanski Kolo Kolo, a večeras je prvi od završetka Mundijala branio za reprezentaciju.
Ipak, novi ciklus Zelenortskih Ostrva krenuo je neuspešno, pošto je Mali savladao jedno od najprijatnijih iznenađenja Svetskog prvenstva 3:1 (2:1). Heroj trijumfa Malija bio je dvostruki strelac Nene Dorželes, napadač Fenerbahčea, dok je preostali gol za pobedničku selekciju dao Marsijal Tija, igrač francuskog drugoligaša Remsa. Jedini gol za Zelenorćane dao je Sidni Lopes Kabral, strelac onog spektakularnog gola u šesnaestini finala Mundijala protiv Argentine.
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Moraće Zelenortska Ostrva da se paze u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija, pošto sada svi podrazumevaju da će se ona naći na kontinentalnoj smotri. Posle prvog kola u grupi K, po tri boda imaju Mali i Ruanda, dok su na nuli Zelenortska Ostrva i Liberija.
Iznenađenje večeri priredila je Angola. Crne Antilope su remizirale na gostovanju Egiptu 0:0, a Faraonima nije bilo dovoljno što na terenu imaju Mohameda Salaha i Omara Marmuša. Urodila je plodom taktika Alijua Sisea, nekadašnjeg selektora Senegala koji je sada na funkciji šefa stručnog štaba Angole. U drugoj utakmici grupe Malavi je savladao Južni Sudan 2:1, tako da nakon prvog kola tri boda ima Malavi, po jedan Egipat i Angola, dok je na nuli Južni Sudan.
Preostale selekcije sa severa Afrike opravdale su ulogu favorita. Maroko je savladao Gabon 2:0 (1:0) golovima Nusaira Mazrauija i Sufijana Rahimija, dok je Alžir pobedio Zambiju 3:1 (1:0). Za Pustinjske Lisice pogađali su Žauen Hađam, Ibrahim Maza i Anis Hađ Musa, dok je Fešn Sakala pogodio za Bakarne metke.
KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA – 1. KOLO
Četvrtak
Namibija - Kongo 1:0 (0:0)
/Muzeu 47/
DR Kongo - Ekvatorijalna Gvineja 2:0
/Mbemba 4, Visa 72/
Libija - Bocvana 2:2
/Alhibeši 87, El Marijami pen 90+6 - Orebonje 30, 42/
Mauritanija - Centralnoafrička Republika 3:1 (1:0)
/Koita 32 pen, Kamara 69, Dijalo 89 - Kojalipu 48/
Kamerun - Komori 3:1 (1:0)
/Njenge 39, Embeumo 48, Namaso 81 - Omari 51/
Obala Slonovače - Gana 2:0 (1:0)
/Jalkuje 44, Kesi pen 58/
Sijera Leone - Zimbabve 2:3 (2:0)
/Konte 7, Taravali 27 - Munetsi 72, 88, Čireva 76/
Tunis - Uganda 1:1 (1:0)
/Arus 12/
Petak
Mozambik - Senegal 1:1 (1:1)
/Katamo 45+2 - Džekson 32/
Tanzanija - Gvineja Bisao 0:2 (0:1)
/Frankulino 33, Balde 58/
Niger - Lesoto 2:1 (2:0)
/Sosa 38, Sako 45 - Motebang pen 85/
Gambija - Somalija 2:1 (1:0)
/Koli pen 18, Badamosi 83 - Nžije 72/
Malavi - Južni Sudan 2:1 (1:0)
/Adepodžu 20, Njaliva 64 - Data 48/
Nigerija - Madagaskar 2:1 (1:1)
/Ilenihena 45+1, Usor 65 - Kari 16/
Ruanda - Liberija 3:1 (3:1)
/Biramahire 2, Mikels 33, 44 pen - Nimeli 38/
Togo - Burundi 1:0 (1:0)
/Derman 17/
Alžir - Zambija 3:1 (1:0)
/Hađam 2, Maza 67, Hađ Musa 74 - Sakala 57/
Burkina Faso - Benin 1:1 (1:0)
/Traore pen 20 - Aijegun pen 68/
Egipat - Angola 0:0
Mali - Zelenortska Ostrva 3:1
/Tija 5, Nene Dorželes 39, 51/
Maroko - Gabon 2:0
/Mazraui 36, Rahimi 84/
Subota
15.00: (1,40) Kenija (4,20) Eritreja (7,75)
15.00: (1,85) Južna Afrika (3,30) Gvineja (4,20)
***Kvote su podložne promenama