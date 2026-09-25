Vildoza o Karliku Džonsu: Igračina, samo čekaš da se nešto dogodi

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Iako je Partizan protiv Milana već pokazao dosta toga dobrog, Vildoza smatra da je pred ekipom još dug proces.

“Mislim da je pred nama još dug put. Moramo da popravimo mnogo stvari, posebno detalje. Osnovne stvari znamo, ali mislim da je ovaj tim spreman da radi na tome. Svi ulažu napor da to urade, tako da sam srećan što pripadam ovom timu i ponosan na pobedu koju smo danas ostvarili”.

Poseban deo večeri bila je i atmosfera u Areni. Argentinac je dobro poznaje iz ranijih sezona, ali ju je sada prvi put doživeo kao igrač Partizana u zvaničnoj evroligaškoj utakmici.

“Bilo je zaista lepo. Kada su počeli da pevaju pesmu pre utakmice, stvarno je dobar osećaj imati navijače koji te podržavaju. Voleo bih da možemo da im pokažemo koliko želimo da pobeđujemo i koliko želimo da ovaj dres podignemo što više u Evroligi. Moramo samo da ostavimo energiju na terenu i budemo fokusirani na pobedu”.

Mnogo se pre početka sezone govorilo o napadačkom talentu Partizana, ali je protiv Milana posebno upala u oči odbrana crno-belih. Vildoza je priznao da ni sam nije očekivao da će ekipa već na otvaranju izgledati toliko dobro na toj strani parketa.

“Da budem iskren, nisam to očekivao, jer znam da na poslednjim prijateljskim utakmicama nismo igrali naročito dobru odbranu. Ali danas smo dokazali da možemo. Danas smo pokazali da su svi spremni da se žrtvuju za tim i mislim da je osećaj bio zaista dobar”.