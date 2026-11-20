Proletos je Ludogorec izgubio titulu posle 14 godina, srušio ga je Levski sa bugarskog trona, a i u novoj sezoni se nastavilo mučenje tima iz Razgrada. Eliminisan je rano u kvalifikacijama za Ligu konferencije, posle 14. kola je tek treći u prvenstvu, a sudeći po najnovijim vestima rivali se trude da ga što više destabilizuju.

Jer, nova zanimljivost je da je tokom reprezentativne pauze CSKA iz Sofije angažovao dugogodišnjeg doktora Ludogoreca Ivajla Jakimova. Reč je o jednom od najvećih bugarskih stručnjaka za sportsku medicinu, koji ima više od 30 godina radnog staža, od čega je veliki deo karijere proveo na platnom spisku Ludogoreca.