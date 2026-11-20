Kovačeva najveća briga pred derbi dve Borusije - da mu igrači ne zaginu uz GTA 6
Vreme čitanja: 3min | pet. 20.11.26. | 17:20
Hrvatski trener otkrio da su od ranije navučeni na popularnu igricu, čije je najnovije izdanje, prvo posle 13 godina, izazvalo nezapamćeno interesovanje u čitavom svetu
Gotovo nezapamćena jagma zavladala je poslednjih dana za najnovijim izdanjem kultne video-igre GTA (Grand Theft Auto), i od nje nisu pošteđeni ni fudbaleri. I oni su ipak samo ljudi, a mnogi od njih bili su još deca kada je pre 13 godina lansirana prethodna verzija, GTA 5. Tada su provodili sate i sate igrajući je, mnogima je postala i omiljena, pa nema sumnje da su neki sada brže-bolje pohitali da isprobaju i ovu najsvežiju, GTA 6.
Upravo to i "brine" Nika Kovača, trenera Borusije Dortmund, pred njihov sutrašnji bundesligaški okršaj sa Borusijom iz Menhengladbaha (Subota, 15.30). Govoreći na konferenciji za medije, hrvatski trener se našalio da se nada kako je nijedan njegov igrač nije igrao do duboko u noć.
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Trener Dortmunda priznao je da je nekoliko članova njegovog tima verovatno već ozbiljno zaokupljeno novom igrom.
"Mislim da sam pre nekog vremena čuo ili pročitao da će ta igra izaći. Nadam se da moji momci nisu igrali do duboko u noć. Kako se to danas uopšte radi? Preko aplikacije ili vam je potreban uređaj, odnosno konzola?", pitao je Kovač jednog novinara, koji mu je objasnio da igra može da se preuzme na konzolu, dodajući da je napadač Dortmunda Fabio Silva govorio o njenom preuzimanju neposredno nakon izlaska.
15.30: (4,90) Menhengladbah (4,20) Dortmund (1,58) – MOZZART RELAX
"Dobro, onda ću poći od pretpostavke da je igraju. Nadam se da ne preteruju toliko da više ne znaju da li je dan ili noć. To bi moglo da bude problematično. Ali danas je divan dan ne samo zbog izlaska ove igre, već i zato što imamo dva rođendana u klubu - Kostasa (Konstantinosa Karecasa) i Džoja (Vermana). To je mnogo važnije od ove igre", zaključio je Kovač.
Ono što bi mnogo više moglo da zabrine Kovača pred duel sa poslednjeplasiranim timom Bundeslige jeste povratak posle reprezentativne pauze. Prošli put, nakon oktobarskog brejka, Dortmund nije slavio na sledeće tri prvenstvene utakmice.
"Ne smemo sebi da dozvolimo da nam bude potrebno vreme da uhvatimo zalet. Do kraja godine ostalo je još osam utakmica. Želimo da u njima učvrstimo svoju poziciju u vrhu Bundeslige. Ostali timovi nam dišu za vratom. Moramo odmah da budemo spremni", poručio je 55-godišnji stručnjak.
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BUNDESLIGA – 10. KOLO
Petak
20.30: (1,10) Bajern (8,50) Keln (20,0) – MOZZART RELAX
Subota
15.30: (4,90) Borusija Menhengladbah (4,20) Borusija Dortmund (1,58) – MOZZART RELAX
15.30: (1,30) Bajer Leverkuzen (5,50) Paderborn (8,00) – MOZZART RELAX
15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,70) Hofenhajm (2,65) – MOZZART RELAX
15.30: (3,45) Elverzberg (3,70) Frajburg (1,95) – MOZZART RELAX
15.30: (5,70) Union Berlin (4,60) RB Lajpcig (1,47) – MOZZART RELAX
18.30: (3,80) Šalke (3,80) Štutgart (1,82) – MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,60) Augzburg (3,70) Majnc (2,40) – MOZZART RELAX
17.30: (1,70) Verder (4,00) Hamburger (4,40) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama