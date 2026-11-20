Valančijunas, koji je u ovaj susret ušao kao jedan od najproduktivnijih igrača Evrolige, završio je utakmicu sa devet poena, uz šut iz igre 3/10, šest skokova i sezonski minimum od osam indeksnih poena. Tubelis je bio produktivniji, zabeleživši 17 poena, šest skokova i indeks korisnosti 21. Jabusele je, sa druge strane, upisao osam poena i šest skokova. Najveći deo posla u napadu obavili su Kendrik Nan sa 21 poenom i Najdžel Hejs Dejvis sa 20.

Kako kaže za "Basketnews", ta uloga Jabuseleu najviše i odgovara.

"Samo pokušavam da se što bolje uklopim u tim, i u napadu i u odbrani. Trudim se da pomognem momcima koliko god mogu i da što bolje čitam dešavanja na terenu. Imamo mnogo igrača koji mogu da postižu poene, tako da ne razmišljam previše o svom učinku u napadu. Mnogo je važnije da čitam igru, donosim prave odluke na terenu i jednostavno pokušam da pomognem ekipi da pobedi", kaže francuski reprezentativac.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos nedavno je izneo veoma ambicioznu izjavu, kada je otkrio da mu je san da izgradi klub koji će biti veći čak i od Real Madrida. Kada je reč o trofejima Evrolige, španski gigant osvojio je rekordnih 11 titula, dok Panatinaikos ima sedam. Ako postoji igrač u trenutnom sastavu Panatinaikosa koji je dovoljno kompetentan da uporedi ove dve organizacije, onda je to Jabusele. Proveo je tri sezone u Real Madridu, od 2021. do 2024. godine. Osvojio je Evroligu 2023. godine, dve titule prvaka Španije i nekoliko domaćih trofeja, pre nego što se vratio u NBA ligu.

"Mislim da ništa od toga ne može da se poredi. Svaki tim, svaki klub u Evroligi potpuno je drugačiji. Mentalitet je drugačiji, kultura je drugačija. Mislim da Panatinaikos na svoj način može da postane veliki i sjajan klub. Mi tek sada gradimo nešto. Idemo napred. Mislim da je okruženje koje trenutno imamo definitivno bolje nego u većini evropskih timova. Zato verujem da smo na pravom putu. Na pravom smo putu. U klubu rade odličan posao kada je u pitanju briga o igračima. Imamo mnogo fizioterapeuta koji se brinu o nama i sličnih stvari. Mislim da smo na putu da postanemo jedan od najboljih klubova u Evropi".