Kasano: Ronaldinjov povratak odvratan! Farsa na koju ne bih pristao ni za 20.000.000
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 15:54
Fantantonio ne razume potez bivšeg saigrača kojeg smatra jednim od pet najvećih fudbalera svih vremena
Vratio se posle više od 11 godina. Vratio se jedan od najtalentovanijih, najzabavnijih, ali i najmoćnijih koji su se ikada igrali lopte. A Ronaldinjo se igrao. Pokušao je da se igra i te nedeljne večeri u Raveni, u derbiju Romanje protiv Forlija. Serija C. Nije tamo došao zbog fudbala već zbog marketinga i verovatno novca, a opet čitav svet je zanimalo postoji li magija i u 46. godini života.
Svako ko je ikada gledao Ronaldinja, oslušnuo je šta se dogodilo te večeri na obali Jadrana, bacio oko na društvene mreže, da vidi potez koji bi ga teleportovano na početak 21. veka, u Pariz, Barselonu, pa i u Milano. Gledao se trećeligaški, italijanski fudbal i u Njujorku, na jednom od ekrana Tajms skvera, ali nije baš čitav fudbalski svet uživao u povratku legendarnog Brazilca.
Izabrane vesti
Jer za neke je bilo nostalgično, za neke tužno i nepotrebno. Ovoj drugoj kategoriji pripada Antonio Kasano, istina, surovi kritičak vaskolikih fudbalskih pojava. Za Fantantiona beše Ronaldinjov povratak "Besmislena šarada."
"Prvo bih rekao da imam ogromno poštovanje prema Ronaldinju... I kao osobi i kao fudbaleru. Za mene je on jedan od pet najvećih u istoriji uz Mesija, Maradonu, Ronalda i verovatno Pelea", počeo je Kasano u podkastu "Viva El Futbol", koji vodi uz Danijelea Adanija i Nikolu Ventolu.
Ton Italijana se vrlo brzo promenio, a pre nego što pročitate šta je rekao, treba da znate da je Ronaldinjo deoničar Ravene i prijatelj predsednika kluba Ignacija Ćiprijanija.
„Ono što je nedavno uradio bilo je odvratno. Sa 46 godina, i u takvim okolnostima, šta je, pobogu, trebalo da uradi? Nisam to razumeo. Učinio je to zbog svog odnosa sa Ćiprijanijem, svojim prijateljem, kao i zato što su mu dali veliku svotu novca. Ne znam. Za mene je to bila smešna farsa. Ne vidim nikakvo drugo objašnjenje za to”, rekao je Kasano o bivšem saigraču iz Milana, pa dodao: „Ja ne bih pristao, čak ni da su mi ponudili 10 miliona, pa ni 20 miliona. Bio sam iznenađen jer je on uvek bio skroman, a uz to je jedan od najvećih igrača u istoriji. Ako me pitate šta mislim o tom konkretnom događaju – smatram da je to sramota i farsa.”