Rezzime dana (petak): Realno, moglo je čak i bolje

ZAOKRUŽENO

ŠVEDSKA - RUMUNIJA (tip 1, kvota 1,48) – rezultat 2:1

Sve je stalo u 23 minuta prvog poluvremena, tačnije drugog dela prvog dela utakmice u Solni. Jer tada su padali golovi. Za domaćina precizni su bili Isak u 20. i Đekereš u 43. minutu, dok je jedini gol za Rumune dao Man u 29.

TURSKA - FRANCUSKA (tip 2, kvota 1,40) – rezultat 1:0

Prvi gol u eri naslednika Didijea Dešana potpisao je Kilijan Embape, ali kako stvari stoje, možda bolje i da ga nije postigao, odnosno da nije ušao u gol šansu iz koje je matirao Ugurčana Čakira. Hladnokrvni fudbalski ubica je neodbranjivo gađao bliži ugao u 54. minutu, ali se prilikom doskoka, deluje ozbiljnije povredio.

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MAROKO - GABON (tip 1, kvota 1,10) – rezultat 2:0

Potrebno je, čini se imati jednog ili tek dva velika majstora u ekipi u današnjem fudbalu, da bi imao pobednički tim. E takav je Maroko, mada je glupo svesti sve na Mazrauija i Rahimija ove večeri. Istina, baš su nih dvojica dala golove...

ALŽIR - ZAMBIJA (tip 1, kvota 1,15) – rezultat 3:1

Očekivano mala kvota i očekivana sigurna pobeda jedne od najboljih afričkih reprezentacija, i to na domaćem terenu. Sve je bilo jasno već od drugog minuta susreta kada je Hađam zatresao mrežu gostiju koji su istina izjednačili na startu drugog poluvremena, ali je odmah usledio kontaudarac.

CRNA GORA - KIPAR (tip 1, kvota 1,65) – rezultat 2:1

Najvatrenije pristalice Crne Gore na početku premijernog meča Grupe 2 u C diviziji istakle su transparent “Vakat je”, ispod kojeg je stajao natpis Euro 2028, čime su jasno poručile da vide svoje miljenike na narednom velikom takmičenju. To je dodatno motivisalo Vučinićev tim...

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ĐIRONA - ALBASETE (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 2:0

Dva gola od strane dva nekadašnja asa šampiona Premijer lige, Arsenala. Prvo je Abel Ruis zatresao mrežu gostiju iz Albasetea u šestom minutu, da bi u 43. konačan rezultat ovog susreta 7. runde špnaske Segunde postavio Doni van de Bek.

BELGIJA - ITALIJA (tip 1, kvota 2,20) – rezultat 2:0

Novi selektor Mark van Bomel donekle je ispravio nepravdu prema Godtsu te je novopečenom ofanzivcu PSŽ-a uputio poziv za uvodne mečeve Lige nacija. I ne samo to, već ga odmah na gostovanju Italiji uvrstio u startnu postavu, za šta mu se ovaj maksimalno odužio.

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PRECRTANO

BURKINA FASO - BENIN (tip 1, kvota 1,48) – rezultat 1:1

Nije baš bilo „krasno“ po kladioce, barem što se tiče večerašnjih kvalifikacionih utakmica za Kup afričkih nacija, a dokaz je i ovaj susret. Po gol na obe strane, za domaćine precizan u 20. minutu bio je Traore sa bele tačke, a u 68. Tosin za goste.

EGIPAT - ANGOLA (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 0:0

Faraoni su veliki favoriti protiv većine afričkih reprezentacija, a među njima je i Angola. Međutim, ovo nije bilo veče za Salaha i njegovu bratiju, već za uporne goste koji su se u prvoj utakmici kvalifikacija za KAN branili i odbranili.

POLJSKA - BIH (tip 1, kvota 1,57) – rezultat 0:0

Novi ciklus je za Bosnu krenuo veoma korektno, pošto je osvojila bod na vrelom gostovanju u Varšavi pred više od 50.000 gledalaca. Pokušali su Poljaci da krenu od ove večeri u popravljanje utiska nakon neuspešnih kvalifikacija za prethodno Svetsko prvenstvo, ali su Robert Levandovski i saigrači iz ofanzive zatajili

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