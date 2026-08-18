Aleksandar Sedlar posle deset godina u srpskom fudbalu
Vreme čitanja: 4min | uto. 18.08.26. | 12:07
Iskusni štoper je novi član IMT-a
IMT na španski pogon. Em je imao nekoliko fudbalera iz zemlje aktuelnog evropskog i svetskog prvaka, em je doveo još dvojicu koja su igrala na Pirinejima, a njima je pridodao i jednog Srbina sa iskustvom igranja u La ligi.
Posle bekova Ismaela Kasasa i Ivana Martosa, angažovanih prošle sezone, te Hulijana Delmasa koji je potpisao tokom leta (Saragosa, Malaga, Kartahena...), a njima valja dodati i Malijca Ibrahima Kebea koji je igrao za Đironu, u Novi Beograd je stigao i – Aleksandar Sedlar.
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Nekadašnji povremeni reprezentativac Srbije zadužio je dres Traktorista i trebalo bi da bude od dragocene pomoći ekipi Zorana Popovića. Posebno posle više od 100 mečeva, što u Prvoj, što u Drugoj ligi Španije, u dresovima Majorke i Deportiva, Sedlar stiže kao veliko pojačanje za kadar u kome ima mladih igrača i kome je neophodna pomoć iskusnijih, o čemu je govorio upravo šef stručnog štaba za Mozzart Sport.
Sedlar se posle tačno deset godina provedenih u inostranstvu vratio u Mozzart Bet Superligu Srbije. Leta 2016. iz Metalca se otisnuo u Pjast, sa kojim je tri godine kasnije postao prvak Poljske. Posle perioda u tamošnjoj Ekstraklasi prešao je u Španiju, gde je igrao za Majorku i Deportivo Alaves. Tokom perioda u Vitoriji pretrpeo je tešku povredu kolena koja je značajno uticala na njegovu minutažu, pa se posle rastanka sa Baskijcima obreo u Iranu, gde je minulih nekoliko meseci proveo u Traktoru.
I sada, evo ga ponovo u srpskom fudbalu. Ima 34 godine i trebalo bi da bude oslonac u odbrani baš Traktorista.