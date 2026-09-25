Vildoza o Karliku Džonsu: Igračina, samo čekaš da se nešto dogodi
Vreme čitanja: 3min | pet. 25.09.26. | 23:25
“Bilo je zaista lepo. Kada su počeli da pevaju pesmu pre utakmice, stvarno je dobar osećaj imati navijače koji te podržavaju”
Partizan Mozzart Bet je novu sezonu Evrolige otvorio sjajnom igrom i pobedom protiv Olimpije iz Milana (92:76), a osim rezultata, crno-beli mogu da budu zadovoljni i načinom na koji su stigli do prvog trijumfa. Ekipa je posle nešto nervoznijeg početka preuzela kontrolu, podigla nivo odbrane i ostavila utisak tima koji već sada ima jasnu ideju, iako je, kako je posle meča naglasio Luka Vildoza, još daleko od svog maksimuma.
Argentinac je posle utakmice najpre govorio o prvoj pobedi i utisku koji je Partizan ostavio na startu nove evroligaške sezone.
“Mislim da smo se osećali dobro. Prva pobeda, naravno, bilo je nervoze i uzbuđenja, tako da mislim da je na početku bilo teško, posebno zato što nam je ovo bio prvi put sa ovim timom. Na kraju smo, mislim, kontrolisali utakmicu. Igrali smo čvrstu odbranu i došli do pobede”, rekao je Vildoza.
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Iako je Partizan protiv Milana već pokazao dosta toga dobrog, Vildoza smatra da je pred ekipom još dug proces.
“Mislim da je pred nama još dug put. Moramo da popravimo mnogo stvari, posebno detalje. Osnovne stvari znamo, ali mislim da je ovaj tim spreman da radi na tome. Svi ulažu napor da to urade, tako da sam srećan što pripadam ovom timu i ponosan na pobedu koju smo danas ostvarili”.
Poseban deo večeri bila je i atmosfera u Areni. Argentinac je dobro poznaje iz ranijih sezona, ali ju je sada prvi put doživeo kao igrač Partizana u zvaničnoj evroligaškoj utakmici.
“Bilo je zaista lepo. Kada su počeli da pevaju pesmu pre utakmice, stvarno je dobar osećaj imati navijače koji te podržavaju. Voleo bih da možemo da im pokažemo koliko želimo da pobeđujemo i koliko želimo da ovaj dres podignemo što više u Evroligi. Moramo samo da ostavimo energiju na terenu i budemo fokusirani na pobedu”.
Mnogo se pre početka sezone govorilo o napadačkom talentu Partizana, ali je protiv Milana posebno upala u oči odbrana crno-belih. Vildoza je priznao da ni sam nije očekivao da će ekipa već na otvaranju izgledati toliko dobro na toj strani parketa.
“Da budem iskren, nisam to očekivao, jer znam da na poslednjim prijateljskim utakmicama nismo igrali naročito dobru odbranu. Ali danas smo dokazali da možemo. Danas smo pokazali da su svi spremni da se žrtvuju za tim i mislim da je osećaj bio zaista dobar”.
Jedna od važnih tema pred početak sezone bila je i saradnja Vildoze i Karlika Džonsa. Posle prve zvanične evroligaške utakmice zajedno, Argentinac nije krio koliko ceni kvalitet svog saigrača.
“Rekao bih da je igračina. Izuzetno je talentovan. Zna kako da igra, zna kako da se kreće. Meni je lako da igram sa njim. Uživaš kada igraš sa takvim igračem, jer svaki put kada ima loptu samo čekaš da se nešto dogodi. Zabavno ga je gledati”.
Vildoza se osvrnuo i na procene koje su pratile Partizan uoči početka sezone, odnosno na pitanje da li crno-beli osećaju da ih je deo evroligaške javnosti potcenio.
“Mislim da je Karlik to rekao. Da budem iskren, ne obraćam pažnju na to. Znam šta su govorili o nama, ali ovo je samo prva utakmica. Moramo to da dokazujemo svakog dana i na svakoj utakmici, a spremni smo da to radimo. Moramo svakog dana da se žrtvujemo, ulažemo napor i gradimo tim onako kako želimo”.
Na kraju je govorio i o sopstvenoj ulozi. Protiv Milana je ušao sa klupe i imao značajnu odgovornost u vođenju druge petorke, što je uloga koju je imao i tokom pripremnog perioda.
“Da, tako sam igrao i tokom prijateljskih utakmica. Mislim da mi trener veruje kada je reč o stvarima koje radim na terenu. Danas možda šutevi nisu ulazili, ali osećao sam se dobro. Osećam da imam poverenje stručnog štaba i saigrača. Nekada ću igrati bolje, nekada slabije, ali mislim da je danas najvažnije to što smo dobro igrali kao tim”.