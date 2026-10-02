Džons: Dvejn je moj brat, uvek ću navijati za njega; Pajola: Nismo imali utisak da igramo u gostima

Potom je govorio i o velikom broju navijača Partizana koji su doputovali u Minhen. "Naši navijači su neverovatni, podrška je bila neverovatna. Hvala im što su došli. Bilo je sjajno, osećali smo se kao da igramo kod kuće".

Karlik Džons najpre se osvrnuo na završnicu i način na koji je uspeo da pronađe ritam kada je bilo najvažnije. "Trudio sam se da ostanem miran u glavi i pronađem način da odvedem ekipu do pobede. Igrali smo odbranu i trudili se da im ne dozvolimo lake šuteve. Nije do mene, već do mojih saigrača. Verovali su mi tokom čitave utakmice. Mnogo su mi pomogli kada sam bio dole, kada sam bio na zemlji, a onda sam uspeo da pogodim neke važne šuteve“.

Džons je prokomentarisao i duel sa Dvejnom Vašingtonom, koji je bio posebno motivisan protiv bivšeg kluba, ali je na kraju promašio šut za pobedu Bajerna.

"On je moj brat. Uvek ću navijati za njega. Drago mi je što nije pogodio trojku za pobedu protiv nas, ali mu želim sve najbolje. On je odličan igrač“.

Alesandro Pajola je, sa druge strane, posebno istakao karakter koji je Partizan pokazao u teškim trenucima.

"Pokazali smo karakter. Na tome radimo svakog dana još od početka priprema. Igrali smo sjajno u drugom poluvremenu, uspeli da ostanemo u utakmici, a na kraju smo imali igrače koji su poentirali u odlučujućim trenucima".

Za kraj, i Italijan se osvrnuo na atmosferu koju su napravili navijači Partizana u Minhenu.

"Nismo imali utisak da igramo u gostima. Delovalo je kao da smo kod kuće. Oni nas guraju da idemo napred“, zaključio je Pajola.