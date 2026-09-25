Salah i Marmuš nedovoljni za Angolu, Vozinja primio tri gola u prvom meču posle Mundijala

Moraće Zelenortska Ostrva da se paze u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija, pošto sada svi podrazumevaju da će se ona naći na kontinentalnoj smotri. Posle prvog kola u grupi K, po tri boda imaju Mali i Ruanda, dok su na nuli Zelenortska Ostrva i Liberija.

Iznenađenje večeri priredila je Angola. Crne Antilope su remizirale na gostovanju Egiptu 0:0, a Faraonima nije bilo dovoljno što na terenu imaju Mohameda Salaha i Omara Marmuša. Urodila je plodom taktika Alijua Sisea, nekadašnjeg selektora Senegala koji je sada na funkciji šefa stručnog štaba Angole. U drugoj utakmici grupe Malavi je savladao Južni Sudan 2:1, tako da nakon prvog kola tri boda ima Malavi, po jedan Egipat i Angola, dok je na nuli Južni Sudan.

Preostale selekcije sa severa Afrike opravdale su ulogu favorita. Maroko je savladao Gabon 2:0 (1:0) golovima Nusaira Mazrauija i Sufijana Rahimija, dok je Alžir pobedio Zambiju 3:1 (1:0). Za Pustinjske Lisice pogađali su Žauen Hađam, Ibrahim Maza i Anis Hađ Musa, dok je Fešn Sakala pogodio za Bakarne metke.

KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA – 1. KOLO

Četvrtak

Namibija - Kongo 1:0 (0:0)

/Muzeu 47/

DR Kongo - Ekvatorijalna Gvineja 2:0

/Mbemba 4, Visa 72/

Libija - Bocvana 2:2

/Alhibeši 87, El Marijami pen 90+6 - Orebonje 30, 42/

Mauritanija - Centralnoafrička Republika 3:1 (1:0)

/Koita 32 pen, Kamara 69, Dijalo 89 - Kojalipu 48/

Kamerun - Komori 3:1 (1:0)

/Njenge 39, Embeumo 48, Namaso 81 - Omari 51/

Obala Slonovače - Gana 2:0 (1:0)

/Jalkuje 44, Kesi pen 58/

Sijera Leone - Zimbabve 2:3 (2:0)

/Konte 7, Taravali 27 - Munetsi 72, 88, Čireva 76/

Tunis - Uganda 1:1 (1:0)

/Arus 12/

Petak

Mozambik - Senegal 1:1 (1:1)

/Katamo 45+2 - Džekson 32/

Tanzanija - Gvineja Bisao 0:2 (0:1)

/Frankulino 33, Balde 58/

Niger - Lesoto 2:1 (2:0)

/Sosa 38, Sako 45 - Motebang pen 85/

Gambija - Somalija 2:1 (1:0)

/Koli pen 18, Badamosi 83 - Nžije 72/

Malavi - Južni Sudan 2:1 (1:0)

/Adepodžu 20, Njaliva 64 - Data 48/

Nigerija - Madagaskar 2:1 (1:1)

/Ilenihena 45+1, Usor 65 - Kari 16/

Ruanda - Liberija 3:1 (3:1)

/Biramahire 2, Mikels 33, 44 pen - Nimeli 38/

Togo - Burundi 1:0 (1:0)

/Derman 17/

Alžir - Zambija 3:1 (1:0)

/Hađam 2, Maza 67, Hađ Musa 74 - Sakala 57/

Burkina Faso - Benin 1:1 (1:0)

/Traore pen 20 - Aijegun pen 68/

Egipat - Angola 0:0

Mali - Zelenortska Ostrva 3:1

/Tija 5, Nene Dorželes 39, 51/

Maroko - Gabon 2:0

/Mazraui 36, Rahimi 84/

Subota

15.00: (1,40) Kenija (4,20) Eritreja (7,75)

15.00: (1,85) Južna Afrika (3,30) Gvineja (4,20)

***Kvote su podložne promenama