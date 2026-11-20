PAOK našao zamenu za Osmana u Dubaiju, Abas se vraća kući
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 17:06
Klub iz Soluna našao adekvatno rešenje
Gotovo dve sedmice prošle su od operacije Džedija Osmana, kada mu je odrađena rekonstrukcija meniskusa desnog kolena. Za to vreme solunski PAOK pažljivo je birao zamenu za turskog asa, a izbor je pao na Džastina Andersona.
Kako javlja grčki Sport24, PAOK i Dubai su blizu dogovora za transfer nekadašnjeg košarkaša Barselone. Iskusni krilni košarkaš imao je važnu ulogu u Dubaijevoj rotaciji prošle sezone, ali ove sezone nije odigrao ni sekund kod Ćavija Paskvala.
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Iz tog razloga rastanak jedino logično rešenje, a kako se navodi Dubai će isplatiti određenu kompenzaciju Andersonu kako bi potpisao kasnije za PAOK i to na godinu i po dana. Nekadašnji NBA košarkaš je prošle sezone odigrao 33 utakmice u Evroligi, sa prosekom od 6,1 poena uz 41 odsto za tri poena, te tri skoka i 1,3 asistencije.
Pre nego što je otišao u Dubai, Anderson je tokom šest godina prošao kroz šest različitih NBA timova, u kojima je na 242 utakmice imao 5,3 poena po utakmici. Zatim je došao u Evropu gde je nastupao za Rio Breogan, Valensiju i Barselonu.
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Još jedan zanimljiv transfer u Evroligi kompletirao je Virtus iz Bolonje. Posle dve godine, u klub se vraća Avudu Abas. Italijanski reprezentativac potpisao je do kraja sezone. Prošle godine je odigrao 31 evroligaški meč, uz učinak od 3,2 poena i 1,5 skokova.