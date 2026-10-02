De Brujne kao nekad, Lukaku odgovorio sa klupe: Belgija kaznila sve što je Turska propustila

Dva njegova poteza bila su dovoljna da Belgija slomi Tursku u trećem kolu Lige nacija, a onda je Romelu Lukaku, koji je utakmicu počeo na klupi, u završnici postavio konačnih 3:0 (1:0).

Belgijanci su poveli već u 10. minutu, praktično iz prve velike prilike. De Brujne je odigrao dupli pas sa Dodijem Lukebakijom, potom proturio loptu kroz noge jednom turskom defanzivcu i preciznim udarcem završio akciju za 1:0.

Gol, međutim, nije promenio karakter utakmice. Igralo se bez mnogo kalkulacija, gotovo iz napada u napad, a Turska je vrlo brzo pokazala da nije došla na Slesin samo da se brani. Arda Guler je nekoliko puta pokušavao sa distance i terao Lamensa na intervencije, dok je belgijski vezni red bez klasičnog zadnjeg veznog ostavljao prilično prostora rivalu.

Belgija je na drugoj strani takođe imala dovoljno prilika da ranije napravi ozbiljniju razliku. Hans Vanaken je posle dodavanja De Brujnea pokušao atraktivno petom, a Lukebakio je u 36. minutu pogodio stativu. Moglo je, međutim, vrlo lako da se dogodi da se na odmor ode sa 1:1. Merih Demiral je u 44. minutu ostao potpuno sam na drugoj stativi, ali je iz idealne pozicije prebacio gol.

Ni nastavak nije doneo mirniju utakmicu. Turska je izašla agresivnije i u prvih desetak minuta drugog poluvremena nekoliko puta stigla pred belgijski gol. Belgijanci nikako nisu uspevali da obore tempo susreta, a Lukebakio je na drugoj strani još jednom pogodio okvir gola, ovoga puta u 56. minutu.

I onda je De Brujne još jednom potvrdio klasu i postigao svoj drugi gol tako što je iskoristio minimalnu pukotinu u odbrani Turske. Primio je loptu izvan kaznenog prostora, namestio je na desnu nogu i poslao projektil pravo u gornji ugao turskog gola. Nemoćan je bio Ugurdžan Čakir, a Belgija je oko 60. minuta stigla do 2:0.

Mark van Bomel je ubrzo reagovao promenama. Romeo Lavija zamenio je Vanakena i doneo Belgiji ono što joj je nedostajalo najvećim delom utakmice, odnosno čvrstinu ispred poslednje linije i nešto više ravnoteže u sredini.

Istovremeno je šansu dobio i Lukaku. Belgijski rekorder po broju golova ostao je na klupi u startnoj postavi, jer je Van Bomel prednost u špicu dao Šarlu de Ketelareu. Posle nekoliko dana u kojima se mnogo govorilo o njegovom statusu, Lukaku je odgovor dao golom. De Ketelare ga je u 76. minutu pronašao u kaznenom prostoru, a snažni centarfor rutinski završio akciju za 3:0 i svoj 94. pogodak u dresu Belgije.

Turska do kraja nije uspela ni da ublaži poraz, iako konačan rezultat nije sasvim realno oslikao odnos snaga. Belgija je tako stigla do šest bodova i posle tri kola nalazi se odmah iza Francuske, koja ima sedam. Italija je na četiri, dok je Turska i dalje bez boda.

Jedina loša vest za Van Bomela stigla je u vidu suspenzija. Juri Tilemans i Kevin de Brujne propustiće naredni duel sa Francuskom zbog kartona.

LIGA NACIJA - 3. KOLO

Grupa 1, petak:

Belgija - Turska 3:0 (1:0)

/De Brujne 10, 59, Lukaku 76/

Francuska – Italija 1:1 (0:0)

/Olise 55 – Bastoni 68/