Jabusele protiv vetrenjača: Možemo da pobedimo par ekipa u NBA! Svaka utakmica bi bila 50-50
Vreme čitanja: 4min | pet. 20.11.26. | 16:34
Francuz opet o tome šta bi evropske ekipe uradile u najjačoj košarkaškoj ligi sveta
Uspeo je Panatinaikos na pogon Kendrika Nana da protutnji kroz Kaunas odličnom igrom u poslednjoj četvrtini i izvuče veoma važnu pobedu u Litvaniji. Savladali su Žalgiris rezultatom 87:72, što im je taman oporavak od uzastopnih poraza protiv Barselone i Virtusa iz Bolonje, pa su popravili učinak na 9-4 u Evroligi. Ujedno su prekinuli Žalgirisov niz od šest uzastopnih pobeda.
Geršon Jabusele bio je jedan od glavnih igrača na tom meču. Francuski košarkaš upravo je proveo gotovo 25 minuta u borbi sa jednim od najfizički dominantnijih centarskih tandema Evrolige, koji čine Jonas Valančijunas i Azulas Tubelis, i to u drugoj utakmici naporne nedelje sa duplim programom.
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Valančijunas, koji je u ovaj susret ušao kao jedan od najproduktivnijih igrača Evrolige, završio je utakmicu sa devet poena, uz šut iz igre 3/10, šest skokova i sezonski minimum od osam indeksnih poena. Tubelis je bio produktivniji, zabeleživši 17 poena, šest skokova i indeks korisnosti 21. Jabusele je, sa druge strane, upisao osam poena i šest skokova. Najveći deo posla u napadu obavili su Kendrik Nan sa 21 poenom i Najdžel Hejs Dejvis sa 20.
Kako kaže za "Basketnews", ta uloga Jabuseleu najviše i odgovara.
"Samo pokušavam da se što bolje uklopim u tim, i u napadu i u odbrani. Trudim se da pomognem momcima koliko god mogu i da što bolje čitam dešavanja na terenu. Imamo mnogo igrača koji mogu da postižu poene, tako da ne razmišljam previše o svom učinku u napadu. Mnogo je važnije da čitam igru, donosim prave odluke na terenu i jednostavno pokušam da pomognem ekipi da pobedi", kaže francuski reprezentativac.
Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos nedavno je izneo veoma ambicioznu izjavu, kada je otkrio da mu je san da izgradi klub koji će biti veći čak i od Real Madrida. Kada je reč o trofejima Evrolige, španski gigant osvojio je rekordnih 11 titula, dok Panatinaikos ima sedam. Ako postoji igrač u trenutnom sastavu Panatinaikosa koji je dovoljno kompetentan da uporedi ove dve organizacije, onda je to Jabusele. Proveo je tri sezone u Real Madridu, od 2021. do 2024. godine. Osvojio je Evroligu 2023. godine, dve titule prvaka Španije i nekoliko domaćih trofeja, pre nego što se vratio u NBA ligu.
"Mislim da ništa od toga ne može da se poredi. Svaki tim, svaki klub u Evroligi potpuno je drugačiji. Mentalitet je drugačiji, kultura je drugačija. Mislim da Panatinaikos na svoj način može da postane veliki i sjajan klub. Mi tek sada gradimo nešto. Idemo napred. Mislim da je okruženje koje trenutno imamo definitivno bolje nego u većini evropskih timova. Zato verujem da smo na pravom putu. Na pravom smo putu. U klubu rade odličan posao kada je u pitanju briga o igračima. Imamo mnogo fizioterapeuta koji se brinu o nama i sličnih stvari. Mislim da smo na putu da postanemo jedan od najboljih klubova u Evropi".
A sada, ono glavno. Rekao je za "Ekip" nedavno da Panatinaikos poseduje dovoljno kvaliteta da pobedi nekoliko NBA ekipa. On već ima iskustvo iz prve ruke koje ide u prilog takvom uverenju. Još u oktobru 2023. godine, Jabusele je postigao 18 poena i uhvatio devet skokova u pobedi Real Madrida nad Dalas Maveriksima Luke Dončića rezultatom 127:123, u prijateljskoj utakmici.
"Imamo sastav sa sjajnim igračima. Većina momaka ovde igrala je u NBA ligi ili su vrhunski igrači u Evropi. Postavili su mi, naravno, pitanje koje mi uvek postavljaju – da li možemo da se takmičimo protiv NBA timova. Rekao sam da definitivno možemo da pobedimo neke od njih. Ne kažem da ćemo otići tamo, završiti na prvom mestu, biti prvi u plej-ofu i sve ostalo, ali zaista mislim da možemo da pobedimo nekoliko ekipa jer imamo kvalitet za tako nešto. I nisam imao nijedan konkretan tim na umu. Samo mislim da, kada pogledate naš sastav, definitivno možemo da pobedimo nekoliko ekipa".
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Jabusele svakako nije jedini igrač Panatinaikosa sa NBA iskustvom. Zajedno sa Kendrikom Nanom, Huančom Ernangomesom, Džerijanom Grantom, Isakom Bongom i Najdželom Hejs Dejvisom, šest košarkaša atinskog velikana, imaju ukupno 1.201 nastup u regularnom delu NBA lige. Ipak, Jabusele je izbegao da imenuje konkretnog NBA protivnika kojeg bi Panatinaikos mogao da pobedi, ali je imao jasan odgovor na pitanje šta bi grčkom timu moglo da donese prednost.
"Košarka u Evropi razlikuje se od one u NBA ligi. Mislim da, ako kontrolišemo utakmicu, znate, košarkaška utakmica je 50-50. Imate ekipe sa dna tabele koje mogu da pobede najbolje timove, kao što i evroligaške ekipe mogu da pobede NBA timove. To je košarka. Na kraju krajeva, sve je moguće".
Kako bi potkrepio svoj argument, Jabusele se osvrnuo i na reprezentativnu košarku, u kojoj je i sam imao priliku da nastupa na najvećoj sceni, uključujući i osvajanje dve srebrne olimpijske medalje sa Francuskom.
"Kada gledate Svetsko prvenstvo, kada gledate Evrobasket i sva ta takmičenja, ponekad ne pobedi ekipa za koju mislite da će pobediti, zar ne? Zato je svaki tim u ovom trenutku opasan, a svi mi igramo košarku toliko godina. Mislim da iskustvo definitivno može da bude na našoj strani", zaključio je.