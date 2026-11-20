Novi problemi za Partizan Mozzart Bet. Prema poslednjim informacijama Lamar Stivens neće biti u stanju da pomogne ekipi protiv Bešiktaša. Informaciju je prvu preneo specijalizovani portal Basketball Sphere. Ovako nešto je u četvrtak nagovestio i trener Đoan Penjaroja koji doduše nije hteo o imenima, ali je i tada bilo jasno da postoji novi igrač sa problemima.

Krilni košarkaš ima problema sa povredom mišića lista, zbog čega neće biti u mogućnosti da pomogne svojim saigračima na ovom meču.