Na vrhu liste nema promena. Luka Dončić ostaje prvi sa neverovatnih 38,1 poenom, sedam skokova i 7,6 asistencija po utakmici. U trijumfu nad Finiksom ubacio je 43 poena i podelio devet asistencija. Slovenac je na pragu proseka od 40 poena, što dovoljno govori o njegovoj dominaciji. Drugi je Viktor Vembanjama , koji nastavlja da pomera granice. Francuz u dresu San Antonija beleži 28,6 poena, 11,9 skokova i 3,9 blokada po utakmici. Sparsi mu pažljivo doziraju minutažu, pa provodi oko 30 minuta na parketu, ali mu ni to ne smeta da dominira. Kada se njegov učinak preračuna na 36 minuta, stiže do 34,1 poena, 14,2 skoka, četiri asistencije i čak 4,6 blokada. Protiv Jute je upisao 26 poena, deset skokova i pet blokada.

Zanimljivo, odmah ispred njega nalazi se Alperen Šengun , koji zauzima šesto mesto, tri pozicije bolje nego prošle sedmice. Centar Hjustona prosečno postiže 21,6 poena, uz 9,1 skok i 6,8 asistencija, a protiv Jute je eksplodirao sa 43 poena, 12 skokova i pet asistencija. Njegova uloga u Roketsima postala je još značajnija, čak i ispred Kevina Duranta , pa ne čudi što ga sve češće porede upravo sa Jokićem . Njihov međusobni duel, zakazan za petak, mogao bi da bude jedan od najzanimljivijih okršaja sedmice, mada je nastup Turčina pod znakom pitanja zbog povrede levog oka.

Treću poziciju zauzima Janis Adetokunbo, apsolutni dobitnik ovog izdanja MVP liste. Prošle sedmice bio je tek 11, a sada je odmah iza Dončića i Vembanjame. Grk prosečno postiže 28,2 poena, uz 12,6 skokova i 5,5 asistencija, dok je protiv Detroita demonstrirao svu svoju snagu sa 34 poena, 14 skokova i osam asistencija. Majami je u međuvremenu vezao šest pobeda i trenutno ima najduži aktivni niz trijumfa u ligi. Adetokunbo ponovo izgleda kao nezaustavljiva sila, kakvu su navijači godinama gledali u Milvokiju. Četvrto mesto pripada Džejsonu Tejtumu, koji je pao za jednu poziciju. Lider Bostona prosečno beleži 26,4 poena, 6,6 skokova i 6,8 asistencija, a protiv Dalasa je ubacio 32 poena uz po šest skokova i asistencija.

Na sedmom mestu je Tajris Maksi iz Filadelfije, sa 26,5 poena, 3,3 skoka i 5,8 asistencija po utakmici. U pobedi nad Indijanom postigao je 27 poena, a posebno se ističe njegov učinak u završnicama, u kojima je peti najbolji strelac lige po broju poena. Šej Gildžes Aleksander pao je sa četvrtog na osmo mesto. Bek Oklahome prosečno postiže 31,1 poen, uz 4,1 skok i 4,3 asistencije. Tanderi prolaze kroz težak period, sa četiri poraza u poslednjih pet utakmica, ali je njihov lider nastavio da isporučuje sjajne individualne partije. U prethodna tri meča prosečno je postizao 37 poena. Deveti je Kejd Kaningem iz Detroita, koji je napredovao za jedno mesto. Njegov prosek iznosi 25,8 poena, 5,2 skoka i 7,8 asistencija, a u poslednje četiri utakmice izgubio je svega pet lopti, što dodatno govori o kontroli igre koju ima u rukama. Desetu poziciju zauzima Karl Entoni Tauns. Centar Njujorka beleži 21,3 poena, 13,9 skokova i 3,9 asistencija, a trenutno je najbolji skakač NBA lige. Protiv Toronta je upisao 28 poena i 17 skokova.

Od 11. do 15. mesta slede Kuper Fleg iz Dalasa, Stef Kari iz Golden Stejta, Deni Avdija iz Portlanda, Džamal Mari iz Denvera i Džejlen Branson iz Njujorka.