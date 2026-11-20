U društvu krila Matije Malekinušića, Lalatović je na obraćanju medijima pohvalio Romantičare i njihovu organizaciju, podsetio na igračke dane na Karaburmi, koju uvek apostrofira kao rodno mesto. Istakao je da ovog puta emocije ne smeju da postoje, da je cilj ostati neporažen, ali bez direktne igre na nerešen rezultat.

"Dosta sam razmišljao o ovoj utakmici, mojoj petoj ligaškoj od povratka. Na 50 odsto sam u prvenstvu, uz prolaz u osminu finala Mozzart Bet Kupa Srbije. Dakle, tri pobede i dva poraza, sasvim korektan učinak. OFK Beograd je najteži protivnik do sada. Jako ih cenim, poštujem i respektujem, pa mi je neverovatno gde se sa takvim timom nalaze na tabeli. Protiv Crvene zvezde i Vojvodine odigrali su u najmanju ruku - barabar. Čak su i u Surdulicu mogli da dobiju. To nas poziva na oprez. Biće zahtevna i teška utakmica. Neke od njihovih igrača voleo bih da imam uvek u svom timu. Raduje me atmosfera na treningu, svi smo kao jedna porodica. Kad se porodica drži, uspeh mora da dođe, a kada se raspadne - raspada se sve. Trenutno imamo jako čvrstu porodicu", ocenio je Lalatović.

Siguran je da put do pobede nije lak, ali da - postoji.

"Ako igrači ispoštuju zahteve, mislim da možemo do povoljnog rezultata, ali moramo da imamo dan i malo sportske sreće. U Kragujevcu smo izgubili, a igrali smo besprekorno do 60. minuta. Imali smo pad našeg igrača kod predaje pasa u dubinu. Jednostavno, koncentracija mora da postoji. Za pobedu nad OFK Beogradom moraš u glavi svake sekunde da znaš šta se dešava na terenu. Odigraćemo dobru, pravu prvenstvenu utakmicu".

Pažljivo je pogledao avgustovski duel istih rivala u Novom Pazaru, koji su Beograđani rešili sa 4:1. Tada su kormilarili Strahinja Pandurović i Jovan Damjanović, koje su u međuvremenu zamenili Lalatović i Radoslav Batak.

"Ovde se odigrali jako dobro i zasluženo pobedili. Kad otvorite golom na vreme, kad sve što šutnete uđe u gol, a vi ne iskoristite svoje šanse, onda ti i lopta okrene leđa. Ne sme njihova pozicija da nas opusti, da mislimo da smo puno bolji od OFK Beograda. Mi smo 50:50. Igramo na Karaburmi, moramo da više želimo pobedu od njih. Radili smo fenomenalno tokom nedelje, verujem da ćemo zaslužiti tri boda. Kolega Batak je izvanredan trener, disciplinovan. Kod njega se zna ko šta radi. Ima fenomenalnu polukontru i kontru, igraču mu dobro stoje i zatvaraju prilaze golu. Ni Crvena zvezda, ni Vojvodina ni Radnik mu nisu napravili mnogo šansi. Igraju na rezultat. Ja se, ipak, nadam da ćemo mi pobediti", optimista je Lalatović.

Kadrovska situacija na Gradskom stadionu nije sjajna. Kapiten Adem Ljajić pauzira zbog crvenog kartona, a Tomislav Dadić i Fjeri Kocebu zbog povreda. Kahim Dikson je imao obaveza prema reprezentaciji Jamajke, pa je pitanje koliko će biti spreman za novi napor u kratkom vremenskom intervalu. Tu je i problem efikasnosti, s obzirom da su strelci zatajili na "Čika Dači" i u prijateljskom remiju bez golova protiv Otranta u Pazaru.

"Videću šta i kako sa Diksonom. Što se efikasnosti tiče, ne mogu ja da dam gol. Meni je bitno da stvaramo šanse. Da ih ne stvaramo, bio bih dosta zamišljen. Moramo da popravimo realizaciju. Čim stvaramo šanse, to znači da igramo dobro. U nekim mečevima smo bili efikasni, u nekima nismo. U Kragujevcu, gde smo izgubili, zaslužili smo da vodimo sa dva ili tri razlike".