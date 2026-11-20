Vratio se posle više od 11 godina. Vratio se jedan od najtalentovanijih, najzabavnijih, ali i najmoćnijih koji su se ikada igrali lopte. A Ronaldinjo se igrao. Pokušao je da se igra i te nedeljne večeri u Raveni, u derbiju Romanje protiv Forlija. Serija C. Nije tamo došao zbog fudbala već zbog marketinga i verovatno novca, a opet čitav svet je zanimalo postoji li magija i u 46. godini života.

Svako ko je ikada gledao Ronaldinja, oslušnuo je šta se dogodilo te večeri na obali Jadrana, bacio oko na društvene mreže, da vidi potez koji bi ga teleportovano na početak 21. veka, u Pariz, Barselonu, pa i u Milano. Gledao se trećeligaški, italijanski fudbal i u Njujorku, na jednom od ekrana Tajms skvera, ali nije baš čitav fudbalski svet uživao u povratku legendarnog Brazilca.