Trener Dortmunda priznao je da je nekoliko članova njegovog tima verovatno već ozbiljno zaokupljeno novom igrom.

"Mislim da sam pre nekog vremena čuo ili pročitao da će ta igra izaći. Nadam se da moji momci nisu igrali do duboko u noć. Kako se to danas uopšte radi? Preko aplikacije ili vam je potreban uređaj, odnosno konzola?", pitao je Kovač jednog novinara, koji mu je objasnio da igra može da se preuzme na konzolu, dodajući da je napadač Dortmunda Fabio Silva govorio o njenom preuzimanju neposredno nakon izlaska.

15.30: (4,90) Menhengladbah (4,20) Dortmund (1,58) – MOZZART RELAX

"Dobro, onda ću poći od pretpostavke da je igraju. Nadam se da ne preteruju toliko da više ne znaju da li je dan ili noć. To bi moglo da bude problematično. Ali danas je divan dan ne samo zbog izlaska ove igre, već i zato što imamo dva rođendana u klubu - Kostasa (Konstantinosa Karecasa) i Džoja (Vermana). To je mnogo važnije od ove igre", zaključio je Kovač.

Ono što bi mnogo više moglo da zabrine Kovača pred duel sa poslednjeplasiranim timom Bundeslige jeste povratak posle reprezentativne pauze. Prošli put, nakon oktobarskog brejka, Dortmund nije slavio na sledeće tri prvenstvene utakmice.

"Ne smemo sebi da dozvolimo da nam bude potrebno vreme da uhvatimo zalet. Do kraja godine ostalo je još osam utakmica. Želimo da u njima učvrstimo svoju poziciju u vrhu Bundeslige. Ostali timovi nam dišu za vratom. Moramo odmah da budemo spremni", poručio je 55-godišnji stručnjak.

🍂🍂🍂🍂🍂

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

🍂🍂🍂🍂🍂

BUNDESLIGA – 10. KOLO

Petak

20.30: (1,10) Bajern (8,50) Keln (20,0) – MOZZART RELAX

Subota

15.30: (4,90) Borusija Menhengladbah (4,20) Borusija Dortmund (1,58) – MOZZART RELAX

15.30: (1,30) Bajer Leverkuzen (5,50) Paderborn (8,00) – MOZZART RELAX

15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,70) Hofenhajm (2,65) – MOZZART RELAX

15.30: (3,45) Elverzberg (3,70) Frajburg (1,95) – MOZZART RELAX

15.30: (5,70) Union Berlin (4,60) RB Lajpcig (1,47) – MOZZART RELAX

18.30: (3,80) Šalke (3,80) Štutgart (1,82) – MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (2,60) Augzburg (3,70) Majnc (2,40) – MOZZART RELAX

17.30: (1,70) Verder (4,00) Hamburger (4,40) – MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama