Nedelja, 19.30: (1,90) Partizan Mozzart Bet (15,0) Dubai (2,10)

Iz tog razloga rastanak jedino logično rešenje, a kako se navodi Dubai će isplatiti određenu kompenzaciju Andersonu kako bi potpisao kasnije za PAOK i to na godinu i po dana. Nekadašnji NBA košarkaš je prošle sezone odigrao 33 utakmice u Evroligi, sa prosekom od 6,1 poena uz 41 odsto za tri poena, te tri skoka i 1,3 asistencije.

Pre nego što je otišao u Dubai, Anderson je tokom šest godina prošao kroz šest različitih NBA timova, u kojima je na 242 utakmice imao 5,3 poena po utakmici. Zatim je došao u Evropu gde je nastupao za Rio Breogan, Valensiju i Barselonu.

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Još jedan zanimljiv transfer u Evroligi kompletirao je Virtus iz Bolonje. Posle dve godine, u klub se vraća Avudu Abas. Italijanski reprezentativac potpisao je do kraja sezone. Prošle godine je odigrao 31 evroligaški meč, uz učinak od 3,2 poena i 1,5 skokova.