Stivens se povredio, sve spremno za povratak Hejsa, na čekanju Vilis
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | pet. 20.11.26. | 16:50
Ima loših, ali i dobrih vesti za Đoana Penjaroju pred Bešiktaš
Novi problemi za Partizan Mozzart Bet. Prema poslednjim informacijama Lamar Stivens neće biti u stanju da pomogne ekipi protiv Bešiktaša. Informaciju je prvu preneo specijalizovani portal Basketball Sphere. Ovako nešto je u četvrtak nagovestio i trener Đoan Penjaroja koji doduše nije hteo o imenima, ali je i tada bilo jasno da postoji novi igrač sa problemima.
Krilni košarkaš ima problema sa povredom mišića lista, zbog čega neće biti u mogućnosti da pomogne svojim saigračima na ovom meču.
Izabrane vesti
Sa druge strane, stižu i dobre vesti. U prethodnim duelima nisu nastupili Kevarijus Hejs, Itan Tompson i Derek Vilis, ali je, prema našim saznanjima, Hejs uspešno odradio treninge i spreman je da pomogne ekipi protiv turskog predstavnika.
Što se tiče Dereka Vilisa, on je takođe praktično oporavljen, međutim realnije je očekivati da on bude u sastavu protiv Dubaija.
Itan Tompson se oporavlja od neugodnog pada. Na sreću nije doživeo prelom kuka, ali je morao da prođe period mirovanja kako bi ponovo mogao normalno da trenira.