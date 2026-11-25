KRAJ: Dubai - Partizan Mozzart Bet 71:84
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sre. 25.11.26. | 16:23
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14. KOLO EVROLIGE
DUBAI - PARTIZAN MOZZART BET 71:84 (18:17, 22:20, 22:21, 9:25)
Dvorana: Koka-kola arena
Sudije: Karlos Peruđa, Janis Fufis, Đentiani Ćići
Dubai: Okobo 4, Dangubić 2, Bejkon 13, Blosomgejm 13, Uertas 2, Kondić, Musa 11, Kabengele 11, Dijakite, Šengelija 2, Rajt 2, Petrušev 11
Partizan Mozzart Bet: Olman 9, Džons 21, 6as, Nakić, Frenks 10, Marinković 2, Tanasković 12, Rivs 3, Hejs 8, 9sk, Lakić 2, Džekiri 7, Silva, Pajola 10
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