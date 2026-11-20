CSKA “kidnapovao” Ludogorecu doktora
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 16:57
Borba za prestiž u Bugarskoj na svim nivoima
Proletos je Ludogorec izgubio titulu posle 14 godina, srušio ga je Levski sa bugarskog trona, a i u novoj sezoni se nastavilo mučenje tima iz Razgrada. Eliminisan je rano u kvalifikacijama za Ligu konferencije, posle 14. kola je tek treći u prvenstvu, a sudeći po najnovijim vestima rivali se trude da ga što više destabilizuju.
Jer, nova zanimljivost je da je tokom reprezentativne pauze CSKA iz Sofije angažovao dugogodišnjeg doktora Ludogoreca Ivajla Jakimova. Reč je o jednom od najvećih bugarskih stručnjaka za sportsku medicinu, koji ima više od 30 godina radnog staža, od čega je veliki deo karijere proveo na platnom spisku Ludogoreca.
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Jakimov je inače radio za CSKA u periodu od 2004. do 2006. godine, bio je deo kluba koji je 2005. postao šampion, a kasnije je bio u KK Černo Moru, Spartaku iz Varne, Liteksu i škotskom Hartsu.
17.00: (2,55) Septemvri Sofija (3,00) Lokomotiva Plovdiv (2,80)
Sama po sebi, nije preterano bitna vest. Međutim, ako gledamo širu sliku pokazuje da je imperija Ludogoreca ozbiljno napukla i da se na vrh bugarskog fudbala postepeno vraćaju dva najtrofejnija kluba te zemlje, CSKA i Levski.
Uostalom, Armejci su trenutno lideri sa 34 boda, Levski ima 32, a Ludogorec 30... S tim da odložen jedan susret Levskog i Ludogoreca.
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BUGARSKA 1 – 15. KOLO
Petak
17.00: (2,55) Septemvri Sofija (3,00) Lokomotiva Plovdiv (2,80)
Subota
13.45: (3,45) Slavija Sofija (3,25) Arda (2,05)
16.15: (3,00) Spartak Varna (3,25) Černo More (2,25)
Nedelja
12.00: (4,20) Botev Vraca (3,60) CSKA 1948 (1,75)
14.30: (1,17) Levski (5,10) Lokomotiva Sofija (10,5)
17.00: (4,70) Botev Plovdiv (3,90) CSKA Sofija (1,62)
Ponedeljak
17.00: (1,10) Ludogorec (8,50) Dunav (16,0)
***Kvote su podložne promenama