Aleksandar Sedlar posle deset godina u srpskom fudbalu

IMT na španski pogon. Em je imao nekoliko fudbalera iz zemlje aktuelnog evropskog i svetskog prvaka, em je doveo još dvojicu koja su igrala na Pirinejima, a njima je pridodao i jednog Srbina sa iskustvom igranja u La ligi.

Posle bekova Ismaela Kasasa i Ivana Martosa, angažovanih prošle sezone, te Hulijana Delmasa koji je potpisao tokom leta (Saragosa, Malaga, Kartahena...), a njima valja dodati i Malijca Ibrahima Kebea koji je igrao za Đironu, u Novi Beograd je stigao i – Aleksandar Sedlar.