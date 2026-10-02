Vašington spušta loptu: Samo igram srcem, ništa protiv Grobara

Izvukao se Partizan Mozzart Bet u Minhenu i pobedio Bajern 86:84. Sigurno je pobeda slađa jer je šut za pobedu domaćina promašio Dvejn Vašington, doskorašnji igrač crno-belih. On je tokom cele utakmice bio veoma energičan, slavio je svaki poen, plesao i tako dalje, znate već šta sve Vašington radi na terenu, a da nema direktne veze sa košarkom.

Ipak, iako su mnogi njegovo ponašanje protumačili kao nepoštovanje, Vašington je posle meča u izjavi za medije to negirao.

"Ne, naravno. Ako ste mislili da neću slaviti, onda mora da me niste gledali kako igram. Ovako igram otkad sam došao u Evroligu, čak i pre u NBA ligi. Igram srcem, sa mnogo ljubavi. Ništa nije bilo protiv Grobara, znam da me vole i podržavaju. Definitivno nije bilo nikakvog nepoštovanja".