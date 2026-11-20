Loša je veliki broj povređenih igrača: Bamba Dijeng, Timi Maks Elšnik, Mihailo Ristić, Derik Lukasen, Mohamed Čam, Aleksandar Katai, Adem Avdić, dok je Marko Arnautović bolestan.

"Imam dobre i loše vesti. Počeću od loših, a zatim ću preći na dobre. Loša vest je da i nakon reprezentativne pauze i dalje imamo veliki broj povređenih igrača. Od ranije, Bamba još uvek nije na raspolaganju. Elšnik će po svemu sudeći, propustiti još naredne dve ili tri utakmice. Tu su i Ristić i Lukasen, koji se još nisu oporavili od svojih povreda. Zatim, Čam je i dalje van stroja, a zbog problema sa pubisom, ni on se ne oseća najbolje. Imamo i Kataija, koji je trenutno povređen i još ne znamo kada će moći da se vrati na teren. Avdić je takođe i dalje van terena, ali, kao što sam već rekao, napreduje na treninzima. Uskoro će početi da radi određene vežbe sa prvim timom. Poslednji na spisku je Arnautović. Od utorka ove nedelje je bolestan. Ni danas se nije osećao dobro, imao je temperaturu i još uvek je kod kuće, odmara. Zbog toga neće biti spreman za ovu utakmicu. To su loše vesti. To svakako nije ono što želimo, ali neke situacije su posledica velikog broja utakmica. Igramo na svaka tri ili četiri dana. Za neke druge stvari siguran sam da možemo bolje da reagujemo kao stručni štab, odnosno medicinski tim. Pre svega, moramo na vreme da znamo šta se dešava. U ovom trenutku imamo veliki broj povređenih igrača, ali to je realnost. Ipak, želim da razmišljam pozitivno i da se usredsredim na rešenja. A rešenje je da imamo dovoljno igrača za sutrašnju utakmicu. Siguran sam da ćemo odigrati dobru utakmicu", detaljan je bio Španac.

Dobra vest je napredak u saradnji stručnog štaba i igrača.

"Dobra vest je da, otkako sam ovde, osećam da smo u najboljem trenutku kada je reč o odnosu između stručnog štaba i igrača. Oseća se povezanost. Sve se bolje upoznajemo. Kao što volim da kažem, prvo upoznajemo čoveka, a tek onda fudbalera. Tako je mnogo lakše sarađivati. Zaista smo srećni. Trenutno imamo fantastičnu povezanost. Ponekad, kada je reč o pojedinim igračima, jedino što nedostaje jeste to što bi neki od njih želeli da igraju više, da dobiju veću minutažu. Ali ne mogu da igraju svi. Ne mogu da koristim 20 igrača istovremeno. Moram da biram i donosim odluke. Sve ostalo je na fantastičnom nivou, atmosfera, osećaj u ekipi i međusobna povezanost. Trenutno se veoma dobro poznajemo i kao što sam rekao, ovo je najbolji period otkako sam došao", naglasio je Rijera.

Govorio je Zvezdin trener i o motivaciji pred sutrašnji duel sa Radnikom.

"Ne bih želeo da koristim tu reč, ali svakako postoji motivacija. Motivisani smo da pobedimo ekipu protiv koje smo u poslednje dve utakmice igrali nerešeno, takođe smo i ranije odigrali još jednu utakmicu 0:0. Radnik je ekipa koja ne prima mnogo golova, dobro se brani i igra veoma kompaktno. Pokušaće da nam otežaju posao, a to za nas predstavlja dodatnu motivaciju. Spremni smo da unapredimo igru, posebno ritam u poslednjoj trećini terena, u odnosu na prethodne utakmice protiv njih. Mislim da nam je tada nedostajalo intenziteta u završnoj fazi napada, gde je nedostajao bolji protok lopte. U prvoj i drugoj zoni bio sam veoma zadovoljan načinom na koji smo igrali protiv Radnika. Sutrašnja utakmica je prilika da osvojimo tri boda i pokažemo da ekipa napreduje".

Osvrnuo se Rijera i na stil igre protivnika.

"To je ekipa koja igra veoma čvrsto, zatvara prostor, dobro se brane kao tim. Osećaju se komforno čak i kada moraju da se brane veoma nisko. Na nama je da pokušamo da zatvorimo njihove linije dodavanja, nateramo ih da se kreću i pronađemo rešenja za njihovu odbranu. Kao što sam rekao, ove nedelje smo veoma dobro trenirali i pripremili smo se za protivnika koji će pokušati da zatvori veliki deo prostora u sredini terena. Ipak, imamo rešenja za takvu igru".