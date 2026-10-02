Vašington spušta loptu: Samo igram srcem, ništa protiv Grobara
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 23:33
"Žao mi je što su navijači osetili da ih ne poštujem. Nije tako", kaže bivši igrač Parnog valjka
Izvukao se Partizan Mozzart Bet u Minhenu i pobedio Bajern 86:84. Sigurno je pobeda slađa jer je šut za pobedu domaćina promašio Dvejn Vašington, doskorašnji igrač crno-belih. On je tokom cele utakmice bio veoma energičan, slavio je svaki poen, plesao i tako dalje, znate već šta sve Vašington radi na terenu, a da nema direktne veze sa košarkom.
Ipak, iako su mnogi njegovo ponašanje protumačili kao nepoštovanje, Vašington je posle meča u izjavi za medije to negirao.
"Ne, naravno. Ako ste mislili da neću slaviti, onda mora da me niste gledali kako igram. Ovako igram otkad sam došao u Evroligu, čak i pre u NBA ligi. Igram srcem, sa mnogo ljubavi. Ništa nije bilo protiv Grobara, znam da me vole i podržavaju. Definitivno nije bilo nikakvog nepoštovanja".
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Upitan je i o poslednjem napadu Bajerna.
"To smo nacrtali. Želeli smo da dođemo do dobre pozicije i donesemo pravu odluku. Obst je izašao iz bloka, ideja je bila da ako je otvoren njemu ide lopta za šut, ali lopta je došla do mene. Hejs je zakačio loptu malo, zaslužuje pohvale za neverovatnu odbranu i generalno celu utakmicu".
Kako ti je u Minhneu?
"Lepo se osećam u Nemačkoj. Drugačije je definitivno igrati u crvenom dresu. Nosio sam u koledžu tu boju tako da je i lepo. Ali, uvek ću biti deo Grobara. Žao mi je što su navijači osetili da ih ne poštujem. Nije tako, rekao sam. Znam da grobari vole svoj tim, a ja sam samo bio ja, takmičio sam se".
Partizan je počeo sezonu sa tri pobede, to niko nije očekivao...
"Čestitam Partizanu. Niko nije mislio da će biti 3:0. Nažalost nismo uspeli da pobedimo crno-bele večeras, ali svaka im čast. Želim svima zdravlje pre svega i nadam se da je Džekiri dobro", završio je Dvejn.